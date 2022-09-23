Металлургам отлилось в августе

Производство стали в России замедлило падение в августе за счет роста спроса со стороны строительного сектора и увеличения рентабельности из-за дешевеющего угля. Всего, по данным World Steel Association, в августе было произведено 5,9 млн тонн. Производство стали снижается в большинстве стран, так как на производство давит снижение спроса на жилье и поставки коксующегося угля в Европу для использования в энергетике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам августа производство стали в России снизилось на 5,5% в годовом выражении, до 5,9 млн тонн. Всего за январь—август было выпущено 48,9 млн тонн стали, что на 5,8% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщила World Steel Association (WSA) 22 сентября. Таким образом, в августе снижение замедлилось: за январь—июль оно составляло 7,2%.

WSA в июне временно прекратила сотрудничество с российскими металлургами. Для них закрыт доступ к платформам и мероприятиям ассоциации. Однако, по словам одной из российских компаний-производителей, данные о выпуске стали за август близки к истине. По словам собеседника, август всегда был хорошим месяцем для металлургов из-за роста спроса со стороны строительных компаний.

Российские металлурги серьезно пострадали от санкций, сократив присутствие на европейском рынке. В проекте стратегии развития металлургии до 2030 года говорится, что санкционные меры ЕС затронули экспорт 3,9 млн тонн готового металлопроката, 0,2 млн тонн трубной продукции и 0,7 млн тонн стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило порядка $3,7 млрд.

Внутренний рынок также сокращается. В WSA считают, что по итогам 2022 года в России потребление стали упадет на 20%. По оценкам НЛМК, представленным в середине июня, российские предприятия черной металлургии по итогам года снизят производство на 15%, или на 11 млн тонн. В НЛМК считают, что наиболее сильное снижение ожидается во втором полугодии, когда производство упадет на 9 млн тонн (на 26%) в сравнении со вторым полугодием 2021 года. В годовом выражении больше всего упадет производство плоского проката — на 23%. Сортовой прокат снизится на 15%, а меньше всего упадет производство полуфабрикатов — на 6%.

Мировое производство стали в августе сократилось на 3%, до 150,6 млн тонн. Почти все крупнейшие производители стали сокращали производство, кроме Китая и Индии. Китай незначительно нарастил производство в годовом выражении на 0,5%, до 83,9 млн тонн, а Индия — на 1,2%, до 10,2 млн тонн. За январь—август смогли увеличить производство только Индия и Иран — на 7,1% и 7,8% соответственно. Страны Евросоюза, чья металлургия страдает от высоких цен на энергоресурсы, сократили выплавку на 13,3% в августе, до 9,7 млн тонн.

В июне российские компании сократили выплавку и закупки сырья для черной металлургии, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. В результате поставщики сырья начали идти на серьезные уступки по цене, даже коксующийся уголь подешевел в два раза. В этих условиях у части производителей производство стальной продукции стало рентабельным, и они начали наращивать выпуск. Эксперт отмечает, что в большинстве стран спрос на сталь в строительстве снижается из-за падения спроса на жилье, на который негативно влияет рост ставок ключевых центробанков. Кроме того, коксующийся уголь остается дорогим: производители Австралии и США начали продавать часть коксующихся углей в ЕС на угольные электростанции, так как цены на энергетический уголь в Европе по-прежнему на аномально высоких уровнях — $350–400 за тонну. В результате рентабельность выплавки снижается уже несколько месяцев подряд.

Евгений Зайнуллин