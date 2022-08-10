Не вынося СОРМ из избы

Минцифры доработало инициативу по введению оборотных штрафов для операторов связи за отсутствие технических средств для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Новая версия предполагает, что за первое нарушение штраф будет фиксированным, а за второе — оборотным, но меньше, чем обсуждалось раньше. Операторы говорят, что послабления несущественны и помогут только крупным участникам рынка, для которых менее чувствителен фиксированный штраф. Введение подобных санкций, считают небольшие региональные провайдеры, может сказаться и на стоимости услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с доработанной версией поправок к КоАП, которые разработало и опубликовало для повторного обсуждения на портале regulation.gov.ru 27 июля Минцифры. Они предполагают введение оборотных штрафов для операторов связи за нарушения требований по установке СОРМ. Согласно новой версии документа, за первое нарушение предполагается штраф для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб., а за повторное — уже оборотный штраф в размере от 0,0001% до 0,0005% выручки за год, но не менее 1 млн руб.

Минцифры подготовило изменения сразу в три федеральных закона в начале июня (см. “Ъ” от 8 июня). Поправки к Налоговому кодексу предлагают увеличение размера госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи — с 7,5 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, предполагалось ввести оборотный штраф за отсутствие у оператора СОРМ в размере от 0,01% до 0,05% от годовой выручки оператора, но не менее 1 млн руб. На данный момент штрафы за отсутствие СОРМ составляют от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Поправки к закону «О связи» предписывают новым операторам согласовывать с ФСБ схему построения сети.

Оборудование СОРМ играет важную роль в национальной безопасности, отметили в пресс-службе Минцифры: «Его установка — обязанность каждого оператора. Размер штрафа должен мотивировать операторов соблюдать законодательство». В обновленной версии законопроекта учтено предложение рынка по смягчению ответственности за отсутствие СОРМ, добавили в министерстве. «Ростелеком», «МегаФон», МТС, Tele2 отказались от комментариев.

Никто из новых операторов не укладывается в сроки, которые установлены для оснащения СОРМ, отметил глава Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО) Алексей Леонтьев. Оператор сразу после получения лицензии на оказание услуг связи должен предоставить план на установку СОРМ и через год уже его поставить, пояснил он. Кроме сжатых сроков это еще весьма накладно — особенно для компании, которая только вышла на рынок и не начала зарабатывать, добавил он: «Стоимость установки СОРМ примерно равна годовой выручке небольшого оператора». Что касается уже работающих на рынке компаний, то не у всех установлены все нужные элементы СОРМ и такие большие штрафы побудят игроков уходить с рынка, считает эксперт. По его мнению, введение таких штрафов в первую очередь скажется на провайдерах, обслуживающих до 20 тыс. абонентов, предоставляющих услуги в небольших населенных пунктах. Такие игроки могут обслуживать до 30–40% всех домохозяйств в РФ, заключил он.

Источник “Ъ”, близкий к одному из крупных операторов отметил, что новые штрафы в новой редакции меньше, чем в предыдущих вариантах: «Для крупной компании фиксированный штраф менее чувствителен, чего не скажешь о небольших игроках рынка».

Президент ассоциации «Макател» (объединяет региональных кабельных операторов) Алексей Амелькин отметил, что оборудование СОРМ выросло в цене: «В этих условиях реализация СОРМ затруднена, а выполнение некоторых требований вообще невозможно. Кроме того, требования СОРМ постоянно изменяются, и зачастую операторы не успевают выполнять их». Исходя из этого практически все операторы будут находиться под угрозой штрафа по новым статьям, считает эксперт: «Причем штраф никак не ускорит реализации требований, а скорее будет препятствовать, поскольку эти средства оператор мог бы потратить на СОРМ».

Анастасия Гаврилюк