Региональным трассам указали верный путь

Субъектам федерации станет сложнее передавать разрушенные дороги Росавтодору для приведения их в порядок. По поручению главы государства Минтранс подготовил законопроект, который впервые вводит критерии подобной процедуры. На введении ограничений настаивал Минфин, чтобы сократить нагрузку на федеральный бюджет. Эксперты назвали инициативу разумной, но представители региональных властей выступают против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект поправок в закон об автодорогах, который впервые вводит критерии для перевода дорог из регионального в федеральный статус. Такая практика существует много лет: трассы, которые не в состоянии содержать регионы, передают обычно Росавтодору, у которого больше финансовых возможностей. В 2018 году правительственная комиссия по транспорту утвердила план смены собственности до 2029 года, включающий 108 автодорог, по которому власти работали до недавних пор.

В июне 2022 года, выступая на совещании по развитию дорожного хозяйства с участием главы государства, министр финансов Антон Силуанов пожаловался, что процесс передачи автодорог стал, по сути, бесконтрольным. Из 50 тыс. км федеральных автотрасс, рассказал он, около 10 тыс. км «наросло за последние пять лет» за счет регионов. Он призвал ввести критерии для смены статуса и передать обратно властям субъектов часть отремонтированных дорог, высвободив часть федеральных денег. Владимир Путин согласился с господином Силуановым, поручив правительству разработать «конкретные» критерии до 15 октября. Процесс смены собственности сейчас приостановлен.

Из представленного законопроекта следует, что Росавтодору будут передаваться только загородные дороги, которые не являются при этом дублерами существующих федеральных магистралей. Это должна быть трасса не ниже третьей категории (за исключением регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока). По официальной классификации, напомним, существует пять категорий автодорог. Четвертая и пятая категории — это одно-двухполосные дороги без разделителя, с одноуровневыми пересечениями, шириной полосы движения менее 3,25 м, шириной обочины менее 2 м.

Протяженность федеральных дорог — более 64,2 тыс. км, из них магистрали первой категории составляют 8,5%, второй — 39,4%, третьей — 39,1%, четвертой — 12%, пятой — 1%. Аналогичных данных по региональным и муниципальным дорогам нет. Общая протяженность всех дорог, согласно данным Росстата,— 1,56 млн км.

В пресс-службе Минфина “Ъ” заявили, что рассмотрят законопроект, как только он поступит в ведомство.

Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин считает предложенные критерии «разумными». «Раньше дорога в федеральную собственность передавалась иногда даже вопреки мнению Росавтодора, потому что какой-нибудь губернатор просто приехал и договорился, используя свои лоббистские возможности»,— рассказал он. Смена статуса дороги принципиального значения не имеет, говорит он, регионы получают стабильное финансирование на ремонт и реконструкцию по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Отметим, в июне 2022 года правительство утвердило пятилетний план дорожной деятельности, согласно которому регионы должны будут потратить на ремонт, реконструкцию и строительство новых дорог 7,2 трлн руб. до 2027 года.

Многие субъекты раньше пытались отдать Росавтодору проблемные трассы в населенных пунктах, чтобы за федеральные деньги сделать не только покрытие, но и тротуары, освещение, провести воду и газопровод, рассказал “Ъ” создатель движения «Убитые дороги» Александр Васильев. «Росавтодору всем этим приходилось заниматься, что нелогично, особенно когда речь идет о небольшой местной дороге и улице»,— говорит он. При этом господин Васильев опасается, что финансирование дорожной отрасли скоро будет сокращено, в том числе и по линии Росавтодора: с принятием нового закона у агентства появятся формальные основания отказывать субъектам.

Губернатор Курской области, экс-глава Росавтодора Роман Старовойт законопроект не поддерживает. Смена собственника, пояснил он “Ъ”, позволяет «высвободить дополнительные деньги, которые идут на строительство новых дорог, принимать в областную собственность муниципальные трассы». «Зачастую перевести дороги во вторую-третью категории, которые будут требоваться по новому закону, сложно, потому что смежные территории принадлежат частным лицам или организациям,— рассказал он.— Кроме того, большая часть таких дорог проходит транзитом через населенные пункты. Чтобы исключить земельные участки, на которых расположены трассы, из границ населенных пунктов, потребуются дополнительные расходы бюджета. Если регионам передадут все дороги, которые не соответствуют новым критериям, у субъектов не хватит финансовой возможности их содержать и своевременно ремонтировать».

Иван Буранов