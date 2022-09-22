Лизинг держится на спецтехнике

По итогам 2022 года рынок лизинга покажет значительный провал показателей, даже несмотря на частичное его восстановление во втором полугодии. Объем нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%. Впрочем, ряд крупнейших российских участников рынка могут рассчитывать на рост бизнеса на фоне востребованности техники для развития инфраструктурных проектов. Вместе с тем доля лизинговых компаний из недружественных стран будет сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам НРА, с которыми ознакомился “Ъ”, рынок лизинга покажет по итогам года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации. В базовом сценарии количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40%. В оптимистическом сценарии, предполагающем оживление инвестдеятельности, количество переданных предметов лизинга снизится на 30%. В пессимистическом сценарии на фоне нарастающих рисков в экономике количество переданных предметов лизинга за год может рухнуть на 50–60%. Вместе с тем объем лизингового портфеля по итогам 2022 года может вырасти, но всего на 1–3%. Объем же нового бизнеса в базовом сценарии сократится на 30% и составит около 1,6 трлн руб., ожидают эксперты агентства.

Не ждут роста рынка по итогам года и в НКР. Рынок вернется к положительным темпам роста в третьем-четвертом кварталах, однако это вряд ли перекроет провал первого полугодия, считает управляющий директор рейтингового агентства Михаил Доронкин. По его мнению, рынок продолжит испытывать влияние иностранных санкций и дефицита отдельных видов лизинга, кроме того, российские компании сократили инвестиционную активность, и заметного ее восстановления нельзя ожидать раньше 2023 года.

Крупнейшие лизинговые компании и группы в I полугодии 2022 года Выйти из полноэкранного режима Название Объем нового бизнеса (млрд руб.) Изм. за год (%) Текущий портфель (млрд руб.) Изм. за год (%) Полученные платежи (млрд руб.) ГК «Газпромбанк Лизинг» 151,5 71,9 612,3 63,3 105,7 «ВТБ Лизинг» 99,8 48,0 665,8 7,7 111,7 «Европлан» 58,7 -11,8 239,1 40,7 н. д. ГК «Сбербанк Лизинг» 58,2 -27,1 786,5 -8,0 81,6 ГК «Альфа-Лизинг» 57,0 4,6 256,1 32,7 49,7 ГК «Балтийский лизинг» 36,9 -11,5 122,7 28,4 37,9 «РЕСО-Лизинг» 33,6 -12,7 143,7 33,7 38,6 «Росагролизинг» 24,8 104,4 128,2 42,1 14,7 ГК «ПСБ Лизинг» 24,5 -31,8 209,1 120,9 8,0 ГТЛК 17,4 -76,2 1125,6 -14,0 93,5 «Эволюция» 16,6 145,6 33,3 396,0 н. д. Универсальная лизинговая компания 14,9 35,0 53,2 61,6 12,2 «Совкомбанк Лизинг» 11,9 10,9 41,3 97,6 8,5 «Интерлизинг» 10,8 -7,7 41,1 41,8 10,9 «Эксперт-Лизинг» 8,0 -22,0 31,4 25,8 7,9 «Восток-Лизинг» 6,9 -20,9 24,0 33,0 6,6 «Сименс Финанс» 6,6 -80,7 123,8 -5,2 н. д. «Регион Лизинг» 5,8 -32,8 45,6 -11,2 6,6 «Элемент Лизинг» 5,3 -38,3 16,2 7,0 7,5 «Мэйджор Лизинг» 5,0 -52,7 33,5 14,9 13,4 Открыть в новом окне ГК — группа компаний. По данным «Эксперт РА».

Однако общая динамика не означает, что все компании уйдут в минус. Например, согласно опубликованным данным «Эксперт РА» (см. “Ъ” от 13 сентября), занимающие первые строчки «Газпромбанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» по итогам полугодия показали рост объемов нового бизнеса на 72% и 48% соответственно. Аналогичный показатель ЛК «Эволюция» вырос в 2,5 раза (до 16,5 млрд руб.), «Росагролизинга» — в два раза (до 24,8 млрд руб.). По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, это «крупные капиталоемкие игроки с административным ресурсом, а также компании, сумевшие переориентироваться на новые ниши». «Рост связан с наличием крупных инфраструктурных, автодорожных, строительных проектов у наших клиентов, а также увеличением сделок по б/у технике и спецтехнике»,— отмечает гендиректор компании «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Во втором полугодии, по его оценке, рынок получит поддержку со стороны железнодорожного сегмента и спецтехники. «Перед российской экономикой поставлен гигантский объем инфраструктурных задач, для решения которых необходимы новая техника и оборудование. Большой потенциал ожидается в сегментах нефтегазового оборудования, коммерческого транспорта и спецтехники»,— также отмечает гендиректор «ВТБ Лизинга» Сергей Клюшников.

В то же время кэптивные лизинговые компании иностранных банков и производителей товаров показали падение объемов нового бизнеса более чем в четыре раза. Среди аутсайдеров по объемам нового бизнеса были «Сименс Финанс», «Юникредит Лизинг», «ДЛЛ Лизинг», «Комацу БОТЛ Финанс СНГ» и другие. Тренд собеседники “Ъ” поясняют тем, что иностранные компании после 24 февраля перестали заключать новые контракты, работали только с прежними клиентами или по долгосрочным контрактам. В самих компаниях не ответили на запрос “Ъ”. В связи со сворачиванием российского бизнеса иностранными производителями у них пропадает необходимость содержать в структуре лизинговые компании, отмечает Анатолий Перфильев.

Кроме того, оставаясь в России, такие компании несут большие риски, а российский рынок не занимает большой доли в объемах их продаж. «Для иностранных компаний, которые обязаны соблюдать иностранные санкции, поставка товаров, попадающих под экспортный контроль, будет являться нарушением режима санкций. Зачастую объекты лизинга сложные и состоят из различных компонентов, которые сами по себе попадают под запреты»,— поясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «Вряд ли эти компании будут работать через систему параллельного импорта, поскольку им будет проще обнулить новый бизнес и попытаться выйти из него либо путем продажи менеджменту, либо путем продажи структурам, аффилированным с дружественными странами»,— резюмировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Полина Трифонова