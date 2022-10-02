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Коммерсантъ FM
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Спрос на деньги наличествует

Граждане пошли в банки за долларами, евро и рублями

Объявленная 21 сентября частичная мобилизация и последовавшая за ней массовый отъезд граждан за рубеж вызвали в банках наплыв желающих снять наличные рубли и валюту. Ситуация пока не столь критическая, как в конце февраля, тем не менее валюту необходимо заказывать заранее, а купить без этого в кассе можно в единичных случаях. Эксперты уверены в том, что дефицита валюты в стране нет, проблема, скорее, логистическая и психологическая.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В большинстве отделений банков, которые обошли корреспонденты “Ъ” в пятницу в разных районах Москвы, можно было заказать валюту для снятия со счета. Время ожидания в зависимости от банка составляет два-три дня. Снять средства можно с собственного счета, если валюта на него была положена до 9 марта. Заказывать средства необходимо на горячей линии банка.

В то же время в Сбербанке на Новослободской улице и в РСХБ на Долгоруковской улице можно было сразу, без предварительного заказа, и снять валюту со счетов, и купить. В ряде отделений банков можно также купить валюту в кассе. В части отделений табло с курсами были отключены. В тех отделениях, где табло работали, предлагали курс покупки от 62,5 до 77,61 руб. за $1 и от 65,5 до 77,63 руб. за €1. (Биржевые курсы по итогам пятницы — 58,45 руб./$ и 56,7 руб./€.) При этом в целом в банках отмечался наплыв клиентов. Так, значительный ажиотаж наблюдался в двух отделениях «Фридома» (в «Москва-Сити» и на Садовой-Каретной улице), в Сбербанке (на Новослободской и в «Москва-Сити»). Очередь в кассу была в отделении ВТБ на Долгоруковской улице.

29 сентября Банк России продлил еще на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Граждане РФ и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). За границу можно вывезти наличными до $10 тыс. на каждого члена семьи, выезжающего за рубеж.

С момента объявления о частичной мобилизации 21 сентября и последовавших за ней 23–27 сентября референдумов в ДНР, ЛНР, частях Запорожской и Херсонской областей о присоединении к России на границах с Грузией и Казахстаном выстроились очереди из машин. Наблюдалось увеличение потока въезжающих из РФ. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в Казахстан въехало около 98 тыс. россиян, выехали 64,2 тыс. человек, в Грузию, по данным МВД, с 17 по 26 сентября въехали почти 80 тыс. россиян, выехали более 62 тыс. человек. 25 февраля ЦБ зафиксировал рекордный за всю историю дневной скачок роста наличных в обращении в РФ — 1,4 трлн руб. Это максимум с 4 марта, когда показатель вырос на 151,5 млрд руб. В то же время данных именно по снятию наличных нет. Банки в пятницу вечером не ответили на запросы “Ъ”.

Ажиотажный спрос на наличные рубли и валюту продлится не более месяца, полагают эксперты.

Текущие проблемы носят кассово-логистический характер (грубо говоря, валюту не успевают подвозить) и связаны с тремя факторами. Во-первых, граждане всегда запасаются наличными в стрессовые периоды, а сейчас люди крайне обеспокоены, поясняет основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Во-вторых, счет уезжающих идет на сотни тысяч, этим людям нужны деньги на жизнь, продолжает эксперт. В-третьих, по его словам, население по-прежнему страдает от финансовой безграмотности и незнакомо с возможностью цивилизованно открыть банковский счет в любой из дружественных стран ЕврАзЭС и перевести туда и валюту, и рубли. Как бы то ни было, такие всплески исторически не длятся дольше двух-трех недель, заключает господин Тараповский.

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Несмотря на запрет на ввоз в Россию наличной иностранной валюты, ее дефицита в стране нет, полагает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. Население традиционно держало десятки миллиардов долларов в наличных и сейфовых ячейках, банки имели достаточные резервы и дополнительно завезли наличные непосредственно до введения запрета, поясняет он. «Добавим сюда возможность непублично завозить валюту через практически все сопредельные страны, кроме ЕС и Украины, а также ограничение на снятие со счета суммы более $10 тыс.»,— заключает Алексей Тараповский.

Полина Трифонова, Ольга Шерункова

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