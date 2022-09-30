Техника для розыска не обременит связь

Минэкономики считает избыточными предложения Минцифры по ужесточению требований к установке операторами связи технических средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). В частности, предлагается ввести оборотные штрафы за отсутствие у оператора СОРМ в размере от 0,01% до 0,05% от годовой выручки. Новые операторы должны будут согласовывать схему построения сети перед получением лицензий, стоимость которых вырастет. Такие меры приведут к уходу с рынка небольших участников, уверены операторы. Минцифры в свою очередь рассчитывает найти компромисс с бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывом Минэкономики на поправки Минцифры к закону «О связи», ужесточающие ответственность для операторов за нарушения установки средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и устанавливающие запрет на оказание операторами услуг связи, если не установлены технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Отзыв размещен на портале regulation.gov.ru.

Минцифры подготовило изменения трех федеральных законов в начале июня. Поправки к закону «О связи» также предписывают новым операторам согласовывать с ФСБ схему построения сети. Поправки к Налоговому кодексу предлагают увеличение размера госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи — с 7,5 тыс. до 1 млн руб. Изменения в кодексе об административных правонарушениях вводят оборотный штраф за отсутствие у оператора СОРМ в размере от 0,01% до 0,05% от годовой выручки оператора, но не менее 1 млн руб. Сейчас эти штрафы составляют от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (см. “Ъ” от 8 июня).

Операторы должны устанавливать СОРМ в рамках исполнения так называемого закона Яровой. В соответствии с ним мобильные операторы и провайдеры хранят весь интернет-трафик своих абонентов и информацию о звонках и другие данные, которые должны передавать органам власти по запросу.

Минэкономики считает, что основания для введения подобного регулирования в отношении установки СОРМ не представлены и оно может привести к дополнительным расходам бизнеса. В то же время ТСПУ устанавливают не операторы, а Роскомнадзор, поэтому такие требования к операторам избыточны, следует из позиции министерства. В Минцифры сообщили, что находятся в диалоге с бизнесом и Минэкономики по этому вопросу и стараются найти компромисс. МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «МегаФон» и Tele2 отказались от комментариев.

Применение оборотных штрафов может привести к существенному сокращению рынка, поскольку изъятие значительных средств сделает цель 100-процентного внедрения СОРМ недостижимой, а единственным вариантом развития событий станет закрытие оштрафованного оператора, отметил источник “Ъ” в одном из операторов: «Это особенно затронет небольших участников рынка». Крупные операторы также не застрахованы от штрафов за неустановку СОРМ — на сетях локально иногда могут возникать проблемы с работой оборудования, отметил другой источник на телеком-рынке: «Поэтому крупные компании также рискуют получить штрафы, что негативно скажется на их бизнесе с учетом кризиса».

Затягивание принятия нового регулирования позитивно скажется не только на рынке, но и на самих пользователях услуг операторов, так как новые требования неизбежно приведут к удорожанию услуг провайдеров, считает гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров. Пауза в ужесточении требований к установке СОРМ и возможный отказ от них были бы полезны операторам, которые еще не установили на своих сетях необходимое оборудование, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это, по его словам, прежде всего небольшие провайдеры. По словам эксперта, у производителей отечественного оборудования, в том числе и СОРМ, технологические и кадровые ресурсы близки к исчерпанию из-за большой нагрузки в связи с уходом зарубежных игроков. Это привело к росту цен на оборудование и увеличению сроков его поставки, говорит эксперт: «Операторы не могут сейчас установить СОРМ, даже если имеют финансовые возможности для этого. Ужесточение регулирования заставило бы их уйти с рынка».

Анастасия Гаврилюк