Компании не почувствуют разницу

Правительство выделяет на реструктуризацию кредитов, взятых крупным бизнесом под плавающую процентную ставку, 25,6 млрд руб. За счет этих средств банкам компенсируют до 70% не полученного ими дохода, оставшиеся 30% им придется «простить» компаниям. Речь идет о разнице между рыночной кредитной ставкой, которая в первом квартале года сильно выросла вслед за ключевой, и пониженными процентами в рамках программы трехмесячного переходного периода. Компенсация не затронет кредиты добывающих компаний, а также задолжавших бюджету более 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин) сделал взвешенный шаг навстречу крупным заемщикам: более двух третей повышенной ставки будет компенсировано, остальное им «простят» банки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Белый дом (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин) сделал взвешенный шаг навстречу крупным заемщикам: более двух третей повышенной ставки будет компенсировано, остальное им «простят» банки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом определился с условиями списания части процентов в рамках реструктуризации кредитов крупного бизнеса с плавающей ставкой. Как сообщил вчера на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, на компенсацию недополученных доходов банков будут выделены 25,6 млрд руб. Поясним, речь идет о программе реструктуризации, появившейся после февральского повышения ключевой ставки до 20%. Суть механизма заключалась во введении трехмесячного периода, в течение которого заемщики могли платить по пониженным ставкам, постепенно возвращаясь к рыночным. В первый месяц ставка по таким кредитам составляла 12,5%, во второй — 13,5%, в третий — 16,5%. Объяснялась такая мера необходимостью сглаживания для крупных заемщиков последствий резкого удорожания кредитов. Как сообщало тогда Минэкономики, нагрузка на компании вследствие роста ключевой ставки выросла практически вдвое, притом что около 40% корпоративных рублевых кредитов были предоставлены именно под плавающий процент (объем такого кредитного портфеля оценивался в 11 трлн руб.).

Как сообщил вчера глава Минэкономики Максим Решетников, в результате на процентных платежах бизнес сэкономил 36 млрд руб. Согласно правилам программы, разницу между процентами, которые банки недополучили в переходный период, компании должны возвращать в 2023 году, однако предусматривалась возможность и списание этих сумм, если компании соответствуют определенным требованиям. Такие критерии вчера и были утверждены — это, в частности, отсутствие у заемщика задолженности по налогам, страховым взносам и другим обязательным платежам на сумму свыше 500 тыс. руб., а также просрочки свыше 30 дней по самому реструктурированному кредиту. При этом разница в процентах не будет списана добывающим компаниям и тем, кто предоставляет услуги в этой сфере (а также в производстве кокса и нефтепродуктов).

Компенсация банкам составит до 70% процентной разницы, а остаток, как пояснил вчера Михаил Мишустин, «будет считаться исполненным», то есть будет переложен на сами банки. Выплаты начнутся в октябре—декабре. По словам Максима Решетникова, документы банки будут подавать через ВЭБ.РФ. В ВЭБе “Ъ” пояснили, что «процентный риск по проектам в полной мере реализовался в первой половине этого года — фабрика проектного финансирования ВЭБа защищает заемщиков от такого риска на всем сроке кредитования проекта, который часто превышает 10–12 лет, в данном же случае правительство реализовало подобную защиту для более широкого круга заемщиков как меру оперативной антикризисной поддержки».

Глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестиционной политике Владимир Гамза называет критерии, которым должны соответствовать заемщики для списания разницы процентов, «умеренно жесткими». По его словам, «они отсекают компании, у которых есть проблемы, не связанные с этими кредитами. «С одной стороны, это, наверное, справедливо, но с другой — надо иметь в виду, что проблемы, возможно, не связаны с тем, что они плохо работали, и обусловлены экономическими трудностями на фоне ковида и спецоперации»,— говорит эксперт. В целом же возможность такого списания, полагает Владимир Гамза, может оказать положительное влияние на компании: «Учитывая размеры кредитов, которые берет крупный бизнес, речь идет о довольно значимых, особенно сейчас, суммах».

Евгения Крючкова