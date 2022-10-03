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Коммерсантъ FM
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Частичная трудовая повинность

Анастасия Мануйлова о том, как работодатели оказались на переднем крае борьбы за сотрудников

Еще пару недель назад молодые мужчины были на российском рынке труда наиболее желанными кандидатами практически на любую должность. Их наем или увольнение не осложняли беременность или статус предпенсионера, а их самих от работы не отвлекали ни внезапные семейные обязанности, ни собственные особенные потребности. Однако после объявления о мобилизации они рискуют пополнить собой список категорий россиян, которые до сих пор часто сталкивались с дискриминацией при приеме на работу,— это женщины, инвалиды и пожилые.

Анастасия Мануйлова

Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Принимая решения о трудовых гарантиях тем, кто будет мобилизован для участия в военной операции на Украине, правительство, очевидно, стремилось не только предложить им дополнительные льготы в рамках нового общественного договора, но и обеспечить их последующее возвращение к нормальной жизни. Ведь для многих из тех, кто вернется, адаптироваться к ней будет непросто, а работа — важнейший институт социализации.

Однако демобилизованным с большой вероятностью потребуется адаптация и к самой работе как к таковой: в случае инвалидности им понадобятся рабочие места, адаптированные под физические возможности, если с психологической травмой — какая-то система реабилитации. Да и при благополучном исходе служба вряд ли поспособствует развитию непосредственно профессиональных навыков — работников потребуется дообучать.

Организацией всего этого работодателям, скорее всего, придется заниматься самостоятельно — по крайней мере, пока вероятность господдержки адаптации воевавших оценить невозможно. Вероятнее всего, в массе работодателей ждет повторный шок — проблемой для них станет не только внезапный вынужденный уход человека со своего рабочего места, но и его возвращение к работе после окончания несения службы. С учетом этого, а также отдельной проблемы уехавших из России в последнюю неделю — по отдельным сообщениям, численность их сопоставима с масштабами «частичной мобилизации»,— компании могут снизить темпы найма молодых мужчин, обратив внимание на тех, кто традиционно проигрывал им в конкуренции за рабочие места, в том числе женщин и пожилых, а также соискателей, за трудоустройство которых Минтруд готов предоставлять компаниям льготы.

В итоге российский рынок труда может вынужденно стать намного более инклюзивным гораздо быстрее, чем это предполагала социальная политика мирного времени — однако следует понимать, что в результате производительность труда будет снижаться, а цены из-за необходимости оплаты такого перехода компаниями — расти, и в итоге оплачивать эту трансформацию придется всему обществу, как, впрочем, и многие другие.

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