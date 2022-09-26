Студентов частных вузов просят не призывать

Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам, обучающимся по очной, а также очно-заочной формам. В документе речь идет не о всех категориях обучающихся. В частности, в нем не упомянуты аспиранты и студенты частных вузов. В Минобрнауки “Ъ” в воскресенье заявили, что отсрочка распространяется и на аспирантов. Впрочем, официальных распоряжений на этот счет пока не издано. По данным “Ъ”, решение может быть принято в течение двух дней.

Тем временем с просьбой расширить действие отсрочки выступили несколько депутатов и ректоров. В частности, ректор частного университета «Синергия» Артем Васильев призвал дать отсрочку от мобилизации и студентам негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тыс. человек. Также, по его мнению, важно предоставить право на отсрочку ученым до 35 лет.

Со схожими предложениями в Минобрнауки обратились депутаты Яна Лантратова (СР), Ксения Горячева («Новые люди»), Артем Метелев (ЕР). По словам господина Метелева, «аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей — в сущности, одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу». Он считает, что такая ситуация может негативно сказаться на всей системе высшего образования, «создавая риски для закрытия 212 частных университетов».

Некоторые вузы решили поддержать преподавателей и студентов, которых затронула мобилизация. Например, НИЯУ МИФИ принял решение предоставить возможность бесплатно учиться студентам-платникам, чьи родители мобилизованы в рамках СВО. Такое же решение принял ректор Мордовского госуниверситета имени Огарева Дмитрий Глушко. Помимо этого он решил выплатить по 100 тыс. руб. сотрудникам вуза, которые были мобилизованы.

Иван Тяжлов