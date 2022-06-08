Операторам связи объявили розыск

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Минцифры предлагает поправки к Налоговому кодексу, КоАП и закону «О связи», по которым операторы не смогут получить лицензии на услуги связи без установки систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и согласования схемы сетей с ФСБ. При отсутствии СОРМ им будут грозить оборотные штрафы. Также стоимость получения лицензии вырастет с 7,5 тыс. до 1 млн руб. Это позволит закрыть лазейку для операторов, которые регулярно переоформляют лицензии, чтобы избежать штрафов за отсутствие СОРМ, надеются в министерстве. По его данным, в России 10 тыс. операторов, эксперты полагают, что новые нормы приведут к уходу с рынка до половины региональных участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минцифры подготовило изменения в три федеральных закона, рассказали “Ъ” в министерстве. Пакет документов опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Он включает поправки к Налоговому кодексу, КоАП и закону «О связи». Поправками к Налоговому кодексу предлагается увеличить размер госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи — с 7,5 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, предлагается ввести оборотный штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-разыскных мероприятий в размере от 0,01% до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн руб. На данный момент штрафы за отсутствие СОРМ составляют от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Поправками к закону «О связи» Минцифры предписывает новым операторам согласовывать с ФСБ схему построения сети. Согласно документу, только после получения соответствующей визы от ФСБ оператор вправе обратиться к Роскомнадзору за получением лицензии на оказание услуг связи. При этом при продлении срока действия лицензии к заявлению потребуется приложить акт ввода в эксплуатацию СОРМ, а при его отсутствии — план мероприятий по внедрению СОРМ, согласованный с ФСБ.

В Минцифры полагают, что предложенный комплекс мер «не позволит операторам, нарушающим законодательство, с легкостью получать новые лицензии, вместо того чтобы продлевать имеющиеся».

По данным министерства, в России услуги связи предоставляют около 10 тыс. операторов: «Сейчас получить лицензию можно всего за 7,5 тыс. руб. Недобросовестные операторы пользуются этим, если Роскомнадзор выявил нарушение: не оплачивают штраф, а пишут заявление о прекращении лицензии и сразу оформляют новую». Введение оборотных штрафов за отсутствие СОРМ и необходимость согласования схемы сетей с ФСБ приведут к тому, что новые операторы будут выходить на рынок уже с установленной СОРМ, считают в министерстве.

По мнению преподавателя Moscow Digital School Никиты Данилова, изменения не сильно скажутся на деятельности крупных федеральных операторов, поскольку они и так соблюдают требования: «Но стоимость лицензии и оборотные штрафы могут повлечь уход с рынка локальных операторов». Гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров считает, что в первую очередь изменения коснутся провайдеров, которые не могут себе позволить потратить несколько миллионов рублей на установку СОРМ: «Им проще каждый раз оформлять лицензии на связь заново». Таких компаний, по его оценке, сейчас в РФ 3–5 тыс.: «Новые нормы вынудят их продать или закрыть бизнес». Идея установить оборотный штраф за нарушения требований СОРМ выглядит чрезмерной, тем более что это не главная проблема отрасли, полагают в Tele2.

По словам гендиректора «ОрдерКом» Дмитрия Галушко, цена установки СОРМ непосильна для небольших операторов, поэтому введение требований «фактически убьет стартапы в области связи». Еще одним фактором против развития бизнеса, по его мнению, станет необходимость согласования схемы сетей с ФСБ. Установление обратного штрафа за нарушение требований СОРМ представляется спорным, согласен управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: «Это решение откроет дискуссию о размере затрат операторов на реализацию СОРМ».

Анастасия Гаврилюк