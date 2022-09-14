Посредников никто не слышит

Армения обратилась к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в восстановлении территориальной целостности республики. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. Однако удовлетворить запрос Еревана ОДКБ пока не торопится. Вместо этого 15 сентября на армяно-азербайджанскую границу должна прибыть передовая группа миссии организации для оценки ситуации. При этом, несмотря на усилия международных посредников, добиться прекращения огня не удалось и 14 сентября — на следующий день после достижения договоренности об установлении соответствующего режима. Но уже 15 и 16 сентября у президентов России, Турции и Азербайджана будет возможность лично обсудить в Самарканде развитие конфликта. Премьер Пашинян, также приглашенный на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), из-за обострения ситуации от поездки отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрелов Азербайджаном приграничных населенных пунктов Гегаркунинской области Армении

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Последствия обстрелов Азербайджаном приграничных населенных пунктов Гегаркунинской области Армении

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Режим прекращения огня в приграничных областях Армении — Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской, который должен был заработать с 8:00 по московскому времени 13 сентября, так и не начал действовать. И хотя в МИД РФ успели отчитаться, что договоренность о прекращении огня была достигнута «в результате российского посредничества», утром 14 сентября стало понятно: вдоль армяно-азербайджанской границы тише не стало.

Как заявило Минобороны Азербайджана, армянские силы подвергли обстрелам села в приграничном Кельбаджарском районе. В военном ведомстве Армении отметили, что «противник начал наносить интенсивные артиллерийские и ракетные удары на всем протяжении границы от Сотка до Гориса, в том числе по населенным пунктам». Там также рассказали об обстреле азербайджанской стороной транспортного средства ФСБ РФ, прокомментировав таким образом появившиеся в сети фотографии. В Баку эти сообщения назвали не соответствующими действительности и обвинили Ереван в попытке «сделать ОДКБ инструментом в своей грязной деятельности». В погрануправлении ФСБ РФ в Армении, в свою очередь, заявили, что «сотрудники пограничного органа не пострадали», не уточнив, было ли обстреляно «транспортное средство».

«Однозначно, сохраняется напряженность»,— признал около полудня в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем, которая должна оценить обстановку на месте, на тот момент еще не прибыла в Армению. Господин Песков пояснил, что «все-таки решение только вчера (во вторник.— “Ъ”) поздно вечером было принято», миссию надо сформировать, а ей в свою очередь еще «и нужно долететь, доехать».

В секретариате ОДКБ уточнили, что в четверг в Армению вылетит передовая группа представителей ОДКБ, глава миссии отправится в страну только на следующей неделе.

Пока делегация ОДКБ паковала чемоданы, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар уже вылетел в регион. По итогам встречи в Баку с президентом Ильхамом Алиевым европейский чиновник выразил обеспокоенность в связи с возникшей напряженностью. Пресс-служба азербайджанского лидера заверила: господин Алиев сообщил делегату из Евросоюза, что Баку «поддерживает мирную повестку дня как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе», и возложил всю ответственность за происходящее на Армению. Вечером в среду МИД Азербайджана предложил Еревану «гуманитарное прекращение огня».

Однако до этого премьер Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, рассказал о захвате Азербайджаном части армянской территории, а также о том, что «Армения обратилась к ОДКБ по 4-й статье, попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны». По его словам, участники заседания Совета ОДКБ зафиксировали факт вторжения вооруженных сил Азербайджана на армянскую территорию, и организация запустила процесс, который должен завершиться конкретными решениями. Статья 4 Договора о коллективной безопасности гласит: «В случае совершения агрессии на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную». Господин Пашинян также сообщил, что число жертв нынешнего обострения с армянской стороны достигло 105 человек.

И хотя незамедлительного военного вмешательства третьих стран не случилось, оперативно утихомиривать Баку и Ереван принялись всем миром.

С призывом к сторонам прекратить стрельбу обратились президент Франции Эмманюэль Макрон, госсекретарь США Энтони Блинкен, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, генсек ООН Антониу Гутерриш, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель и многие другие. А папа римский Франциск и вовсе призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном. Естественно, призвали к деэскалации Россия и Турция. С той лишь разницей, что Анкара возложила ответственность за обострение на Ереван, а Москва не стала публично определять виновных.

Уже 15–16 сентября у президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет возможность с глазу на глаз обсудить урегулирование армяно-азербайджанского конфликта — это произойдет во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде. Накануне в Кремле заявили, что обеспечение стабильности в Закавказье и ситуация на Украине окажутся среди тем переговоров двух лидеров. Ранее сообщалось и о планах Владимира Путина побеседовать в Самарканде с Ильхамом Алиевым.

Азербайджанский политолог Ризван Гусейнов в разговоре с “Ъ” дал понять, что деэскалация вполне может начаться после самаркандского саммита. Он напомнил, что между Баку и Ереваном идут переговоры по делимитации границы и заключению мирного договора. «Есть информация, что армянская сторона дала согласие на то, чтобы предоставить рабочий текст документа мирного соглашения. Азербайджан тоже такой текст готовит. На фоне происходящего надо смотреть на итоги встреч в Самарканде. После этого станет ясно, ускоряется или нет процесс подготовки мирного соглашения. Полагаю, до конца года — на отрезке сентября-ноября — решения должны появиться. Либо силовым методом, либо методом дипломатии»,— отметил эксперт.

Между тем одной из договоренностей ноября 2020 года была разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. И в этом вопросе стороны никак не могут договориться. Баку обвиняет Ереван в срыве достигнутых решений, Ереван считает, что Баку некорректно толкует эти решения в свою пользу. Армянский эксперт Татул Акопян в разговоре с “Ъ” предположил: основная причина нынешней эскалации — «желание Азербайджана фиксировать на земле свою угрозу, касающуюся прорубки так называемого Зангезурского коридора (должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.— “Ъ”) силой».

При этом решение ОДКБ отправить миссию на границу для оценки ситуации в Ереване встретили без особого энтузиазма, считая его недостаточно действенным.

Как отметил господин Акопян, «Россия — крупнейшая военно-политическая единица ОДКБ, и решение организации об отправке миссии наблюдателей воспринимается как решение Москвы». «Если Россия решила таким образом отреагировать на ситуацию, то это совсем не соответствует характеру и масштабу боевых действий и ожиданиям официального Еревана»,— резюмировал эксперт.

Алексей Забродин, Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван