Оформление опыта

Темы, на которые мы пишем, практически всегда требуют от нас просмотра архива публикаций “Ъ”: сложно представить себе нечто настолько новое, что за последние три десятка лет не имело начала в них. Впрочем, следующего эволюционного этапа, превращения происходившего (и описываемого нами ранее) в научные работы, вполне можно было бы и не дождаться — и действующая власть в РФ, а тем более крупный бизнес, нечасто формулирует какие-либо выводы из ранее принятых решений в академическом формате. А там, где она этим была занята формально, цели и задачи занятий обычно вызывали скепсис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тем более необычна была состоявшаяся на прошлой неделе защита главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве докторской диссертации. Доктором юридических наук Игорь Шувалов (кандидатскую он защищал более 20 лет назад) стал, диссертация его на тему «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса (теория и практика)» вполне приемлема, добротна (и этим не слишком похожа на подавляющее большинство работ претендентов на ученые степени из высших эшелонов власти), выступление Шувалова, который явно волновался, было полноценным, а обсуждалась диссертация неритуально. Так, часть оппонентов считала спорным оправдываемый Шуваловым механизм «антикризисных» мораториев на банкротство. Предлагаемый тезис о современной размытости границ публичного и частного права в отличие от принимаемого (и главного в работе) тезиса о том, что в ситуации «социально-экономического кризиса» постоянный приоритет частных интересов над публичными может смещаться в сторону публичных и это смещение должно быть основным и базовым механизмом «антикризисного» законодательства как отдельной части корпуса права в РФ, мог бы вызвать напряженное обсуждение цивилистов. И таких моментов было несколько.

Впрочем, дело не в них. Диссертация Игоря Шувалова интересна тем, что обозначено скобками в ее заглавии — автор не скрывал (и в работе это показано, и это покрывает по крайней мере часть возможных огрехов работы, о которых пусть судят ученые-юристы), что речь идет о попытке осмысления в докторской диссертации своего практического опыта в роли первого вице-премьера в правительстве, прежде всего в 2008–2009 годах. Главное, что мы можем подтвердить,— диссертация соответствует тому, что Шувалов делал в Белом доме в это время (мы об этом немало писали десять лет назад). И это, видимо, первый случай на этом уровне в РФ, когда из собственной практики во власти кто-то попытался сделать научную правовую теорию, а не закон, мемуары или интервью в “Ъ”. Диссертация много более трудоемкое дело, но это, кажется, наилучший способ оформления опыта.