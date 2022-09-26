Котировки падают хором

Падение на минувшей неделе затронуло не только российский, но и западные фондовые рынки. Причем индексы США и Европы уверенно снижаются вторую неделю подряд, лишь немногим отставая от российского. Ожидание дальнейших резких шагов ФРС и начало рецессии в мире заставляют инвесторов уходить из рисковых активов, переориентируясь на защитные американские суверенные облигации. Но российский рынок уже не во всем следует за движением западных, хотя рост инфляции в мире и падение цен на нефть отражается и на нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи оказался не единственным фондовым индикатором, закончившим минувшую неделю снижением (см. “Ъ” от 23 сентября). На западных биржах падение продолжается вторую неделю подряд. За это время DJIA потерял 8%, откатившись до минимумов с ноября 2020 года. Индексы S&P500 и NASDAQ Composite потеряли 9,2–10,5%, вернувшись к значениям середины июня, DAX потерял больше 6%, FTSE — 4,5%.

Данные Emerging Portfolio Funds Research (EPFR) также говорят о снижении аппетита к риску у международных инвесторов. По итогам отчетной недели, закончившейся 22 сентября, чистый отток из фондов развитых стран составил $8,7 млрд. Одновременно инвесторы увеличивали вложения в американские гособлигации. За неделю чистый приток средств в US Treasuries составил $6,4 млрд, а с начала сентября — $23 млрд.

На мировых рынках идут распродажи, так как повышение процентных ставок, прежде всего в США, происходит параллельно с ожиданиями рецессии. Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов, инвесторы выходят из рисковых активов (акций, сырья, длинных облигаций) и перекладываются в короткие займы Минфина США: «Это самый надежный в мире инструмент, а в текущих условиях еще и самый прибыльный, поскольку доллар растет против основных валют».

Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) на минувшей неделе превысил 113 пунктов — максимума с апреля 2002 года. С начала месяца доллар подорожал на 4%, а с начала года — почти на 18%. По словам стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, на этом фоне в самих США сильнее всего упали котировки акций технологических компаний среднего и небольшого размера, прежде всего с невысоким или отрицательным текущим денежным потоком. По словам портфельного управляющего УК ТРИНФИКО Юрия Гроссмана, меньше других просели в цене компании потребительского сектора, коммунальных услуг, производители лекарств.

При этом финансовый регулятор США на днях дал понять, что готов к множественным повышениям ставки. По словам Валерия Емельянова, это делает доходности американских бондов еще выше, а доллар — крепче. Дорогой доллар и высокая ставка давят на экспорт и производство в США, но иначе не удается подавить инфляцию, то есть «ФРС сознательно провоцирует рецессию и тем самым гасит экономический перегрев», отмечает эксперт.

Усиление рисков рецессии на Западе и рост индекса доллара негативно повлияли на цены на нефть, котировки Brent упали до $85 за баррель, минимума с начала года. По мнению Сергея Суверова, это один из факторов депрессии и для российского фондового рынка, прежде всего нефтекомпаний, которые страдают и от сильного рубля.

Впрочем, Юрий Гроссман полагает, что влияние рецессии на цены энергоносителей переоценено. Потенциальное снижение ВВП развитых стран и замедление развивающихся куда ниже волатильности нефти, вызванной негативными экономическими ожиданиями, поэтому в среднем цены на нефть будут не сильно отличаться от текущих в ближайшие пару лет, считает он.

По мнению Валерия Емельянова, если тренд на укрепление доллара и откат котировок сырьевых товаров сохранится, то можно ожидать падение и российского рынка еще на 15–20%. Кроме того, по словам Юрия Гроссмана, с введением санкций существенно растут издержки почти во всех отраслях. В определенной степени, добавляет он, на развитие российской экономики будет влиять инфляция в мире, так как и без того подорожавший из-за удлинившихся цепочек поставок импорт будет становиться еще дороже.

В этих условиях, по мнению Сергея Суверова, на отечественном рынке спрос может точечно переместиться на «защитные отрасли» продуктового ритейла, телекоммуникационных компаний и электроэнергетики. Эти отрасли, полагает эксперт, в минимальной степени зависят от цен на сырье, имеют устойчивый внутренний спрос и выигрывают от сильного рубля.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин