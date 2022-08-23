Треть самозанятых планирует смену налогового режима

Регистрация в качестве самозанятого снимает характерные для работы по найму ограничения на карьерный рост и на профессиональное развитие работников. Такое мнение высказало большинство самозанятых граждан, опрошенных консалтинговой компанией Strategy Partners. 65% респондентов отметили, что «профессиональную квалификацию продать достойным образом невозможно» — если не работать в качестве самозанятого. Такая позиция объясняет рост интереса к этому налоговому режиму: в июле 2022 года число самозанятых превысило 5,4 млн человек против 3,9 млн по итогам 2021-го. Всего в прошлом году самозанятые заработали более 800 млрд руб.

Основным источником заказов в этом секторе рынка труда являются онлайн-платформы. 89% респондентов используют онлайн-сервисы для работы (эта доля выше среди самозанятых в возрасте до 25 лет — 92%, среди людей старшего возраста она равна 72%). Ранее эксперты уже отмечали интерес самозанятых к платформам и призывали к пересмотру регулирования трудовых отношений, поскольку действующая система не может обеспечить социальные гарантии таким работникам (см. “Ъ” от 20 сентября 2021 года). В ведомствах на это отвечали, что самозанятость является лишь налоговым режимом, а не полноценной формой трудовых отношений.

Как показало исследование, внутри сектора формируется разделение работников на две группы — самозанятых-профессионалов (к этой группе относят себя 63% опрошенных) и самозанятых-предпринимателей (37%). Последние при этом довольны своими успехами больше, чем самозанятые-профессионалы (68% против 55%). При этом и те и другие заинтересованы в повышении квалификации для дальнейшей самореализации — 63% в своей сфере деятельности, 37% в сфере предпринимательства (хозяйственное право, маркетинг, налоги).

Большинство самозанятых устраивает действующий налоговый режим (40% опрошенных). Часть респондентов готовы отказаться от него и открыть ИП (16%) или создать юридическое лицо (18%). Еще 4% готовы уйти в серую экономику — одной из причин этого может быть недостаточная гибкость режима. Например, уход в нелегальный сектор может провоцировать невозможность совместной работы для самозанятых: 62% опрошенных считают необходимым разрешить в некоторых ситуациях работать с другими самозанятыми, не объединяясь в единую компанию.

Диана Галиева