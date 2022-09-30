Личное дело гражданина

В сентябре Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) планировало заключить Соглашение с Национальным регистром доноров костного мозга (Национальным РДКМ) о включении его базы в Федеральный регистр. Эта договоренность об объединении некоммерческого и государственных регистров обещает стать событием большой важности. Впервые за пять лет существования Национального РДКМ гематологи России получат полный отечественный набор потенциальных доноров для пациентов с раком крови и наследственными заболеваниями. В Национальном РДКМ сейчас более трети всех российских доноров. Соглашение пока не подписано. Сегодня 30 сентября, целый день впереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

До сих пор ФМБА настаивало на безвозмездной передаче персональных данных наших доноров в Федеральный регистр. Русфонд и Национальный РДКМ против. Мы построили эту крупнейшую в стране базу (71 147 добровольцев), вложив свыше 820 млн руб. пожертвований читателей и телезрителей. Эта база в соответствии с законодательством является интеллектуальной собственностью НКО-регистра. Регистры же клиник ФМБА выросли исключительно за счет госбюджета (суммарно — 66 432 донора), и это, естественно, собственность государственная. В то же время мы заявляем о готовности передать базу безвозмездно, если ФМБА, как владелец Федерального регистра, возьмется финансировать Национальный РДКМ. Мы предлагаем передать базу и в рамках государственно-частного партнерства, когда мы строим на свои средства, а ФМБА возмещает наши затраты.

Из этой затеи ничего не вышло, во всяком случае пока. ФМБА стоит на своем, хотя вице-премьер правительства Татьяна Голикова и поручила агентству рассмотреть нашу позицию и «предложить решение, при необходимости с нормативно-правовым актом». Заместитель директора правительственного Департамента здравоохранения Артем Тарасенко мой запрос Татьяне Алексеевне разослал по пяти министерствам с просьбой ответить Амбиндеру Л. С. в соответствии с «законом о порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Я-то считал, что мы вместе с правительством, с Минздравом и ФМБА работаем на общее благо — спасаем людей от рака крови. Я и сейчас так считаю. Но чиновник прав, это и впрямь мое личное дело. Точно так же это личное дело 71 147 граждан России. И двух миллионов граждан РФ, на чьи деньги вырос Национальный РДКМ.

Так вот, на этот раз ФМБА предложило передать в Федеральный регистр обезличенные данные наших доноров: генотип, пол и возраст донора, ID регистра-правообладателя. Это приемлемый вариант. Ровно на таких же условиях мы состоим в мировом регистре. Гематолог входит с генотипом пациента в мировой поисковик, находит совместимого донора и поручает локальному регистру его подготовку к забору стволовых клеток.

14 сентября Национальный РДКМ отправил в ФМБА свой проект Соглашения, он опубликован на сайтах rusfond.ru и rdkm.ru. В ФМБА обещали рассмотреть на этой неделе. Суть предложений в следующем: Федеральный регистр — это не только поисковик, но еще и поставщик статистики. Ее анализ позволит локальным регистрам отстраивать тактику и даже стратегию развития и эксплуатации своих баз, совершенствовать отношения с гематологами.

— Мы рассчитываем на регулярные бюллетени ФМБА,— говорит генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.— Прежде всего интересна информация о количестве первичных поисков и найденных совпадений по всей базе Федерального регистра, в том числе и среди наших доноров. В будущем хорошо бы добавить и разбивку по клиникам, которые вели поиск, по возрасту пациентов, детей и взрослых, для которых искали донора.

Мы полагаем, что вправе рассчитывать на такие услуги ФМБА. В противном случае чем поисковик Федерального регистра отличался бы от существующей объединенной базы при НИИ имени Р. М. Горбачевой? Разве что наличием доноров нашего Национального РДКМ.

На самом деле информационный голод в донорстве костного мозга как в отрасли практически повсеместный. Никто вам не скажет: сколько потенциальных доноров для РФ будет сегодня в аккурат? Каков план роста Федерального регистра на ближайшие три-пять-десять лет? Как правительство намерено финансировать этот план — и намерено ли?

Мы знаем, что в 2021 году в стране выполнены 140 неродственных трансплантаций костного мозга (ТКМ), в том числе 100 — от отечественных доноров. Это много или мало? ФРГ с населением 84 млн человек проводит в год до 2600–2800 таких ТКМ. Известно, что в 2021 году из 100 отечественных доноров 50 были из Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА, а 29 — из Национального РДКМ.

Как сообщает медицинский директор Национального РДКМ Ольга Герова, в этом году мы поставили в клиники уже 44 трансплантата, в том числе три — в Австралию, Грецию, ФРГ. До конца года поставки вырастут до 57–60 трансплантатов.

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере