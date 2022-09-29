«Спартак» размочил «Зенит»

Третий тур группового этапа Кубка России в турнире команд Российской премьер-лиги (РПЛ) увенчал такой же по счету по ходу нынешнего сезона матч «Спартака» и «Зенита». Спартаковцы, до этого дважды проигравшие петербуржцам, на сей раз на своем поле смогли добиться одной из самых ярких своих побед за последние годы. Они разгромили зенитовцев со счетом 3:0, забив все голы в концовке.

«Спартак», уже успевший настрадаться в столкновениях с «Зенитом» в нынешнем сезоне, походил на команду, которая из двух поражений от петербуржцев — в Суперкубке и чемпионате — извлекла единственный урок: каким бы ни был статус соперника, робость перед ним — скверный помощник. Спартаковцы долго играли так, будто это они, а не гости — отечественный футбольный гегемон. Это был тот редчайший случай, когда у «Зенита» нет перевеса ни во владении мячом, ни во владении территорией. Причем нельзя сказать, будто бы перевес был абсолютно бесполезным. Иногда он трансформировался во что-то довольно неприятное для «Зенита». Речь и о паре поданных «Спартаком» угловых, и о дальнем ударе Квинси Промеса, послужившем для бразильца Ивана, которому нечасто доводится защищать зенитовские ворота, поводом показать, какой у него роскошный прыжок.

Примерно через четверть часа, правда, картина была уже более привычной. «Зенит» разогрелся, завелся. Вендел включил режим берсерка, возникающего из ниоткуда на любом участке на чужой половине поля, а его партнеры стали чаще наведываться в спартаковскую штрафную, и, например, Далер Кузяев вполне мог и попасть в дальний угол — расстояние было подходящим.

При этом нельзя сказать, будто бы «Спартак» вдруг, выплеснув в начале матча всю энергию, сдал. Внешне какого-то особенного дискомфорта он по-прежнему не испытывал — терпел, выискивал возможности для укуса. А однажды был близок к тому, чтобы укусить «Зенит» больно-пребольно. Промес разрезал центр петербургской обороны отличной передачей, адресованной Роману Зобнину. Зобнину зацепиться за нее не позволили, но на выручку партнеру ринулся Михаил Игнатов. Он даже пропихнул мяч под Иваном, но голкипер накрыл его прямо возле «ленточки».

Впрочем, момент «Зенита» был еще эффектнее. В этой атаке все было шикарно: и тонкий пас Данилы Кругового на Густаво Мантуана, и скидка бразильского хавбека назад, огорошившая всех бежавших на выручку и пытавшихся догадаться, что произойдет, спартаковцев. Снова на огневой позиции очутился Кузяев, и снова ему не удалось загнать мяч в створ — его приняла на себя стойка.

Она спасла «Спартак» и сразу после отдыха. «Зенит» выдал еще одну ласкающую глаз любителя футбольных шедевров комбинацию, чуть лаконичнее. В нее вошли аккуратный «черпачок» от центральной линии от Вячеслава Караваева и идеальная обработка мяча Малкомом — левой ногой принял, правой, вторым касанием, пробил на убой, проклиная, видимо, через секунду вставшую на пути к голу штангу.

Этот эпизод тянул на вескую причину думать, что «Зенит», который все ближе и ближе к цели, «Спартак» опять дожмет. Но хозяева прогибаться отказывались наотрез. В предыдущих матчах с «Зенитом» «физики» им на все полтора часа не хватало. В этом все с ней было в полном порядке: спартаковцы продолжали пахать и градус плотности не понижали.

А наградой за старание им была ошибка центрального защитника Родригао за четверть часа до окончания игры. Атака «Спартака» уже захлебнулась. Бразильцу оставалось только правильно распорядиться доставшимся ему рядышком со штрафной мячом — ну, например, выбить подальше — тоже был бы не такой уж плохой вариант. Родригао неловко катнул его прямо на Даниила Денисова, а тот уже видел открывшегося Квинси Промеса. Промес расстрелял Ивана без шансов для голкипера.

А потом, после серии обязательных зенитовских наскоков, блеснул Александр Соболев. «Горячий» в сентябре спартаковский форвард исполнил свой фирменный сольный номер: укрыл мяч корпусом от Нуралы Алипа и, развернувшись, ввинтил его в сетку. И на этом, как ни странно, «Спартак» не успокоился. Уже в компенсированное время до разгромного счета довела контратака, завершенная Промесом. «Спартак» превратился в безусловного лидера группы B. У него девять очков, в то время как у «Зенита» всего три.

Перед московским матчем в этот день состоялись еще две кубковые встречи с участием клубов высшего дивизиона. Одна из них — в той же группе, в которой играют «Спартак» и «Зенит». В ней «Крылья Советов», до этого успевшие обыграть петербуржцев, одолели на выезде — 1:0 — «Факел», пока имеющий в активе ноль баллов. Сами самарцы теперь отстают от «Спартака», но с шестью очками опережают «Зенит».

Другой результат — матча в группе C — был куда более примечательным. «Ростов», сражаясь в гостях с «Ахматом», через четверть часа после перерыва заработал пенальти и открыл счет. Все, казалось, шло к тому, что без очков он не останется. Но ситуация вскоре перевернулась с ног на голову. У «Ахмата» сыграли замены. Точнее даже, выход на поле Ивана Олейникова, который сразу же нашел в чужой штрафной фол — в виде отмашки Данилы Прохина — и сам же реализовал одиннадцатиметровый. Через несколько минут тот же Олейников подкараулил отскок, а добил соперников Мохамед Конате. Это поражение — 1:3 — стало для «Ростова» первым в сезоне. Он прошел без единого проигрыша десять туров чемпионата страны, а на старте Кубка взял верх над «Динамо» и «Оренбургом». Теперь ростовчане делят лидерство в квартете с «Ахматом».

Алексей Доспехов