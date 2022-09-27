Казахстан принимает волну миграции

Власти Казахстана во вторник обнародовали первую предварительную статистику, касающуюся беспрецедентного по своим масштабам потока россиян, которые устремились в республику после начала частичной мобилизации. Как сообщило МВД Казахстана, с 21 сентября границу пересекли 98 тыс. граждан РФ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что большинство из них были вынуждены уехать «из-за сложившейся безвыходной ситуации», и пообещал всяческую помощь, хоть и без каких-либо преференций. Для лидера Казахстана ситуация становится новым вызовом перед досрочными президентскими выборами, запланированными на ноябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последние дни за получением казахстанских индивидуальных идентификационных номеров (аналог российских ИНН) обращается столько вновь прибывших в страну, сколько раньше обращалось в месяц

Фото: Raul Uporov / Reuters В последние дни за получением казахстанских индивидуальных идентификационных номеров (аналог российских ИНН) обращается столько вновь прибывших в страну, сколько раньше обращалось в месяц

Фото: Raul Uporov / Reuters

Казахстан, имеющий с РФ самую большую сухопутную границу (от Астраханской области до Алтая), стал одним из главных мест притяжения россиян, опасающихся частичной мобилизации. Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил ее утром 21 сентября, после чего на многих КПП выстроились очереди из машин, а железнодорожные и авиабилеты тут же раскупили.

Во вторник МВД Казахстана отчиталось, что с 21 сентября «порядка 98 тыс. россиян заехало» в республику, а выехало из нее 64 234 россиянина.

Кроме того, как сообщается, за этот же срок было выдано «чуть более 8 тыс. ИИН нерезидентов» (индивидуальные идентификационные номера; нужны, в частности, для оформления банковских карт). При этом замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов 27 сентября привел другие данные: «Только за вчерашний день по стране принято более 13 тыс. заявок (на получение ИИН.— “Ъ”). Примерно такое количество нами принималось в течение целого месяца».

Даже с учетом того, что немалая часть россиян использует Казахстан лишь как транзитную страну, беспрецедентную ситуацию был вынужден прокомментировать президент Касым-Жомарт Токаев. «Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации,— заявил он.— Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры». Господин Токаев отметил, что «приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций».

Что дальше может ждать приезжих, пока до конца не ясно. «Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны прежде всего единство и благополучие»,— сказал президент Казахстана.

Слова о «переговорах с российской стороной» вызвали обеспокоенность среди многих россиян, уехавших от мобилизации.

На этом фоне глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов был вынужден успокоить: выдача граждан РФ на родину будет возможна лишь в одном случае — если на этих людей заведут уголовные дела и объявят их в международный розыск.

«У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в Российской Федерации — уголовно наказуемое деяние»,— сказал господин Ахметжанов. И подчеркнул: поиски призывников военкоматами — это никак не основание для выдачи этих людей.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что «в рамках проведения частичной мобилизации» не направляли и не планируют направлять в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран обращения по вопросам принудительного возвращения российских граждан.

Оснований для объявления подавляющего большинства уехавших россиян в международный розыск нет. Практически все из них отправились за рубеж, не дожидаясь получения повестки — а значит, не подлежат никакому уголовному преследованию.

Но даже если кто-то уже был призван, но предпочел бежать — это все равно не приведет к столь суровым мерам. «Чтобы человека объявили в международный розыск, он должен быть обвиняемым и разыскиваемым (быть в федеральном розыске.— “Ъ”) по статьям средней тяжести и выше,— пояснила “Ъ” юрист, эксперт Евразийского аналитического клуба Александра Егорова.— Статья за уклонение от призыва на воинскую службу (ст. 328 УК РФ) относится к преступлениям небольшой тяжести, а неявка по повестке — и вовсе административное правонарушение».

Как рассказал “Ъ” IT-специалист Евгений, вылетевший в ночь на вторник из аэропорта Шереметьево в Караганду и далее в Алматы, казахстанские пограничники задавали даже больше вопросов, чем российские. «Наш пограничник спросил, когда я брал билет и цель поездки. Я честно сказал, что купил билет 22 сентября, а целью назвал туризм — поездку к другу. Никакого давления я не заметил,— сказал он.— Больше вопросов было у казахского пограничника. Он спросил цель, потом уточнил, где живет мой друг. Потом узнал, служил ли я, когда брал билет, и есть ли обратный билет. Но достаточно было сказать, что есть, проверять он не стал». По словам Евгения, до Караганды с ним летели «еще шесть-семь парней», в которых можно было узнать потенциальных уклонистов.

Опрошенные “Ъ” российские и казахстанские эксперты уверены: наплыв россиян стал серьезным вызовом для властей перед досрочными президентскими выборами 20 ноября.

Этот вопрос волнует жителей Казахстана в контексте собственного благополучия — например, цен на аренду квартир или ситуации на рынке труда. «Общество ждет содержательных политических и экономических реформ и как минимум оперативных решений текущих проблем с жильем и ростом цен,— рассказал “Ъ” политолог Димаш Альжанов.— Конечно, во время выборов все эти вопросы будут политизироваться и могут поляризовать общество еще сильнее». Эксперт отметил, что сейчас «из России едут самые разные люди» и «поэтому отношение к ним настороженное».

Другой казахстанский политолог, Марат Шибутов, в разговоре с “Ъ” заверил: решая проблему с наплывом россиян, президент Токаев будет руководствоваться лишь законом, а не своим отношением к решению граждан РФ избежать мобилизации. «Существует всего две позиции: соблюдать закон и не соблюдать закон. Токаев получит больше симпатий, если будет его соблюдать»,— уверен эксперт.

Директор информационно-аналитического центра МГУ, эксперт по Центральной Азии Дарья Чижова, в свою очередь, обратила внимание на то, что сильных конкурентов у Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах все равно не будет, поэтому проблему наплыва россиян будут решать с административной, а не с политической точки зрения. «Не впускать в республику граждан страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза.— “Ъ”), если в отношении них нет персональных ограничений, казахстанская система не может. Поэтому они действуют в этих рамках, но такой объем людей требует некоего регулирования. Все последние заявления исходят именно из этой логики,— сказала госпожа Чижова.— Главное для властей — не допустить социального негатива и успокоить ситуацию внутри страны». При этом, по словам собеседницы “Ъ”, «факторы дестабилизации есть»: «Кто-то сейчас распространяет памятки, адресованные россиянам, где от них требуют признать вину за “колонизацию Центральной Азии” и голод в 1930-х годах. А кто-то — совершенно добровольно помогает этим людям, организует для них питание и ночлег».

Кирилл Кривошеев