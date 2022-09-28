Брокерам приложились клиенты

Мобильные приложения брокеров пока не попали под волну удалений, однако не всем удалось вернуть аудиторию, потерянную с началом военных действий на Украине. Отчасти повезло тем компаниям, которые смогли перетянуть к себе значительную часть клиентов подсанкционных брокеров и банков. Исправить ситуацию возможно, считают эксперты, используя лендинги в кобрендинговых банковских приложениях и баннеры в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Последние недели оказались богаты на блокировку приложений российских компаний и банков в зарубежных магазинах приложений. Месяц назад оттуда были выведены мобильные приложения подсанкционных Сбербанка и ВТБ. В конце сентября App Store удалил различные приложения VK, «Юла», «Домклик», сервис 2ГИС и другие. Как показал опрос “Ъ”, несмотря на риски блокировок и удалений, аудитория мобильных приложений ряда популярных российских брокеров даже увеличивается.

В начале года число уникальных пользователей приложения «БКС Мир инвестиций» в рабочий день в среднем составляло 90–100 тыс. человек, а сейчас это 120–140 тыс. человек. Количество клиентов РСХБ, которые используют мобильное приложение, с февраля 2022 года выросло на 23%. Если в 2021 году в среднем им пользовались 340 тыс. клиентов в день, то к настоящему времени выросло до 420 тыс. пользователей в день.

Впрочем, у некоторых профессиональных участников рынка ценных бумаг активность клиентов в мобильном приложении снизилась. У «Фридом Финанс» в период с марта по сентябрь среднемесячная активность клиентов в приложении Tradernet снизилась на 20–30% по отношению к январю—февралю. По словам двух источников “Ъ” на финансовом рынке, снижение использования приложений касается и подсанкционных брокеров, которые создавали их на замену удаленным из App Store и Google Play. По словам одного из собеседников “Ъ”, в новые приложения пока не удалось привлечь достаточное количество клиентов. В ВТБ, Альфа-банке, Сбербанке и «ФК Открытие» на запрос “Ъ” не ответили.

По данным Московской биржи, брокерские счета по итогам августа 2022 года имели более 21,2 млн человек (рост на 25% с начала года). При этом в августе сделки на фондовом рынке заключали 2,1 млн человек. Это меньше, чем в начале года (2,8 млн человек), однако больше чем в марте—июле (около 1,9 млн человек). К тому же доля физлиц на рынке акций в летние месяцы достигала 74–77%, тогда как в начале года лишь превышала 40%. В сентябре можно ожидать и большего участия в торгах частных инвесторов. Тем более что средние дневные объемы в уходящем месяце превысили 50 млрд руб., тогда как в мае—августе едва превышали 30 млрд руб.

В «Финаме» рост популярности приложений связывают «как с переходом клиентов с заблокированными бумагами от других брокеров, так и общим увеличением интереса к ходу торгов в период наблюдаемой повышенной волатильности на рынке». От подсанкционных брокеров другим игрокам переводились сотни тысяч инвесторов с иностранными активами (см. “Ъ” от 21 апреля).

В БКС на развитие приложения направляют «значительные средства», а также развивают внутри него социальную сеть. В РСХБ собираются внедрить в мобильное приложение «инструменты геймификации и поведенческие модели».

Спад активности во «Фридом Финанс» связывают с тем, что «около месяца не работала фондовая секция Московской биржи, не могли торговать нерезиденты (нерезиденты из недружественных стран не могут торговать и сейчас.— “Ъ”)». Вместе с тем, как отметили в компании, до февраля в iOS было около 10 тыс. скачиваний в среднем в месяц, в Android — около 20 тыс. ежемесячно. В феврале рост на 20%, весной — всплеск на 60–70%. Сейчас количество скачиваний примерно на уровне февраля, отметили во «Фридом Финанс».

Для клиентов в брокерском приложении есть три ключевых элемента: интерфейс, корректная частота обновления торговых данных для принятия оперативных инвестиционных решений и хороший аналитический аппарат, поясняет главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Так, для неквалифицированных инвесторов это совокупность блогов и мнений отдельных трейдеров, для квалифицированных инвесторов — сложные графики и технический анализ, отмечает она. Кроме того, отмечает госпожа Авакимян, среди эффективных средств коммуникации — использование лендинга в кобрендинговых банковских приложениях и баннеров в интернете.

Ксения Куликова