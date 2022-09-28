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Коммерсантъ FM
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Подорожание на подлете

Авиабилеты до приграничных городов выросли в цене без присмотра Росавиации

Вслед за резким всплеском спроса на билеты в Турцию, Ереван и ОАЭ россияне на фоне объявленной мобилизации активно устремились в Норвегию, Казахстан и Монголию через приграничные города Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. Цены на некоторые рейсы выросли в два-три раза, в пике дорожая до десяти раз, а билеты раскуплены. При этом в середине сентября Росавиация, как стало известно “Ъ”, отменила мониторинг цен на билеты по стране, который вела с весны. В ведомстве обещают продолжить следить за доступностью перевозок, но эксперты полагают, что активность пассажиров сойдет на нет в ближайшую неделю.

После объявления мобилизации россияне открыли для себя альтернативные маршруты в Казахстан, Норвегию и Монголию, что привело к подорожанию внутренних рейсов. На фоне ажиотажного всплеска цен на международные перелеты в России резко подорожали авиабилеты на «приграничных» направлениях — в Мурманск, Омск, Орск и Челябинск.

Так, по данным источников “Ъ” на рынке бронирования авиабилетов, средняя стоимость перелета из Москвы в Мурманск в первую неделю сентября колебалась от 4 тыс. до 5 тыс. руб. при глубине бронирования от «на завтра» до нескольких дней. Сейчас спрос туда вырос из-за возможности уехать автотранспортом в норвежский город Киркенес в 8 км от российской границы, говорят источники на туристическом рынке. Самый дешевый перелет с багажом в «Аэрофлоте» на 28 сентября обойдется от 17,7 тыс. до 40,8 тыс. руб. в экономклассе, билеты на каждый из шести рейсов почти раскуплены. У S7 в продаже остается только бизнес-класс от 38,3 тыс. руб.

Прямые рейсы из Петербурга в Мурманск в первую неделю сентября стоили около 5–6 тыс. руб. На рейсы 28 сентября самый дешевый билет Smartavia будет стоить 13,6 тыс. руб., бизнес-класс «России» — 42 тыс. руб., на 29 и 30 сентября у нее оставалось по одному билету за 22 тыс. и 19 тыс. руб. соответственно.

Рейсы из Москвы и Петербурга в Орск, откуда россияне добираются до Казахстана, в среднем в первую неделю стоили до 5,7 тыс. руб. На 28 и 29 сентября «Аэрофлотом» можно было улететь за 40 тыс. руб., Nordwind — 63 тыс. руб. с понижением до 23 тыс. руб. с 30 сентября у обоих перевозчиков. Из Петербурга в те же даты «Россией» можно улететь за 40 тыс. руб. Также популярной пересадкой в Казахстан стал Челябинск, доступный в начале месяца за 3,5–6 тыс. руб.: единственный прямой рейс из Москвы «Победой» на среду стоил 26 тыс. руб., в следующие два дня улететь можно было от 15 тыс. до 40 тыс. руб. («Победа», «Аэрофлот» и S7).

Из Петербурга цена лоукостера начиналась от 50 тыс. руб. на 28 сентября, у «России» оставалось несколько билетов от 25 тыс. руб. В четверг улететь можно было «Победой» за 12 тыс. руб., S7 — за 39 тыс. руб., к пятнице цены начинались от 10,5 тыс. руб.

В Омск, по данным агрегаторов, билеты несколько недель назад стоили 3–6 тыс. руб. По словам собеседников в авиаотрасли, город стал наиболее популярным транзитным пунктом в Казахстан. Единственный оставшийся билет «Аэрофлота» на 28 сентября стоил 48 тыс. руб. Через день «Победа» и «Уральские авиалинии» предлагали рейсы от 37 тыс. и 42 тыс. руб. соответственно. На пятницу оставались билеты лоукостера от 25 тыс. руб. Из Петербурга прямые рейсы на все три дня у «России» и Nordwind стоили 40-46 тыс. руб. Билеты в Улан-Удэ, куда часть граждан стремится, чтобы добраться до границы с Монголией, на 28 сентября подорожали до 50 тыс. руб. и опускаются до 22 тыс. руб. в следующие два дня, приближаясь к средней оценке начала месяца. В авиакомпаниях не ответили на запросы “Ъ”.

Наказывать за подорожание перевозчиков, видимо, не планируют: по данным “Ъ”, с 16 сентября Росавиация уведомила компании, что перестала проводить мониторинг стоимости перевозок и запрашивать соответствующую информацию. По поручению Минтранса с весны перевозчики отчитывались о стоимости билетов как минимум на рейсах в Сочи и Калининград. В Росавиации “Ъ” уточнили, что продолжают контролировать цены на субсидируемые региональные перевозки, а также еженедельно «в ходе совещаний перевозчикам рекомендуется сохранять тарифы на уровне показателей прошлого года». В Минтрансе переадресовали вопросы в ФАС, там “Ъ” сообщили, что продолжат ежемесячный мониторинг цен «в целях контроля необоснованного роста».

Судя по динамике продаж страховых пассажирских полисов, спрос на билеты у отдельных крупных авиакомпаний вырос на прошедшей неделе до 2–2,5 раз «при весьма сжатой глубине продаж до двух-трех дней», говорит директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахования» Дмитрий Мигачев. Эту оценку спроса по приграничным направлениям “Ъ” подтвердили два перевозчика. Ситуация, по словам эксперта, схожа с всплесками спроса, наблюдавшегося в конце февраля и продлившегося около двух недель. Нынешний ажиотаж, по мнению господина Мигачева, тоже вряд ли окажется дольше — «с 27 сентября наблюдается постепенное затихание активности пассажиров».

Айгуль Абдуллина

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