Автомобилистам упрощают жизнь

В субботу вступили в силу нововведения в правила ОСАГО. Теперь страховщик обязан предоставить потерпевшему результаты осмотра авто, а страхователю не обязательно отправлять документы о ДТП страховщику. В случае полной утраты транспортного средства (ТС) он должен предоставить документ об утилизации для досрочного расторжения договора страхования. Эксперты считают, что нововведения упростят жизнь автомобилистам, однако будут сложности с их реализацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 1 октября в силу вступили новые правила ОСАГО, следует из указания ЦБ. Согласно им, страховщик обязан ознакомить потерпевшего, попавшего в ДТП, с результатами осмотра или независимой экспертизы автомобиля не позднее чем через пять рабочих дней с даты осмотра или получения результатов экспертизы. Вводится и возможность рассмотрения убытка без предоставления страхователем оформленных полицией документов о ДТП, если на это согласен страховщик. Также договор ОСАГО при гибели авто может быть досрочно расторгнут только при наличии документа, подтверждающего утилизацию автомобиля.

Эксперты положительно оценивают обязанность страховщика ознакомить потерпевшего с результатами осмотра авто. Управляющий партнер ЮК «Шаги» Андрей Шарков отмечает, что раньше добиться этого от страховщика было сложно. Теперь потерпевший сможет самостоятельно проверить обоснованность экспертизы и принять решение о ее оспаривании, добавляет он. По мнению гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, это нововведение приведет к незначительному росту обращений клиентов на страховщиков.

Согласно отчету ЦБ, по итогам первого полугодия регулятор получил около 28 тыс. жалоб, что примерно на 34% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом около 78% жалоб пришлись на ОСАГО.

Между тем рассмотрение убытка без предоставления документов о ДТП выглядит, по мнению экспертов, непроработанным. Директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин полагает, что эта мера заработает в будущем, когда страховщик сможет самостоятельно получить необходимую информацию из базы данных ГИБДД. «Говорить о том, что клиентам уже сейчас можно расслабиться, преждевременно»,— обращает внимание руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО страхового дома ВСК Татьяна Кудрявцева.

Впрочем, последствия от нововведения этой нормы эксперты оценивают положительно. Нововведение позволит уменьшить издержки сторон на рассмотрение спора, считает Андрей Шарков. Игорь Люкин отмечает, что новая норма позволит сократить срок принятия решения по событию и минимизирует риски фальсификации документов. Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что клиенты смогут сэкономить, поскольку страхователь может фактически находиться за тысячи километров от региона, в котором зарегистрирован и застрахован, и везти туда документы бывает дольше, дороже и проблематичнее.

Что касается утилизации, то тут эксперты видят скорее выгоды для страховщиков, чем для потребителей. Партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский объясняет, что нововведение поможет им сэкономить деньги и усложнит жизнь автолюбителям, поскольку вряд ли многие захотят для получения небольшой суммы возмещения в 5–6 тыс. руб. заниматься получением документов об утилизации и затем отправкой их в страховую — это занимает очень много времени. Член Высшего координационного совета КонфОП Диана Сорк добавляет, что после ДТП, в котором машина пострадала так, что ее надо утилизировать, владелец не всегда может это сделать, а если он погиб, то наследники смогут распорядиться имуществом только через шесть месяцев. К этому времени ОСАГО с большой вероятностью закончится. Однако старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина напоминает, что предоставление справки об утилизации для досрочного расторжения договора ОСАГО призвано снизить количество брошенных транспортных средств, но сумма возвращенной части премии, скорее всего, окажется меньше или равна стоимости утилизации.

Юлия Пославская