150 миллионов тонн может составить суммарный сбор зерна в 2022 году согласно предварительным оценкам Минсельхоза. В таком случае будет обновлен рекорд 2017 года, когда урожай зерна составил 135,5 млн тонн. Напомним, ранее ведомство прогнозировало сбор зерна в объеме около 140 млн тонн. Сейчас, по данным Минсельхоза, обмолочено около 90% площадей — собрано 138,7 млн тонн зерна, что примерно на треть превышает показатель на ту же дату 2021 года. При этом отстают от показателей прошлого года темпы сева озимых — пока он проведен на 47% прогнозной площади, или 9 млн га. Как пояснил вчера глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, связано это с «достаточно тяжелыми погодными условиями».