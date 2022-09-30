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Коммерсантъ FM
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Компании не почувствуют разницу

Бюджет компенсирует потери банков по кредитам крупному бизнесу

Правительство выделяет на реструктуризацию кредитов, взятых крупным бизнесом под плавающую процентную ставку, 25,6 млрд руб. За счет этих средств банкам компенсируют до 70% не полученного ими дохода, оставшиеся 30% им придется «простить» компаниям. Речь идет о разнице между рыночной кредитной ставкой, которая в первом квартале года сильно выросла вслед за ключевой, и пониженными процентами в рамках программы трехмесячного переходного периода. Компенсация не затронет кредиты добывающих компаний, а также задолжавших бюджету более 500 тыс. руб.

Белый дом (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин) сделал взвешенный шаг навстречу крупным заемщикам: более двух третей повышенной ставки будет компенсировано, остальное им «простят» банки

Белый дом (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин) сделал взвешенный шаг навстречу крупным заемщикам: более двух третей повышенной ставки будет компенсировано, остальное им «простят» банки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин) сделал взвешенный шаг навстречу крупным заемщикам: более двух третей повышенной ставки будет компенсировано, остальное им «простят» банки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом определился с условиями списания части процентов в рамках реструктуризации кредитов крупного бизнеса с плавающей ставкой. Как сообщил вчера на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, на компенсацию недополученных доходов банков будут выделены 25,6 млрд руб. Поясним, речь идет о программе реструктуризации, появившейся после февральского повышения ключевой ставки до 20%. Суть механизма заключалась во введении трехмесячного периода, в течение которого заемщики могли платить по пониженным ставкам, постепенно возвращаясь к рыночным. В первый месяц ставка по таким кредитам составляла 12,5%, во второй — 13,5%, в третий — 16,5%. Объяснялась такая мера необходимостью сглаживания для крупных заемщиков последствий резкого удорожания кредитов. Как сообщало тогда Минэкономики, нагрузка на компании вследствие роста ключевой ставки выросла практически вдвое, притом что около 40% корпоративных рублевых кредитов были предоставлены именно под плавающий процент (объем такого кредитного портфеля оценивался в 11 трлн руб.).

Как сообщил вчера глава Минэкономики Максим Решетников, в результате на процентных платежах бизнес сэкономил 36 млрд руб. Согласно правилам программы, разницу между процентами, которые банки недополучили в переходный период, компании должны возвращать в 2023 году, однако предусматривалась возможность и списание этих сумм, если компании соответствуют определенным требованиям. Такие критерии вчера и были утверждены — это, в частности, отсутствие у заемщика задолженности по налогам, страховым взносам и другим обязательным платежам на сумму свыше 500 тыс. руб., а также просрочки свыше 30 дней по самому реструктурированному кредиту. При этом разница в процентах не будет списана добывающим компаниям и тем, кто предоставляет услуги в этой сфере (а также в производстве кокса и нефтепродуктов).

Компенсация банкам составит до 70% процентной разницы, а остаток, как пояснил вчера Михаил Мишустин, «будет считаться исполненным», то есть будет переложен на сами банки. Выплаты начнутся в октябре—декабре. По словам Максима Решетникова, документы банки будут подавать через ВЭБ.РФ. В ВЭБе “Ъ” пояснили, что «процентный риск по проектам в полной мере реализовался в первой половине этого года — фабрика проектного финансирования ВЭБа защищает заемщиков от такого риска на всем сроке кредитования проекта, который часто превышает 10–12 лет, в данном же случае правительство реализовало подобную защиту для более широкого круга заемщиков как меру оперативной антикризисной поддержки».

Глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестиционной политике Владимир Гамза называет критерии, которым должны соответствовать заемщики для списания разницы процентов, «умеренно жесткими». По его словам, «они отсекают компании, у которых есть проблемы, не связанные с этими кредитами. «С одной стороны, это, наверное, справедливо, но с другой — надо иметь в виду, что проблемы, возможно, не связаны с тем, что они плохо работали, и обусловлены экономическими трудностями на фоне ковида и спецоперации»,— говорит эксперт. В целом же возможность такого списания, полагает Владимир Гамза, может оказать положительное влияние на компании: «Учитывая размеры кредитов, которые берет крупный бизнес, речь идет о довольно значимых, особенно сейчас, суммах».

Евгения Крючкова

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