Депутаты поддержали мобилизацию словом

Пленарное заседание Госдумы в среду началось с выступлений руководителей фракций, которые прокомментировали утреннее обращение президента. Все они поддержали решение Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации. Вместе с тем некоторые депутаты задумались о том, где они сами будут эффективнее — на фронте или в Думе,— и пришли к прямо противоположным выводам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым с думской трибуны выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который сразу сказал, что давно ждал такого обращения. «Видимо, у каждого поколения может быть не только 1941 год, но должен быть обязательно новый 1945-й»,— заметил коммунист.

Затем спикер Думы Вячеслав Володин призвал депутатов спросить с себя, что они могут сделать и какая помощь будет эффективна. Он предложил изучить, кто из сотрудников аппарата нижней палаты и депутатов может быть востребован на фронте, кто обладает военными навыками и хочет принять участие в спецоперации. «У нас сегодня начиная с момента начала СВО в Донбассе находится (Адам.— “Ъ”) Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской республики, (Дмитрий.— “Ъ”) Саблин, представляя парламент Донецкой республики, (Виктор.— “Ъ”) Водолацкий — Луганской республики»,— напомнил спикер.

«Совершенно правильной» назвал позицию президента лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Не было бы мобилизации, если бы коллективный Запад вовремя одумался»,— заметил он. По словам депутата, в последние недели «самомобилизация», к которой призывал глава Чечни Рамзан Кадыров, уже идет, формируются мощные добровольческие батальоны. «Поэтому решение президента стало надстройкой над теми процессами, которые уже идут из глубины самого народа»,— полагает господин Слуцкий. По его мнению, депутатам тоже есть чем заняться: «Стоят задачи, которые нужно выполнять в ежедневном формате».

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов вспомнил слова президента о том, что «мы еще не начинали», и возрадовался, что теперь начали — «со всеми вытекающими последствиями для нацистов на Украине, для блока НАТО и его главаря в лице США».

Частичная мобилизация, по его словам, это «начало серьезной защиты национальных интересов России». В завершение господин Миронов как горный инженер-геофизик подтвердил слова Владимира Путина о том, что в случае ядерного удара ветер может подуть в сторону тех, кто «пытается шантажировать Россию ядерным оружием».

Глава «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что «президент своим указом нашел меру, которая, с одной стороны, достаточна, с другой стороны, не сверхизбыточна — это частичная мобилизация». Он заявил о поддержке этого решения и предупредил тех, кто пойдет на митинг против мобилизации, что они «вольно или невольно поддерживают противника».

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин в выражениях не стеснялся: задача депутатов, по его словам, «осуждать и настраивать» граждан против тех, кто не поддерживает президента и армию. Общественная нетерпимость к ним «должна стать нормой жизни», уверен единоросс. «Надо убедить наших сограждан, что не только тот предатель, кто перешел на сторону врага, но и тот, кто вселяет в души и умы некоторые сомнения»,— призывал депутат своих коллег. А затем перешел от общего к частному, объяснив, почему лично он на СВО не пойдет: «Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения проблем и написать заявление, уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за нами стоят граждане, которые живут обычной мирной жизнью».

Зато о готовности отправиться воевать на Украину в рамках объявленной мобилизации заявил с трибуны другой единоросс Юрий Швыткин, участвовавший в войне в Чечне. «В настоящее время в зоне специальной военной операции, наряду с другими военнослужащими, находится родная Псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу. Мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачу мои сослуживцы, мои боевые товарищи. И я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними»,— сказал он.

Кроме того, депутаты в срочном порядке приняли обращение к парламентам мира «об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины», чтобы, как пояснил Леонид Слуцкий, «сегодня его прочли в парламентах Азиатско-Тихоокеанского региона», где «поддерживают наш подход». В документе, в частности, говорится, что «Киевский режим, подталкиваемый США и НАТО, наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния». В связи с этим Дума призвала «здравомыслящих политиков и парламентариев» «внимательно разобраться и решительно осудить» действия США и НАТО.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова