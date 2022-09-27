Сборную Англии выкинули из элиты

Основной этап Лиги наций, которая в этом году выполняет роль разминочного турнира перед чемпионатом мира в Катаре, вылился в катастрофу для нескольких топовых сборных. Наиболее явную потерпели англичане. Они вылетели из высшего дивизиона, набрав в шести матчах всего три очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче со сборной Германии, завершившемся со счетом 3:3, футболисты сборной Англии (№19 — Мейсон Маунт, №18 — Букайо Сака) частично реабилитировались за провальное выступление в Лиге наций

Фото: Alastair Grant / AP В матче со сборной Германии, завершившемся со счетом 3:3, футболисты сборной Англии (№19 — Мейсон Маунт, №18 — Букайо Сака) частично реабилитировались за провальное выступление в Лиге наций

Фото: Alastair Grant / AP

Во вторник завершился основной этап Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). В нынешнем году у этого турнира, обычно встроенного в отбор к топовым соревнованиям, немножко иная функция. По сути, он является разогревом перед открывающимся 20 ноября чемпионатом мира в Катаре. И в этом смысле итоги соревнований в высшем дивизионе получились довольно любопытными.

Во вторник поздно вечером по московскому времени определился последний обладатель путевки в «Финал четырех» Лиги наций, который состоится уже в 2023 году: в него попадают лишь победители квартетов. Ее судьба определялась в решающем матче в группе 2 между португальцами и испанцами. До этого право играть в «Финале четырех» забронировали сборные Хорватии, Италии и Нидерландов.

Но гораздо интереснее такого списка другой — тот, что состоит из топовых команд, потерпевших крах в Лиге наций.

То есть не просто пролетевших мимо «Финала четырех», чуть-чуть отстав от примерно такого же мощного оппонента, а провалившихся по полной программе.

В нем три сборные. Первая — французская. Чемпионы мира 2018 года в группе 1, по сути, даже не конкурировали с опередившими их хорватами и датчанами. Вторая сборная — немецкая. В группе 3 она пропустила вперед не только действующих чемпионов Европы итальянцев, не отобравшихся на мировое первенство, а потому, видимо, мотивированных сильнее остальных, но и вполне рядовых по элитным меркам венгров.

Ну и наконец, есть катастрофа совсем уж громкая. В том квартете, в котором бились немцы, они все же обошли одного соперника. И этим соперником была сборная Англии, которая, таким образом, вылетела во второй по рангу дивизион Лиги наций, притом что перед стартом Лиги наций ее вообще-то трудно было представить очутившейся там.

При этом английские показатели даже на фоне немецких, хотя и они скромны, выглядят просто ужасными.

Сборная Германии набрала семь очков, аутсайдер группы — жалкие три балла, причем не одержав ни единой победы и умудрившись дважды проиграть венграм. Во второй раз, в июне — дома со счетом 0:4. Настолько крупных поражений на своем поле англичане не терпели без малого столетие.

Идеально выступление англичан в Лиге наций характеризует тот факт, что британская пресса без колебаний признала лучшим в ее исполнении последний матч турнира. В нем сборная Англии на лондонском стадионе Wembley добыла свое третье очко, сыграв вничью — 3:3 — с немцами.

Что хорошего нашли в этом результате BBC, The Guardian и еще множество медиаресурсов, понятно.

От игры сборной Англии в предыдущих встречах веяло тоской, дефицитом интересных идей, выразившихся в том числе в количестве забитых ею голов в ворота соперников, в принципе не закрывавшихся наглухо.

В активе англичан с их яркой по именам атакой значился один-единственный мяч тем же немцам в выездной встрече.

Теперь голов и живости в их игре было предостаточно — особенно после того, как в середине второго тайма тренер Гарет Саутгейт выпустил на поле Мейсона Маунта и Букайо Саку. А еще в ней было предостаточно характера. Маунт и Сака принялись терзать немецкую оборону, когда от положения англичан веяло полной безнадегой. Они проигрывали 0:2, дважды пропустив после перерыва. Однако сборная Англии наконец-то продемонстрировала, что с морально-волевыми качествами еще не распрощалась. Пережив нокдаун, она даже смогла выйти вперед, но преимущество не удержала, позволив Каю Хаверцу забить «на флажке», за несколько минут до финального свистка.

Впрочем, вряд ли акцент на этих моментах послужил для тех, кто симпатизирует английской команде, эффективным успокоительным. Замаскировать никуда не девшиеся проблемы они не могли. А это — чересчур больно режущие глаз проблемы, которые мучили сборную Англии на протяжении всего турнира и никуда не делись в матче с немцами.

Речь, разумеется, уже не об атаке, пусть поздно, но заработавшей, а о защите, тоже, мягко говоря, небезупречной. И, скажем, персонально о Гарри Магуайре, которого Гарет Саутгейт упорно ставит в центральную зону, не обращая внимания на то, что эксперты, анализирующие состояние сборной Англии, давно не стесняются говорить и писать о том, что его форма совершенно не соответствует уровню, предполагающему борьбу за награды престижных турниров. В матче с немцами Магуайр, даривший мячи Джамалу Мусиале и Хаверцу, «привез» оба гола, создавших гостям во втором тайме отрыв. А мог «привезти» и больше. Словом, чего-чего, а недостатка с требующими ответов острыми вопросами и сложными вызовами Саутгейт перед чемпионатом мира испытывать, видимо, не будет.

Алексей Доспехов