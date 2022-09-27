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Подорожная грамотность

Выходит отечественное роуд-муви «Далекие близкие»

В прокат выходит картина Ивана Соснина «Далекие близкие», получившая приз зрительских симпатий на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Это кино, поощряя любовь к дальним странствиям, заодно и напоминает зрителям о том, что хорошо бы позвонить родителям (или детям), и делает это средствами бесхитростными, но вполне эффективными, считает Юлия Шагельман.

Обстоятельства заставляют домоседа-учителя (Евгений Сытый, у доски) пуститься в познавательное путешествие

Обстоятельства заставляют домоседа-учителя (Евгений Сытый, у доски) пуститься в познавательное путешествие

Фото: Централ Партнершип

Обстоятельства заставляют домоседа-учителя (Евгений Сытый, у доски) пуститься в познавательное путешествие

Фото: Централ Партнершип

Путешествие из точки А в точку Б не зря является любимым приемом рассказчиков всевозможных историй как минимум со времен Гомера, если не со времен библейских и внебиблейских повествователей Древнего Востока. Ведь отправить своих героев в дорогу — отличный способ вырвать их из рутины, заставить повстречаться с чем-то неведомым, совершить массу открытий (иногда не желая того) и получше узнать себя. И для этого даже необязательно нести кольцо в Мордор, можно просто проехать восемь с лишним тысяч километров из Хабаровска до Москвы на желтом минивэне.

Учителю географии Борису Петровичу (одна из последних ролей Евгения Сытого, скончавшегося в марте этого года) путешествия до поры знакомы только в теории. На уроках он рисует на доске Байкал и скучно бубнит факты о количестве кубометров воды, которые вмещает озеро, но сам никогда его не видел, да и вообще никогда не выезжал из родного Хабаровска и, как говорит его коллега, учительница русского Наталья Павловна (Ирина Пегова), на самом деле знает только одну дорогу: от дома до работы и обратно.

Эта училка вообще испытывает к Борису Петровичу неприязнь, после того как он сообщил директору школы, что она заставила учеников писать на листочках слово «жопа» (сделано это было с целью выяснить, кто из них написал то самое слово на доске — этот дивертисмент дает в целом исчерпывающее представление о незатейливом юморе фильма). Но и сам директор (Дмитрий Лысенков), и ученики географа тоже не особо любят, ведь он типичный «человек в футляре», угрюмый нелюдим, в жизни которого одна радость — огород, где он выращивает помидоры и баклажаны.

Большого тепла нет и в отношениях нашего героя с сыном Мишей (Филипп Авдеев), который, навещая отца, слышит одни упреки: неправильно живешь, не так одеваешься, не тем занят (парень зарабатывает, перегоняя машины из Хабаровска в Москву). Миша в долгу не остается, у него тоже имеется свой собственный перечень претензий к отцу. День рождения Бориса Петровича заканчивается очередной ссорой, но зато у учителя географии остается Мишин подарок — первый в жизни пожилого педагога смартфон.

Он открывает для себя радости интернета, регистрируется в соцсетях, но все-таки самый большой интерес у него при этом вызывают видео некоей Надежды (Елена Яковлева), такой же страстной огородницы, как он сам. Случайно ее зафрендив, Борис начинает с ней переписываться, и вскоре обсуждение баклажанов переходит почти во флирт. Выясняется, что Надежда живет в Москве, и тут-то Борис Петрович удивляет самого себя, не говоря об окружающих: он решает нагрянуть к ней в гости, благо Миша, которому надо перегнать в столицу «дом на колесах», может его подвезти.

У Миши эта идея не вызывает ни малейшего восторга, но переупрямить отца не получается, и мужчины, молодой и пожилой, отправляются в путь. Там их ждут разнообразные приключения: например, они застрянут в болоте, заночуют в гостях у старинного друга Бориса Петровича (Андрей Ургант) — владельца ритуальной конторы и по совместительству поэта-любителя, чуть не утонут в Байкале, возьмут на борт смешливую автостопщицу Машу (Екатерина Агеева) и похитят свинью. А также, естественно, ссоры, примирения, откровенные разговоры, растущее взаимопонимание и в конце концов взаимное признание и прощение всех накопившихся ошибок.

«Далекие близкие» легко катятся по дороге, наезженной в основном голливудскими примерами того, что обыкновенно называется «кино хорошего настроения» (feel good movie). За окном минивэна проносятся дивные пейзажи, и кажется, что мы вместе с героями едем по какой-то прекрасной, счастливой, не вполне настоящей России. В ней всегда светит солнце, человек человеку друг, и даже дальнобойщик с монтировкой наперевес (Кирилл Кяро) оказывается совсем не страшным, а разрыв поколений преодолевается минимумом усилий. Ведь кому, как не бабушке, в одиночку вырастившей двоих детей на мизерную зарплату, понятна самая суть феминизма, и кто, как не она, привыкшая стирать полиэтиленовые пакеты, мыть баночки из-под майонеза и рачительно использовать весь этот инвентарь годами, может дать молодежи наглядный пример эко-френдли-поведения.

Фильм легко упрекнуть в наивности и предсказуемости, и это, пожалуй, будет справедливо, он действительно таков. Но в то же время ему не откажешь и в простодушном обаянии, а актеры, особенно Евгений Сытый и ненадолго появляющаяся в кадре Елена Яковлева, делают своих героев более объемными, чем подразумевают немудрящий сюжет и диалоги. Успех любого путешествия во многом зависит от попутчиков, и с ними в этом случае зрителям скорее повезло.

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