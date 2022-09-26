Братоцентристская коалиция

Правоцентристская коалиция во главе с партией Джорджи Мелони «Братья Италии» выиграла состоявшиеся 25 сентября парламентские выборы в стране, набрав в сумме около 44% голосов. Левоцентристы уже признали свое поражение. Это означает, что процесс формирования нового правительства, которое, скорее всего, возглавит госпожа Мелони, должен пройти быстро. Правые силы в Европе наперебой поздравляют с победой итальянских единомышленников, другие же бьют тревогу и обещают пристально следить за будущим итальянской демократии. Впрочем, в экспертном сообществе напоминают: Джорджа Мелони называла НАТО и ЕС столпами внешней политики Рима и выступала за поставки вооружений Украине, поэтому как минимум в этом отношении страхи европейских политиков излишни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Евросоюзе опасаются, что победившие на выборах итальянские правые во главе с Джорджей Мелони поведут страну не в ту сторону

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters В Евросоюзе опасаются, что победившие на выборах итальянские правые во главе с Джорджей Мелони поведут страну не в ту сторону

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Выборы в Сенат и Палату депутатов в Италии завершились победой крайне правой партии «Братья Италии», как и предсказывали большинство опросов. Причем показанный ею результат — 26% — оказался даже немного выше предварительных прогнозов. Союзная «Братьям» «Лига» Маттео Сальвини, напротив, выступила несколько хуже, чем предполагалось, набрав около 9%. «Вперед Италия» Сильвио Берлускони — третья сила правоцентристской коалиции — предсказуемо заручилась поддержкой 8,1% электората. Еще одна партия из правой коалиции «Мы умеренные» набрала чуть меньше 1%. Таким образом, суммарный показатель правых составил более 44%.

Их главные оппоненты — левоцентристская коалиция во главе с Демократической партии (ДП) набрала чуть более 26%, причем 19% пришлось как раз на ДП. Результат оставшихся трех участников коалиции получился не особо впечатляющим: от 0,6% до 3,5%. В ДП уже признали поражение, и, по словам вице-председателя партии Деборы Серраккьяни, левоцентристы будут представлять «важную и весомую оппозицию» в новом созыве парламента. Ожидаемо провалилось и уйдет в оппозицию и «Движение 5 звезд», набравшее всего 15,5% (хотя в 2018-м их поддержали 32,2% избирателей).

Как пояснила “Ъ” доцент МГИМО и ВШЭ, старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова, до выборов было понятно, что правые займут первое место, однако оставался вопрос: удастся ли им получить парламентское большинство для самостоятельного формирования правительства? Итоги голосования превзошли ожидания, и теперь Джордже Мелони и компании предстоит распределить места в новом кабинете, не оглядываясь на оппонентов.

Между тем в Евросоюзе новости о победе на выборах «Братьев Италии» и правоцентристской коалиции в целом вызвали полный спектр эмоций: от безграничной радости до глубокого беспокойства. Дело в том, что среди союзников по правому лагерю перед выборами была достигнута договоренность, что кандидатом в премьеры станет тот, чья партия финиширует первой. Поэтому сейчас именно Джорджа Мелони, если все пойдет по плану, должна будет удостоиться чести сформировать новое правительство.

Учитывая, что «Братья Италии» корнями восходят к фашистской партии Бенито Муссолини, неудивительно, что многие с большой тревогой воспринимают приход к власти крайне правой партии, да еще и в столетнюю годовщину захвата фашистами власти в Италии в октябре 1922-го.

Так, премьер-министр Франции Элизабет Борн, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, заявила, что в ЕС есть «определенный набор ценностей», которые все должны соблюдать, в частности «в области прав человека, уважения других, уважения права на аборт». Глава МИД Испании социалист Хосе Мануэль Альбарес, комментируя победу госпожи Мелони, был менее сдержан в оценках. «Это момент неопределенности, а в моменты неопределенности популизм всегда приобретает значение и всегда заканчивается одинаково — катастрофой»,— дал неутешительный прогноз господин Альбарес. Госпожа фон дер Ляйен и вовсе не стала ждать выборов, а еще накануне заявила, что у Европы есть «инструменты» для борьбы с Италией, если дела пойдут в «трудном направлении», напомнив, что ЕК принимает меры против правых правительств Польши и Венгрии.

Естественно, в Варшаве и Будапеште победе «своих» во главе с госпожой Мелони очень обрадовались. Лидера «Братьев Италии» уже поздравил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, давно находящейся в оппозиции к политике Брюсселя в области прав человека и стандартов демократии. Пополнение в рядах сопротивления евробюрократии приветствовали и в Венгрии. «Поздравляем Джорджу Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони с выборами! В эти трудные времена нам больше, чем когда-либо, нужны друзья, которые разделяют общее видение и подход к вызовам, с которыми сталкивается Европа»,— заявил Балаш Орбан, политический директор при премьере Викторе Орбане. Не стала скрывать восторга и бессменный лидер французских правых, лидер Национального объединения Марин Ле Пен. «Браво Джордже Мелони и Маттео Сальвини за то, что они противостояли угрозам антидемократического и высокомерного Европейского союза и одержали эту победу»,— написала она в своем Twitter. В Рим пришло поздравление и от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии», назвавшей результаты выборов в Италии «победой здравого смысла». В партии также напомнили о недавнем успехе на выборах шведских правых, сочтя эти события предвестником «политических перемен» в Европе.

Так или иначе, все мнения как со знаком плюс, так и со знаком минус сводятся к одному: победа правых в Италии может вдохновить аналогичные политические силы и в других странах ЕС и привести к серьезным изменениям в политическом ландшафте Евросоюза.

Тем не менее, по словам Елены Масловой, говоря о Джордже Мелони и ее союзниках, надо помнить, что они представляют собой популистов, поэтому дальнейшая логика их поведения будет зависеть от внутриполитической и экономической ситуации в Италии. Например, Маттео Сальвини в 2018 году во время предвыборной кампании обещал работать над снятием санкций с России, а когда получил пост вице-премьера, не сделал ни одного шага в этом направлении, напомнила эксперт.

«Евросоюз волнует вопрос соблюдения либеральных ценностей, жесткая позиция по мигрантам, ЛГБТ-сообществу, инициативы Мелони по поводу каких-то ограничений в отношении мечетей и так далее. И с одной стороны, Мелони апеллирует к национальным интересам и национальной гордости Италии, выступает за традиционные ценности. С другой — она заявляет, что НАТО и ЕС — два основных столпа внешней политики Италии. Поэтому речи о выходе из этих структур не идет. Правая коалиция рассматривает НАТО и ЕС как инструмент реализации национальных интересов Италии»,— пояснила “Ъ” Елена Маслова. По ее мнению, не стоит ожидать и каких-то глобальных изменений в политике Рима на украинском направлении. Джорджа Мелони последовательно выступала за поставки Киеву вооружений, поэтому страхи ряда европейских стран в этом вопросе вызваны скорее демонизацией правых и отдельно «Братьев Италии» в рамках предвыборной борьбы.

Алексей Забродин