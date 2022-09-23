Телиться надо

Минсельхоз хочет продлить беспошлинный ввоз говядины на 2023 год. По данным “Ъ”, Минэкономики уже рассматривает это предложение. В нынешнем году эта мера должна была снизить внутренние цены. Но производители говядины утверждают, что она привела лишь к сокращению рентабельности производства внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минсельхоз предложил Минэкономике продлить беспошлинный импорт говядины в страну в 2023 году в рамках квоты в 200 тыс. тонн, сообщили три источника “Ъ” на рынке. Такая мера вводилась в начале этого года на 12 месяцев и должна была сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию. В Минэкономике подтвердили “Ъ” получение инициативы, добавив, что она рассматривается профильной экспертной группой. В Минсельхозе комментарий не предоставили.

Предложение продлить действие квот связано с тем, что в России в первом полугодии не удалось нарастить производство говядины, знает гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. По данным Росстата, за восемь месяцев 2022 года объемы снизились на 3,3% год к году, до 866 тыс. тонн в убойной массе. «Резкая отмена импортных квот может спровоцировать дефицит»,— поясняет госпожа Романовская.

Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин не исключает, что по итогам этого года производство говядины может сохраниться на прежнем уровне и даже немного вырасти. По его словам, в ближайшее время начнется сезон убоя скота, на который приходится до 40% годового объема выпуска продукции. При этом беспошлинный ввоз уже сейчас негативно влияет на отрасль, утверждает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк: «Это спровоцировало снижение цен на закупку скота у фермеров и приостановку инвестиционных планов компаний».

По данным НМА, с мая по июль цены на живой скот упали с 222 до 169 руб. за 1 кг на бычков, со 185 до 158 руб. за 1 кг на телок. Предприятия по убою и мясопереработке снижали цену закупки скота у фермеров и сельхозпредприятий, так как иначе не могли отбить свои издержки, говорит господин Юшин. Это, по его словам, привело летом к сокращению производства скота на убой.

Источник “Ъ” на рынке указывает, что предоставление льготы импортерам мяса не привело к увеличению объема импорта, чего так опасались российские производители. Но Сергей Юшин указывает, что в январе—феврале поставки говядины превышали аналогичные показатели 2021 года на 36%. С марта из-за логистических проблем, резкого скачка курса доллара и сложностей с трансграничными переводами объемы поставок резко снизились. В отдельные месяцы, например в июне, в страну ввозилось на 73% меньше говядины, чем в том же месяце в прошлом году, добавляют в НМА.

Сейчас наблюдается обратная тенденция, продолжает господин Юшин: из-за укрепления рубля и решения части проблем с логистикой рентабельность беспошлинного ввоза отдельных отрубов говядины и сырья из нее превышала 30%. Это спровоцировало виток новых заявок на импорт говядины в рамках квот, так что поставки в августе почти достигли прошлогоднего уровня, говорит эксперт. При этом, прогнозирует он, импорт в ближайшее время будет только расти. Роман Костюк уверен, что при сохранении беспошлинного ввоза в долгосрочной перспективе российский рынок говядины может вернуться к зависимости от импорта.

Размер пошлины на 2023 год никак не повлияет на динамику производства говядины в стране, уверен другой собеседник “Ъ” на рынке. Глава центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко видит в продлении беспошлинного ввоза смысл, так как импорт мог бы компенсировать выпадающие объемы внутреннего производства. Переработчики редко используют говядину из-за ее дороговизны, отмечает заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Но, добавляет он, для некоторых компаний беспошлинный ввоз необходим.

В «Мираторге» заявили, что с учетом крепкого рубля и высокой себестоимости производства говядины внутри страны продление беспошлинного импорта усугубит и так непростую ситуацию для локальных производителей. В компании предлагают перейти к плоской пошлине на уровне 27,5%.

Алексей Полухин