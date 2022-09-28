Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявлены на два этапа Гран-при России

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заявлены к участию на двух этапах Гран-при России — в Москве и Перми. Это следует из списка участников Гран-при, опубликованного пресс-службой Федерации фигурного катания на коньках России во вторник. Этап Гран-при России в Москве с участием Дэвис и Смолкина пройдет с 11 по 13 ноября, в Перми — с 25 по 27 ноября.

Ранее Дэвис сообщила, что пара не будет участвовать в контрольных прокатах кандидатов в сборную России из-за невозможности оформить Смолкину нужные документы для выезда из США.

Диане Дэвис 19 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

ТАСС