Проценты отсроченной службы

В Думу внесен законопроект о кредитных каникулах для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации и служащих по контракту. Закон пока не имеет обратной силы, но, по словам его авторов, уже есть согласованная с правительством позиция, что это положение будет внесено в документ. Закон предполагается принять как можно скорее, возможно, даже сразу в трех чтениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В пятницу, 23 сентября, в Госдуму был внесен законопроект, который был разработан для защиты прав заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, а также тех, кто находится у них на иждивении. Согласно документу, такой заемщик может получить полную отсрочку выплат по кредиту на время прохождения службы или уменьшить размер платежей на это время. Кроме того, законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредиту иждивенца или военнослужащего, в случае гибели последнего.

Как рассказал “Ъ” один из авторов законопроекта, глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, документ согласован с правительством и должен обеспечить призванным в рамках частичной мобилизации и служащим по контракту возможность не задумываться о проблемах, оставшихся на «гражданке». «Этот закон дает право на кредитные каникулы, а не обязанность ими воспользоваться, поэтому тем, кому ежемесячные выплаты по кредиту не доставляют проблем, могут продолжать гасить его в прежнем режиме, а для кого-то это может оказаться проблематичным, даже чисто технически — им этот закон поможет избежать просрочек и ухудшения кредитной истории»,— пояснил он. Более того, по словам господина Аксакова, уже выработана согласованная позиция, что закон будет иметь обратную силу и распространится на всех, участвующих в СВО.

«Я предлагал взять часть выплат по кредиту государству на себя, но пока по этому вопросу ведется дискуссия»,— заявил Анатолий Аксаков.

В любом случае, депутат уверен, что закон должен быть принят как можно быстрее и, возможно, сразу в трех чтениях.

Идея переложить на государство часть выплат по кредитам мобилизованных позитивно оценивается банкирами. Так, по словам главы НСФР Андрея Емелина, после скачка ключевой ставки Центробанка государство взяло на себя выплаты части процентов по кредитам малому бизнесу с плавающей ставкой. И в данном случае, по его мнению, это была бы идеальная конструкция. «Тем более что в данный момент совершенно не ясен потенциальный масштаб таких каникул, а в любой сложной и масштабной системе со многими неопределенными переменными всегда спокойнее и надежнее, когда рядом могучее государственное плечо»,— говорит господин Емелин.

Своевременность законопроекта и логичность его основных положений отмечают и правозащитники. Вместе с тем, по словам координатора проекта народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, предложение по выплате за призванного части долга государством не столь однозначно. «Конечно, хочется максимально освободить от кредитных обязательств тех, кто идет защищать Родину, но, во-первых, им выплачивается зарплата, а во-вторых, получатся неравные условия между теми, кто брал кредиты, и теми, кто их не брал»,— говорит она. При этом, по словам Анатолия Аксакова, чтобы не нарушать принцип равенства, этот вопрос, возможно, будет решен через дополнительные выплаты.

Максим Буйлов