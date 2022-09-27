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Казахстан принимает волну миграции

Власти обеспокоены ситуацией, но обещают позаботиться о приезжих россиянах

Власти Казахстана во вторник обнародовали первую предварительную статистику, касающуюся беспрецедентного по своим масштабам потока россиян, которые устремились в республику после начала частичной мобилизации. Как сообщило МВД Казахстана, с 21 сентября границу пересекли 98 тыс. граждан РФ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что большинство из них были вынуждены уехать «из-за сложившейся безвыходной ситуации», и пообещал всяческую помощь, хоть и без каких-либо преференций. Для лидера Казахстана ситуация становится новым вызовом перед досрочными президентскими выборами, запланированными на ноябрь.

В последние дни за получением казахстанских индивидуальных идентификационных номеров (аналог российских ИНН) обращается столько вновь прибывших в страну, сколько раньше обращалось в месяц

В последние дни за получением казахстанских индивидуальных идентификационных номеров (аналог российских ИНН) обращается столько вновь прибывших в страну, сколько раньше обращалось в месяц

Фото: Raul Uporov / Reuters

В последние дни за получением казахстанских индивидуальных идентификационных номеров (аналог российских ИНН) обращается столько вновь прибывших в страну, сколько раньше обращалось в месяц

Фото: Raul Uporov / Reuters

Казахстан, имеющий с РФ самую большую сухопутную границу (от Астраханской области до Алтая), стал одним из главных мест притяжения россиян, опасающихся частичной мобилизации. Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил ее утром 21 сентября, после чего на многих КПП выстроились очереди из машин, а железнодорожные и авиабилеты тут же раскупили.

Во вторник МВД Казахстана отчиталось, что с 21 сентября «порядка 98 тыс. россиян заехало» в республику, а выехало из нее 64 234 россиянина.

Кроме того, как сообщается, за этот же срок было выдано «чуть более 8 тыс. ИИН нерезидентов» (индивидуальные идентификационные номера; нужны, в частности, для оформления банковских карт). При этом замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов 27 сентября привел другие данные: «Только за вчерашний день по стране принято более 13 тыс. заявок (на получение ИИН.— “Ъ”). Примерно такое количество нами принималось в течение целого месяца».

Есть ли у россиян сложности с выездом из страны

Даже с учетом того, что немалая часть россиян использует Казахстан лишь как транзитную страну, беспрецедентную ситуацию был вынужден прокомментировать президент Касым-Жомарт Токаев. «Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации,— заявил он.— Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры». Господин Токаев отметил, что «приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций».

Что дальше может ждать приезжих, пока до конца не ясно. «Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны прежде всего единство и благополучие»,— сказал президент Казахстана.

Слова о «переговорах с российской стороной» вызвали обеспокоенность среди многих россиян, уехавших от мобилизации.

На этом фоне глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов был вынужден успокоить: выдача граждан РФ на родину будет возможна лишь в одном случае — если на этих людей заведут уголовные дела и объявят их в международный розыск.

«У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в Российской Федерации — уголовно наказуемое деяние»,— сказал господин Ахметжанов. И подчеркнул: поиски призывников военкоматами — это никак не основание для выдачи этих людей.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что «в рамках проведения частичной мобилизации» не направляли и не планируют направлять в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран обращения по вопросам принудительного возвращения российских граждан.

Оснований для объявления подавляющего большинства уехавших россиян в международный розыск нет. Практически все из них отправились за рубеж, не дожидаясь получения повестки — а значит, не подлежат никакому уголовному преследованию.

Но даже если кто-то уже был призван, но предпочел бежать — это все равно не приведет к столь суровым мерам. «Чтобы человека объявили в международный розыск, он должен быть обвиняемым и разыскиваемым (быть в федеральном розыске.— “Ъ”) по статьям средней тяжести и выше,— пояснила “Ъ” юрист, эксперт Евразийского аналитического клуба Александра Егорова.— Статья за уклонение от призыва на воинскую службу (ст. 328 УК РФ) относится к преступлениям небольшой тяжести, а неявка по повестке — и вовсе административное правонарушение».

Что нужно знать о порядке мобилизации в России

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Как рассказал “Ъ” IT-специалист Евгений, вылетевший в ночь на вторник из аэропорта Шереметьево в Караганду и далее в Алматы, казахстанские пограничники задавали даже больше вопросов, чем российские. «Наш пограничник спросил, когда я брал билет и цель поездки. Я честно сказал, что купил билет 22 сентября, а целью назвал туризм — поездку к другу. Никакого давления я не заметил,— сказал он.— Больше вопросов было у казахского пограничника. Он спросил цель, потом уточнил, где живет мой друг. Потом узнал, служил ли я, когда брал билет, и есть ли обратный билет. Но достаточно было сказать, что есть, проверять он не стал». По словам Евгения, до Караганды с ним летели «еще шесть-семь парней», в которых можно было узнать потенциальных уклонистов.

Опрошенные “Ъ” российские и казахстанские эксперты уверены: наплыв россиян стал серьезным вызовом для властей перед досрочными президентскими выборами 20 ноября.

Этот вопрос волнует жителей Казахстана в контексте собственного благополучия — например, цен на аренду квартир или ситуации на рынке труда. «Общество ждет содержательных политических и экономических реформ и как минимум оперативных решений текущих проблем с жильем и ростом цен,— рассказал “Ъ” политолог Димаш Альжанов.— Конечно, во время выборов все эти вопросы будут политизироваться и могут поляризовать общество еще сильнее». Эксперт отметил, что сейчас «из России едут самые разные люди» и «поэтому отношение к ним настороженное».

Другой казахстанский политолог, Марат Шибутов, в разговоре с “Ъ” заверил: решая проблему с наплывом россиян, президент Токаев будет руководствоваться лишь законом, а не своим отношением к решению граждан РФ избежать мобилизации. «Существует всего две позиции: соблюдать закон и не соблюдать закон. Токаев получит больше симпатий, если будет его соблюдать»,— уверен эксперт.

Президент Казахстана Токаев готовится выставить свою кандидатуру во второй и последний раз

Директор информационно-аналитического центра МГУ, эксперт по Центральной Азии Дарья Чижова, в свою очередь, обратила внимание на то, что сильных конкурентов у Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах все равно не будет, поэтому проблему наплыва россиян будут решать с административной, а не с политической точки зрения. «Не впускать в республику граждан страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза.— “Ъ”), если в отношении них нет персональных ограничений, казахстанская система не может. Поэтому они действуют в этих рамках, но такой объем людей требует некоего регулирования. Все последние заявления исходят именно из этой логики,— сказала госпожа Чижова.— Главное для властей — не допустить социального негатива и успокоить ситуацию внутри страны». При этом, по словам собеседницы “Ъ”, «факторы дестабилизации есть»: «Кто-то сейчас распространяет памятки, адресованные россиянам, где от них требуют признать вину за “колонизацию Центральной Азии” и голод в 1930-х годах. А кто-то — совершенно добровольно помогает этим людям, организует для них питание и ночлег».

Кирилл Кривошеев

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Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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