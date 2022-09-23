17,9 процента составила на 1 сентября 2022 года доля нерезидентов в общем объеме облигаций федерального займа, сообщил Банк России. Показатель стабилизировался с марта в связи с ограничениями ЦБ для нерезидентов на выход из российских ценных бумаг. Колебания связаны с постепенным погашением ОФЗ, новые же выпуски Минфину на днях разместить не удалось «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен» — два выпуска на 10 млрд и 20 млрд руб. не были реализованы из-за сильного роста аппетитов рынка к их доходности на фоне почти трехтриллионного дефицита бюджета РФ на 2023 год, покрывать который планируется преимущественно за счет заимствований, и ожиданий «частичной мобилизации».