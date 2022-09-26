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Коммерсантъ FM
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Квартиры заселяются без ремонта

Растет доля строящегося жилья без отделки

Из-за повышения себестоимости строительства московские застройщики стали строить больше квартир без отделки: с начала года объем такого предложения вырос на 62%. Таким образом девелоперы стараются удержать стоимость жилья и снизить риски дальнейшего непредсказуемого роста цен на отделочные материалы. Но для самих покупателей приобретать квартиру выгоднее с отделкой, так как частный ремонт подорожал сильнее.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

С января по август застройщики увеличили объем предложения квартир без отделки в новостройках Москвы массового сегмента на 62%, подсчитали в «Метриуме». В то же время квартиры с различными вариантами ремонта росли гораздо меньшими темпами: объем лотов с предчистовой отделкой увеличился на 31%, а с полной отделкой — на 21%.

По данным bnMap.pro, с января по сентябрь количество строящихся корпусов массового сегмента с квартирами без отделки выросло с 56 до 66, а число корпусов со смешанным форматом предложения, когда предлагаются квартиры как с отделкой, так и без нее, снизилось с 24 до 15.

Застройщики стали чаще предлагать квартиры без отделки из-за роста себестоимости строительства, поясняет управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. При проектировании новых комплексов девелоперы стараются минимизировать затратную часть либо с помощью удешевления стоимости отделки, либо с помощью полного отказа от нее, подтверждает региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев.

Рост стоимости отделки составил около 50% из-за удорожания отделочных материалов и усложнения логистических цепочек, отмечает директор департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина. В нынешних условиях тяжело прогнозировать, сколько будет стоить отделка через один-два года, когда застройщику нужно будет закупать стройматериалы, а учесть это в стоимости нужно уже сейчас, добавляет директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Ряд позиций отделочных материалов и электрики, записанных в договоре долевого участия, может к тому моменту исчезнуть с рынка, опасается коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Девелоперы готовились к длительному периоду дорогой ипотеки и решили снижать общую стоимость квартиры за счет устранения отделки, поясняет Надежда Коркка. Это необходимо для повышения интереса покупателей в условиях ограниченного спроса, добавляет замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Из-за постоянного снижения доступности недвижимости на фоне инфляции и сокращения доходов покупатели стараются всеми силами максимально снизить чек покупки, соглашается председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

По данным «Метриума», квартиры с полной и предчистовой отделкой с начала года подорожали на 7%, а жилье без отделки, напротив, потеряло в цене 3%. Застройщики пытаются снижать цены и за счет сокращения средней площади квартир — с 54 до 48 кв. м.

С учетом текущих реалий можно прогнозировать дальнейший рост доли проектов без отделки, прогнозирует Игорь Сибренков. В структуре нового предложения, которое будет выходить на рынок в ближайшие полгода, доля квартир с черновой отделкой может стать превалирующей, подтверждает Ирина Доброхотова.

В то же время, отмечают эксперты, приобретать квартиры с ремонтом от застройщика выгоднее, чем делать его самостоятельно. Если затраты девелопера на отделку за последний год выросли на 25–30%, то частный подряд — на 40–50%, то есть «экономически покупка квартиры с отделкой все еще выглядит оправданной», отмечает госпожа Доброхотова. К тому же, уточняет Кирилл Голышев, жилье с отделкой позволяет заложить стоимость ремонта в сумму ипотечного кредита.

Дарья Андрианова

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