ОДКБ нашли применение в горах

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), у которой Армения не раз просила защиты от Азербайджана, может все же оказаться задействованной в конфликте. Но не как союзник Еревана, а как независимый наблюдатель, призванный помочь сторонам провести делимитацию и демаркацию границы. Об этом в пятницу заявил глава МИД России Сергей Лавров, уточнив, что такая возможность обсуждается прямо сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров (слева) с коллегой из Армении Араратом Мирзояном

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД России Сергей Лавров (слева) с коллегой из Армении Араратом Мирзояном

Фото: Пресс-служба МИД России

После того как Ереван неоднократно, но безуспешно пытался активизировать четвертую статью Договора о коллективной безопасности, чтобы получить военную помощь от других его подписантов — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, Сергей Лавров неожиданно заявил: военный блок все же может принять участие в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Но не силовым образом, а в качестве наблюдательной миссии, претендующей на непредвзятость.

«Сейчас обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, в частности, о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора»,— заявил глава МИД РФ, выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств—участников СНГ. В нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. «Думаю, что поддержка со стороны СНГ также была бы востребована»,— добавил Сергей Лавров, но не уточнил, о чем именно идет речь.

Напомним, что четвертая статья Договора о коллективной безопасности, которую в истории ОДКБ пока удалось использовать лишь однажды, во время январских беспорядков в Казахстане, гласит: «В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

Но столь строгая формулировка мешала союзникам помочь Армении не словом, а делом: признать Азербайджан агрессором они не могли по целому ряду причин.

Это вызывало серьезные вопросы в Ереване: последние месяцы и премьер Армении Никол Пашинян, и спикер парламента Ален Симонян вполне открыто указывали на то, что ждут от ОДКБ куда большего участия.

«Когда мы говорим о международной мониторинговой миссии, то мы считаем, что это (должна быть.— “Ъ”) долгосрочная или постоянная миссия, задачей которой является передача непредвзятой информации о ситуации соответствующим международным органам, после чего последуют соответствующие действия»,— сказал в пятницу в интервью Общественному ТВ Никол Пашинян.

Вопрос в том, будет ли армянской власти и обществу достаточно предложенной формы участия ОДКБ в конфликте.

«Трудно сказать, с учетом довольно завышенных ожиданий от ОДКБ и России, которые существовали в Армении,— заявил в беседе с “Ъ” армянский политолог Давид Арутюнов.— Ожидания эти были скорее связаны с предположениями о военном вмешательстве организации в ситуацию. В то же время решение по наблюдателям во многом может быть реакцией на критику со стороны Еревана и дипломатическую активность Армении на западном направлении». При этом вопрос эффективности миссии, по словам эксперта Арутюнова, вероятно, будет связан с наличием или отсутствием реальных механизмов реагирования на нарушения режима прекращения огня. «В противном случае работа миссии может вылиться в простое регистрирование инцидентов без существенных последствий для обстановки»,— добавил он.

Другой армянский политолог, Тигран Григорян, воспринял идею с еще большим скепсисом. «Нужно четко зафиксировать, что до сих пор ОДКБ даже не выступила ни с одним адресным заявлением по поводу эскалации 13–14 сентября. В связи с этим нереалистично ожидать, что подобное решение, если оно будет принято, может как-то смягчить накопившийся в армянском обществе негатив по отношению к ОДКБ и России»,— заявил собеседник “Ъ”. Ожидание, что наблюдатели из стран ОДКБ будут объективно оценивать будущие инциденты на армяно-азербайджанской границе, эксперту тоже кажется нереалистичным. «Думаю, все же здесь будут работать российские военные, но уже под флагом ОДКБ»,— предположил он.

Ту же мысль развил российский эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов: «Если наблюдательная миссия ОДКБ будет создана, то, скорее всего, будет похожа на коллективные силы по поддержанию мира, которые действовали в зоне грузино-абхазского конфликта до 2008 года. Формально они были под эгидой СНГ, но по факту это были российские военные. Здесь же идею Москвы может поддержать разве что Белоруссия. Стоит напомнить, что Казахстан и Киргизия, которые входят в Организацию тюркских государств, в ходе 44-дневной войны (2020 года в Карабахе.— “Ъ”) открыто поддержали Азербайджан». Рассуждая о мотивах, которые заставили Москву придумать новую форму участия ОДКБ в конфликте, господин Дубнов назвал желание не допустить усиления Запада в качестве модератора конфликта: «Россия вынуждена реагировать на участившиеся поездки лидеров Армении и Азербайджана на Запад — скоро они планируют увидеться там еще раз. Но нам по факту нечего предложить. Поэтому Лавров и придумал этот красивый жест».

Зато азербайджанский политолог Ильгар Велизаде отнесся к идее Сергея Лаврова с оптимизмом. «Думаю, что оценки миссии будут приниматься в согласованном порядке. Миссия может способствовать разрядке и созданию условий для проведения работ по делимитации и демаркации границы»,— сказал он “Ъ”.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван