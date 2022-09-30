Lush в России прикрылась «Листом»

На фоне ухода из России британской косметической сети Lush совладелец ее местного подразделения Дмитрий Азаров задумал новый проект в этом сегменте. Речь может идти о сети магазинов и производстве косметики в Подмосковье под брендом Relish. Запуск собственного предприятия потребует значительных инвестиций в разработку продуктов, а косметический рынок остается очень конкурентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Гендиректор и совладелец российского подразделения британской косметической компании Lush Дмитрий Азаров в конце августа учредил в Москве ООО «Лист», следует из данных ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой структуры — производство и торговля парфюмерными и косметическими средствами. В начале сентября «Лист» также подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Relish. В перечень указанных в документе товаров включены косметические средства, мыла, кремы для кожи, шампуни, средства для ванн, лосьоны, гели для душа и т. д. В профиле российского Lush на портале HeadHunter в сентябре также появились вакансии варщиков косметического производства в Домодедово Московской области. “Ъ” направил вопросы по указанному в ЕГРЮЛ адресу электронной почты «Лист», но оперативного ответа не получил.

Lush работает на российском рынке с 2001 года. В местном подразделении ООО «Лаш Раша» 65% принадлежит Дмитрию Азарову, остальное у британской Lush Cosmetic Ltd. В марте, после начала военных действий на Украине и новой волны санкций, Lush заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию, а затем началось закрытие местных магазинов. До февраля 2022 года под брендом Lush в России работало почти 50 точек, а на 29 сентября открытыми оставалось девять объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости подтвердил, что менеджмент российского Lush после остановки поставок продукции марки в страну рассматривал возможность открытия магазинов под иной вывеской, где должны были продаваться товары британского бренда и косметика других производителей. Но, добавляет собеседник “Ъ”, эта концепция уже могла трансформироваться.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает логичным для нового бренда выпускать и продавать относительно простые в производстве косметические продукты, например, мыло или гели для душа. Так как все или часть формул косметики Lush, скорее всего, относятся к коммерческой тайне и вряд ли будут переданы, запуск производства потребует значительных инвестиций в разработку рецептур, тестирование продукции, получение разрешительных документов и т. д., указывает он.

Кроме того, добавляет господин Бобровский, рынок парфюмерно-косметической продукции очень конкурентный, особенно в сегменте «натуральной» косметики, где много малых и средних игроков. Хотя, добавляет он, новый бренд потенциально может сохранить часть лояльной аудитории Lush при размещении магазинов на месте точек британской сети. Партнер, руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова отмечает, что у Lush долгое время не было аналогов в России. А глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько добавляет, что новому бренду также придется аккуратно выстраивать стратегию развития. Так, по ее словам, новые продукты не смогут продаваться в той ценовой категории, в которой присутствовал Lush.

На месте уходящих из России иностранных брендов нередко открываются магазины с похожим ассортиментом. Так, французский парфюмерный бренд L’Occitane передал бизнес местным топ-менеджерам, которые развивают сеть под вывеской «Л'Окситан». А Inventive Retail Group (IRG) в четверг объявила об открытии на месте магазинов LEGO ритейл-проекта «Мир кубиков», где также могут появиться игрушки собственной торговой марки IRG.

Алина Савицкая