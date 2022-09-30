Уголовная блокировка

В законодательстве не предусмотрено оснований для блокировки счетов уклоняющихся от мобилизации лиц независимо от факта получения ими повестки в военкомат, отмечает партнер юридического агентства Kaminskiy, Stepanov & Partners Кирилл Степанов. Арест на счета резервиста может быть наложен по решению суда в рамках уголовного судопроизводства. «Если уклоняющийся от мобилизации является подозреваемым в совершении преступления, тогда его счета могут быть арестованы. Но за неявку по повестке в военкомат заморозки счетов не будет, поскольку за это предусмотрена лишь административная ответственность»,— указывает господин Степанов. Впрочем, управляющий партнер юрфирмы «Позиция права» Егор Редин полагает, что сама неявка по должным образом врученной повестке, даже по повестке с целью уточнения информации, может служить основанием для возбуждения уголовного дела. Но пока об уголовных делах в связи с неявкой в военкомат юристы не слышали.