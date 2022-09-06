Офисы легко отделались

Рост цен на стройматериалы для отделки коммерческой недвижимости за восемь месяцев 2022 года в два—пять раз превысил показатели прошлого года. Подорожание могло бы оказаться еще существеннее, если бы застройщики не смогли восстановить логистические цепочки и воспользоваться параллельным импортом. Однако найти адекватную замену европейскому оборудованию бизнесу все равно пока не удалось. Это может привести к снижению объема строительства коммерческих объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость стройматериалов, используемых для отделки офисной недвижимости, в январе—августе заметно выросла по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в исследовании Pridex. Цены на черновые материалы (фальшполы, изоляционные, малярные, пиломатериалы, гипсокартон и т. д.) с начала года выросли на 19,3% год к году, в то время как в 2021 году — на 7,4%. Чистовые материалы (напольные покрытия, потолочные системы, керамогранит, сантехника и т. д.) за восемь месяцев подорожали на 36% против 11% годом ранее. Рост цен на инженерное оборудование составил 35% и 8% соответственно.

Скачок цен произошел из-за санкций и логистического кризиса весной. Пиковых значений показатели достигли в апреле. Тогда эксперты Pridex оценивали рост цен на черновые материалы по сравнению с январем на 32%, отделочные — на 48%, инженерное оборудование — на 43%. Затем произошел откат, который коммерческий директор Pridex Александр Алейников связывает с укреплением рубля и развитием параллельного импорта. «Такой импорт позволил частично возобновить закупку продукции некоторых премиальных европейских брендов»,— говорит он. Но изменившаяся схема поставок, по словам эксперта, предполагает рост логистических расходов на 20–80%, этим обусловлена сохранившаяся динамика.

В Stone Hedge констатируют, что рост цен на стройматериалы замедлялся с июня благодаря восстановлению логистики, поиску аналогов на рынках Китая и Турции. В компании ждут, что за этот год себестоимость работ вырастет на 20%. Исполнительный директор «Клуба инвесторов Москвы» Владислав Преображенский считает, что себестоимость строительства уже приблизилась к значениям начала 2022 года. Технический директор направления «Управление проектами строительства» CORE.XP Александр Никулин оценивает рост себестоимости строительства коммерческой недвижимости в 12–15% с начала года. За счет снижения инфляции, влияния импортных составляющих и стабилизации курсов валют динамика пока лучше прогноза, который в марте предполагал увеличение на 20–25%, констатирует он.

Средняя стоимость отделки офисов в натуральном выражении, по подсчетам директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Марии Зиминой, составляет 70–110 тыс. руб. за 1 кв. м. Эксперт отмечает, что этот показатель вырос на 30–40% еще в прошлом году из-за нехватки рабочей силы. Гендиректор ГК «Монолит Холдинг» Гасан Архулаев отмечает, что девелоперы сталкиваются с необходимостью закладывать в стоимость строительных контрактов текущую динамику удорожания материалов. Но прогнозировать цены зачастую непросто. В качестве примера эксперт приводит быстро меняющиеся затраты на металл.

Меньше всего стабилизация заметна в сегменте инженерного оборудования. Средние цены на него с мая по август, согласно оценкам Pridex, сократились всего на 8%. Достать инженерное оборудование многих ушедших из России производителей по-прежнему сложно, констатирует Александр Никулин. В качестве примера эксперт приводит бренды Kone, General Electric, ThyssenKrupp. Владислав Преображенский считает, что на импортозамещение скоростных лифтов у рынка уйдет несколько лет.

Директор департамента управления строительными проектами Nikoliers Игорь Темнышев считает, что у девелоперов также возникают сложности с системами вентиляции и кондиционирования: «Китайские производители пока не могут обеспечить оборудование с необходимыми характеристиками». Рост себестоимости строительства на фоне сокращения спроса, не исключает Владислав Преображенский, приведет к снижению объема строительства коммерческой недвижимости в целом.

Александра Мерцалова