У кредитов растет необеспеченность

ЦБ ожидает по итогам года роста рынка необеспеченного потребкредитования на 10%, хотя летом говорил только о 5%. Прогноз улучшен, хотя сам регулятор недавно заявил об ужесточении требований к выдаче таких кредитов. Опрошенные “Ъ” банки и эксперты считают темпы в целом достижимыми, хотя и отмечают, что в новых условиях «сектор находится под давлением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Международном банковском форуме в Казани ЦБ озвучил новый прогноз по росту необеспеченного потребительского кредитования — на 10% в 2022 году. В августе, по данным регулятора, прирост необеспеченных кредитов физлицам в августе составил 1,8%, против 0,7% в июле. Еще летом Банк России говорил о росте сегмента не более чем на 5%, а совсем недавно объявил о планах ужесточения требований к банкам по выдаче гражданам беззалоговых кредитов на срок более пяти лет, а также с высокой долговой нагрузкой (см. “Ъ” от 20 сентября).

«На рынке в последние месяцы наблюдаются высокие темпы роста — это и реализация отложенного спроса, и восстановление потребительской активности»,— поясняет управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Еще один фактор роста — сезонный: траты в августе растут из-за отпусков и подготовки к школе, добавляют в ЦБ.

По предварительным данным Frank RG, в августе объем выданных потребкредитов достиг 1,1 трлн руб., на 28% превысив показатель июля. Этот результат оказался максимальным с начала года и превзошел показатель февраля, когда их было выдано на 1,095 трлн руб. В августе банки выдали почти 2,2 млн шт. кредитов наличными на 539,9 млрд руб., что является максимумом в нынешнем году (см. “Ъ” от 6 сентября).

Опрошенные “Ъ” банки и эксперты считают, что озвученные ЦБ темпы роста в целом достижимы, но сектор «будет находиться под давлением». Глава службы кредитования Почта-банка Вячеслав Шаламов подтверждает, что во втором полугодии розничное кредитование ускорилось, но его оптимистичная оценка роста по итогам года — 8–9%. При этом прогноз роста необеспеченного кредитования до 10% в условиях высокого спроса на заемные средства даже в текущих реалиях не отразится на стабильности финансовой системы, уверен гендиректор экосистемы Unicom (ранее «Юником24») Дмитрий Африканов: «ЦБ ведет взвешенную политику и, как показала практика, ему успешно удается управлять рисками. Для сравнения, в 2020 году, на который пришелся пик пандемии, рост кредитования превысил 10%».

Однако при любом сценарии выдачи в данном секторе будут находиться под давлением из-за ужесточения риск-политики банков и введения новых требований, предостерегает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Безусловно, решения банков в условиях кризиса будут более взвешенными, добавляет Дмитрий Африканов. Кроме того, на динамике выдач может отразиться частичная мобилизация населения, полагает Михаил Доронкин. Однако как именно повлияет этот фактор, участники рынка и эксперты пока оценить не готовы. Банк России уже дал профессиональным кредиторам рекомендации обеспечить мобилизованных заемщиков кредитными каникулами или реструктуризацией задолженности, причем без ухудшения кредитной истории (см. “Ъ” от 22 сентября). Такое решение вызвало у части кредиторов опасения роста дефолтов.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева