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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 45 лет министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву

Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дмитрий Патрушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Прими самые теплые слова в честь твоего дня рождения. Нас связывают годы работы. Ты — выходец из команды ВТБ, банкир, успешно «переквалифицировавшийся» в организатора наиважнейшей отрасли экономики России. Твоя энергия, внутренний стержень, опыт финансиста и личный контроль решения самых сложных задач позволили значительно укрепить продовольственную безопасность нашей страны и ее экспортный потенциал, расширить возможности для импортозамещения. Желаю тебе доброго здоровья, позитивного настроя и неизменно рекордных урожаев!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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