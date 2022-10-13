Сегодня исполняется 45 лет министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Прими самые теплые слова в честь твоего дня рождения. Нас связывают годы работы. Ты — выходец из команды ВТБ, банкир, успешно «переквалифицировавшийся» в организатора наиважнейшей отрасли экономики России. Твоя энергия, внутренний стержень, опыт финансиста и личный контроль решения самых сложных задач позволили значительно укрепить продовольственную безопасность нашей страны и ее экспортный потенциал, расширить возможности для импортозамещения. Желаю тебе доброго здоровья, позитивного настроя и неизменно рекордных урожаев!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»