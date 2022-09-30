Курс между словом и делом

Нарастающая геополитическая напряженность вокруг присоединяемых к России территорий обвалила курсы «недружественных» валют. Курс евро падал до восьмилетнего минимума, курс доллара опускался до минимума с начала июля. Однако менее жесткие, чем ожидалось, заявления президента РФ успокоили инвесторов, и панические продажи токсичных валют сменились покупкой, подняв их курсы выше закрытия предыдущего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Столь динамичных торгов в валютной секции Московской биржи не наблюдалось, наверное, с начала марта этого года. С началом основных торгов курс доллара уверенно пошел вниз и к 14:30 опустился до 53,23 руб./$, что почти на 4 руб. ниже значений закрытия четверга. Более стремительно обвалился курс евро, достигавший в середине основной сессии отметки 50,73 руб./€, минимального значения с октября 2014 года. И судя во всему, высвобожденные рубли в значительной степени шли в китайскую валюту, курс которой даже немного подрос (хотя раньше повторял движение курса доллара). Это привело к расширению спреда между внутренним (6,41 CNY/$) и внешним (7,08 CNY/$) курсом доллара к юаню.

Паническое бегство инвесторов из «недружественных» валют происходило на фоне усиления геополитической напряженности в преддверии подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий и заявления президента РФ. «Были опасения, что Владимир Путин в ходе выступления объявит об изменении статуса конфликта между Россией и Украиной»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке.

Инвесторы начали закладывать в курсы валют риски введения новых санкций, под которые может попасть Национальный клиринговый центр (НКЦ), через который совершается торговля валютой.

Это сделает невозможной биржевую торговлю долларами и евро, а также повышает риски заморозки валюты на брокерских счетах россиян. «В отсутствие биржевого курса и возросших валютных рисков банки будут проводить операции с валютой по своим внутренним курсам. Кроме этого, вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более токсичными»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В таких условиях инвесторы предпочитали уходить в «дружественные» валюты, прежде всего в юань. По оценкам Михаила Васильева, у российских компаний и граждан остались запасы валюты «недружественных» стран на десятки миллиардов долларов, что создает потенциальный навес, который будет способствовать дальнейшему укреплению рубля.

Однако паническая распродажа ведущих мировых валют во второй половине дня сменилась агрессивной их скупкой.

Не успел президент РФ закончить свою речь, как курсы доллара и евро отыграли большую часть потерь, а по итогам торгов курс доллара достиг 58,45 руб./$, прибавив за день 1,24 руб. Курс евро вернулся к отметке 56,7 руб./€, что на 1,23 руб. выше закрытия четверга.

Бурная смена настроения у инвесторов произошла из-за менее жестких, чем опасались участники рынка, заявлений главы государства. «Статус конфликта между Россией и Украиной, по сути, не изменился. К тому же Владимир Путин призвал украинские власти вернуться за стол переговоров, что в текущей ситуации вполне может расцениваться как конструктивная риторика. В результате рубль стал слабеть не только против доллара и евро, но и против юаня»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Михаил Шульгин.

Впрочем, участники рынка не ожидают длительной стабилизации рынка. Движения курсов всецело будут зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада на присоединение новых территорий. По оценке руководителя инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полины Хвойницкой, если котировкам доллара удастся закрепиться ниже 55 руб./$., то следующим рубежом выступит уровень 50 руб./$. Если курс устоит около отметки 55 руб./$., то можно ожидать движения в рамках диапазона 55–61 руб./$, считает эксперт.

В случае увеличения ожиданий введения западных санкций против НКЦ токсичные валюты продолжат падение, а вот курс юаня может вырасти по отношению к рублю.

По мнению Михаила Шульгина, в обозримом будущем курс китайской валюты может вернуться до 9 руб./CNY и даже выше. Этому будет способствовать дальнейшее замещение доллара и евро в российской экономике и финансовой системе. «До конца года не исключено возвращение Минфина с покупками юаней в резервы по бюджетному правилу»,— указывает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев