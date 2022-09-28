Интернет-реклама противится ускорению

Бизнес выступил против сокращения сроков предоставления регуляторам данных о размещенной в интернете рекламе до 20 дней. В отзывах на соответствующей проект поправок, разработанный Минцифры, участники рынка интернет-рекламы утверждают, что это приведет к дезорганизации бизнес-процессов и лавинообразному росту расходов на документооборот, отмечая риск сокращения налоговых поступлений от интернет-рекламы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывами бизнеса на проект поправок в постановления правительства, утверждающие порядок и сроки предоставления информации о размещенной в интернете рекламе ее распространителями. Документ был разработан Минцифры и опубликован на портале regulation.gov.ru 17 августа. Он предполагает, что рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем должны предоставлять оператору рекламных данных (ОРД) информацию об интернет-рекламе «по истечении» 20 календарных дней с даты ее появления в сети.

Действующий порядок, в который вносятся изменения, предполагает, что информацию об интернет-рекламе можно передавать в течение месяца, следующего за календарным месяцем, в котором она появилась в сети.

Закон о единой системе учета всей интернет-рекламы в России был принят 17 июня 2021 года и вступил в силу с 1 сентября 2022 года. Он предусматривает создание системы, отвечающей за сбор и обработку информации, ее разработкой и ведением занимается Роскомнадзор. Инициатива, по заявлению регулятора, должна сделать рынок более прозрачным и конкурентоспособным.

Бизнес просит продлить сроки предоставления сведений об интернет-рекламе хотя бы до 30 дней. В Ozon поясняют, что закрытие по рекламным размещениям происходит, как правило, не раньше 30 дней с момента окончания оказания услуг и 20 дней недостаточно для предоставления информации. В X5 Group отмечают, что сроки критичны с точки зрения перестройки бизнес-процессов в части учета интернет-рекламы. В «Диджитал альянсе» (ранее IMHO) считают, что требования заведомо невыполнимы.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) полагают, что изменение сроков позволит смягчить финансовые и кадровые издержки на перестройку учета интернет-рекламы. В VK отметили, что продление срока отчетности до 30 дней позволит рекламодателям и агентствам продолжать работать в привычном бизнес-цикле, перестроить который быстро не получится. В Минцифры и Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

Формирование закрывающих документов по рекламным кампаниям и подача данных в ОРД — это две параллельные задачи, но для подготовки отчетности о размещенной рекламе регулятору нужны атрибуты актов о выполненных работах, которые подписываются за отчетный период — месяц, поясняет директор по закупкам рекламы в цифровой средe OMD OM Group Ирина Гущина. По ее словам, в случае принятия поправок нужно будет подготавливать несколько актов к одному договору по каждой кампании и в разное время, что приведет к дополнительным трудозатратам и значительному увеличению документооборота.

Сокращение сроков приведет к тому, что участники рынка должны будут пересмотреть все заключенные договоры и определить сокращенный порядок приемки услуг, считает директор юридического департамента и комплайенс Group4Media Анна Малиновская: «В противном случае регулятору будет поступать промежуточная информация о непринятых клиентом услугах, которая не подтверждена подписанной сторонами договорной и закрывающей документацией. Это может привести к большому количеству ошибок и последующих исправлений».

В Торгово-промышленной палате (ТПП) отметили, что сокращение сроков предоставления данных об интернет-рекламе приведет к полному изменению процесса сверок и системы документооборота. Это, в свою очередь, может спровоцировать лавинообразное изменение условий договоров с клиентами, рост издержек участников рекламного рынка, затрат на создание и запуск инфраструктуры для системы маркировки интернет-рекламы. Не исключает ТПП и снижение дохода государства от уплаты налогов за интернет-рекламу.

Анастасия Гаврилюк