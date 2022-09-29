На вице-скандальном уровне

Вице-президент США Камала Харрис в четверг прибудет в Южную Корею с визитом, в ходе которого проведет переговоры с президентом страны Юн Сок Ёлем и посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР. Первая поездка туда представителя администрации Джо Байдена пройдет на фоне стартовавших в понедельник совместных военно-морских учений в районе Корейского полуострова, в которых впервые за пять лет задействован атомный авианосец Ronald Reagan. Цель учений — продемонстрировать готовность дать ответ на «ядерный шантаж» Пхеньяна. Между тем активизация контактов политического и военного руководства двух стран призвана замять скандал, вызванный попавшими в СМИ высказываниями президента Южной Кореи, якобы нецензурно выразившегося в адрес Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США (на фото: вице-президент Камала Харрис) и их союзники готовы сообща противостоять «угрозам, вызванным ядерной и ракетной программами Пхеньяна»

Фото: Leah Millis / Pool Photo / AP США (на фото: вице-президент Камала Харрис) и их союзники готовы сообща противостоять «угрозам, вызванным ядерной и ракетной программами Пхеньяна»

Фото: Leah Millis / Pool Photo / AP

Визиту Камалы Харрис в Сеул, главной темой которого было заявлено укрепление альянса двух стран и их сотрудничество в области безопасности перед лицом «северокорейской угрозы», предшествовал проведенный в среду Пхеньяном запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые упали в море вне исключительной экономической зоны Японии. В связи с новыми северокорейскими испытаниями на следующий день после похорон экс-премьера Синдзо Абэ (см. “Ъ” от 28 сентября) правительство Фумио Кисиды было вынуждено создать экстренный штаб, в который вошли ряд ключевых министров его кабинета.

С начала года КНДР провела уже более десяти ракетных испытаний, предпоследнее — 25 сентября. Тогда, по информации Минобороны Японии, баллистическая ракета КНДР пролетела около 400 км, максимальная высота ее полета составила 50 км.

Между тем обсуждение ситуации на Корейском полуострове вице-президент Харрис, отправившаяся в свое первое турне по Дальнему Востоку, начала еще в Токио. Там она встретилась с премьером Кисидой и прибывшим на похороны Синдзо Абэ премьером Республики Корея Хан Док Су.

В ходе переговоров Фумио Кисиды и Камалы Харрис, как следует из официального заявления Токио, стороны «осудили недавние пуски баллистических ракет КНДР и условились сотрудничать ради выработки подхода к угрозам, вызванным ядерной и ракетной программами Пхеньяна». При этом Камала Харрис сделала акцент на актуальности, с точки зрения Вашингтона, взаимодействия США, Японии и Южной Кореи в трехстороннем формате, учитывая их общие интересы в области обеспечения безопасности.

Именно в Токио были согласованы и последние детали визита вице-президента США в Сеул — это произошло во время встречи Камалы Харрис с южнокорейским премьером Хан Док Су. «Во время поездки в Республику Корея вице-президент посетит демилитаризованную зону. Визит подчеркнет прочность альянса Соединенных Штатов и Республики Корея, а также приверженность поддержке Сеула перед лицом любых угроз со стороны КНДР»,— заявил накануне представитель Белого дома. Помимо переговоров с представителями высшего руководства Южной Кореи вице-президент Харрис встретится с представителями дислоцированного в стране американского контингента, которые проведут для нее брифинг по вопросам оборонного сотрудничества двух стран.

Поездка вице-президента США в демилитаризованную зону, которая позволит госпоже Харрис приблизиться к территории Северной Кореи на максимально возможное расстояние, станет важным символическим жестом поддержки Сеула в ситуации, когда война нервов с модернизирующей свой ракетно-ядерный потенциал Северной Кореей идет по нарастающей. До этого границу с КНДР представитель американского руководства посещал лишь однажды — в 2019 году это был президент Дональд Трамп, который встретился там с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Весьма символично, что визит вице-президента Харрис в Сеул пройдет на фоне начавшихся в понедельник совместных учений США и Южной Кореи, в которых задействован авианосец военно-морских сил (ВМС) США Ronald Reagan (типа Nimitz). Во главе ударной группы он прибыл в южнокорейский город Пусан в прошлую пятницу. В сопровождение авианосца входят ракетный крейсер Chancellorsville и эсминец Barry, оснащенные системами противовоздушной и противоракетной обороны Aegis. До этого Ronald Reagan участвовал в совместных маневрах с ВМС Южной Кореи в ноябре 2017 года на фоне состоявшихся в сентябре того года ядерных испытаний КНДР.

В понедельник глава Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея Ким Сын Гём и командующий американским контингентом на юге Корейского полуострова Пол Лакамера поднялись на борт Ronald Reagan, где сделали установочные заявления о двустороннем оборонном сотрудничестве. «Союз США и Республики Корея решительно отреагирует на любые провокации Северной Кореи. Мы сделаем так, чтобы Пхеньян ясно понимал, что его попытка нанести ядерный удар исключит все сценарии, при которых их режим сможет выжить»,— предупредил Ким Сын Гём. «Прибытие ударной группы авианосца в Республику Корея и совместные учения демонстрируют приверженность США своему союзническому долгу»,— добавил Пол Лакамера.

С обеих сторон в маневрах примут участие более 20 кораблей, в том числе южнокорейский эсминец «Король Мунму Великий». Для участия в маневрах также прибыла американская атомная подлодка Annapolis, присутствие которой позволит союзникам отрабатывать противодействие угрозе северокорейских баллистических ракет подводного базирования, которые Пхеньян в последний раз испытывал в мае.

Во многом активизация контактов политического и военного руководства двух стран призвана замять неутихающий скандал, вызванный попавшими в СМИ неосторожными высказываниями президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сделанными им во время недавней поездки в США. Тогда он якобы нецензурно выразился в адрес Конгресса США.

О том, что его слова были неверно интерпретированы, в связи с чем военно-политическому союзу Сеула и Вашингтона был нанесен ущерб, заявил на прошлой неделе сам южнокорейский лидер. «За исключением двух или трех сверхдержав, никакие другие страны в мире не могут полностью защитить свое население и обеспечить его безопасность собственными силами. Хотел бы сказать, что вред союзническим отношениям, вызванный не соответствующими действительности сообщениями, ставит народ Южной Кореи под большую угрозу»,— отметил Юн Сок Ёль. На этом фоне группа депутатов от правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» намерена подать к телеканалу MBC иск о клевете на президента из-за приписываемого ему ругательства в адрес членов американского Конгресса.

Детонатором скандала стали следующие слова южнокорейского лидера, которые были выданы в эфир в 40-секундном ролике: «Если эти ублюдки в Национальном собрании не одобрят (некий законопроект.— “Ъ”), как же это будет унизительно для Байдена». Выступивший с дополнительными разъяснениями во вторник заместитель официального представителя президентской администрации Ли Чжэ Мён, не ставший отрицать использование президентом крепкого словца, обратил внимание на то, что обе палаты Конгресса США на корейском языке называются иначе, в связи с чем, говоря об ублюдках в Национальном собрании, президент Южной Кореи имел в виду не американских, а собственных законодателей.

Сергей Строкань