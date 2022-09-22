Лизинг держится на спецтехнике

По итогам 2022 года рынок лизинга покажет значительный провал показателей, даже несмотря на частичное его восстановление во втором полугодии. Объем нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%. Впрочем, ряд крупнейших российских участников рынка могут рассчитывать на рост бизнеса на фоне востребованности техники для развития инфраструктурных проектов. Вместе с тем доля лизинговых компаний из недружественных стран будет сокращаться.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По прогнозам НРА, с которыми ознакомился “Ъ”, рынок лизинга покажет по итогам года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации. В базовом сценарии количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40%. В оптимистическом сценарии, предполагающем оживление инвестдеятельности, количество переданных предметов лизинга снизится на 30%. В пессимистическом сценарии на фоне нарастающих рисков в экономике количество переданных предметов лизинга за год может рухнуть на 50–60%. Вместе с тем объем лизингового портфеля по итогам 2022 года может вырасти, но всего на 1–3%. Объем же нового бизнеса в базовом сценарии сократится на 30% и составит около 1,6 трлн руб., ожидают эксперты агентства.
Не ждут роста рынка по итогам года и в НКР. Рынок вернется к положительным темпам роста в третьем-четвертом кварталах, однако это вряд ли перекроет провал первого полугодия, считает управляющий директор рейтингового агентства Михаил Доронкин. По его мнению, рынок продолжит испытывать влияние иностранных санкций и дефицита отдельных видов лизинга, кроме того, российские компании сократили инвестиционную активность, и заметного ее восстановления нельзя ожидать раньше 2023 года.
Крупнейшие лизинговые компании и группы в I полугодии 2022 года
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ГК — группа компаний.
По данным «Эксперт РА».
Однако общая динамика не означает, что все компании уйдут в минус. Например, согласно опубликованным данным «Эксперт РА» (см. “Ъ” от 13 сентября), занимающие первые строчки «Газпромбанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» по итогам полугодия показали рост объемов нового бизнеса на 72% и 48% соответственно. Аналогичный показатель ЛК «Эволюция» вырос в 2,5 раза (до 16,5 млрд руб.), «Росагролизинга» — в два раза (до 24,8 млрд руб.). По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, это «крупные капиталоемкие игроки с административным ресурсом, а также компании, сумевшие переориентироваться на новые ниши». «Рост связан с наличием крупных инфраструктурных, автодорожных, строительных проектов у наших клиентов, а также увеличением сделок по б/у технике и спецтехнике»,— отмечает гендиректор компании «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Во втором полугодии, по его оценке, рынок получит поддержку со стороны железнодорожного сегмента и спецтехники. «Перед российской экономикой поставлен гигантский объем инфраструктурных задач, для решения которых необходимы новая техника и оборудование. Большой потенциал ожидается в сегментах нефтегазового оборудования, коммерческого транспорта и спецтехники»,— также отмечает гендиректор «ВТБ Лизинга» Сергей Клюшников.
В то же время кэптивные лизинговые компании иностранных банков и производителей товаров показали падение объемов нового бизнеса более чем в четыре раза. Среди аутсайдеров по объемам нового бизнеса были «Сименс Финанс», «Юникредит Лизинг», «ДЛЛ Лизинг», «Комацу БОТЛ Финанс СНГ» и другие. Тренд собеседники “Ъ” поясняют тем, что иностранные компании после 24 февраля перестали заключать новые контракты, работали только с прежними клиентами или по долгосрочным контрактам. В самих компаниях не ответили на запрос “Ъ”. В связи со сворачиванием российского бизнеса иностранными производителями у них пропадает необходимость содержать в структуре лизинговые компании, отмечает Анатолий Перфильев.
Кроме того, оставаясь в России, такие компании несут большие риски, а российский рынок не занимает большой доли в объемах их продаж. «Для иностранных компаний, которые обязаны соблюдать иностранные санкции, поставка товаров, попадающих под экспортный контроль, будет являться нарушением режима санкций. Зачастую объекты лизинга сложные и состоят из различных компонентов, которые сами по себе попадают под запреты»,— поясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «Вряд ли эти компании будут работать через систему параллельного импорта, поскольку им будет проще обнулить новый бизнес и попытаться выйти из него либо путем продажи менеджменту, либо путем продажи структурам, аффилированным с дружественными странами»,— резюмировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.