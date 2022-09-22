Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лизинг держится на спецтехнике

Бизнес с административным ресурсом ждет инфраструктурных задач

По итогам 2022 года рынок лизинга покажет значительный провал показателей, даже несмотря на частичное его восстановление во втором полугодии. Объем нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%. Впрочем, ряд крупнейших российских участников рынка могут рассчитывать на рост бизнеса на фоне востребованности техники для развития инфраструктурных проектов. Вместе с тем доля лизинговых компаний из недружественных стран будет сокращаться.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам НРА, с которыми ознакомился “Ъ”, рынок лизинга покажет по итогам года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации. В базовом сценарии количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40%. В оптимистическом сценарии, предполагающем оживление инвестдеятельности, количество переданных предметов лизинга снизится на 30%. В пессимистическом сценарии на фоне нарастающих рисков в экономике количество переданных предметов лизинга за год может рухнуть на 50–60%. Вместе с тем объем лизингового портфеля по итогам 2022 года может вырасти, но всего на 1–3%. Объем же нового бизнеса в базовом сценарии сократится на 30% и составит около 1,6 трлн руб., ожидают эксперты агентства.

Не ждут роста рынка по итогам года и в НКР. Рынок вернется к положительным темпам роста в третьем-четвертом кварталах, однако это вряд ли перекроет провал первого полугодия, считает управляющий директор рейтингового агентства Михаил Доронкин. По его мнению, рынок продолжит испытывать влияние иностранных санкций и дефицита отдельных видов лизинга, кроме того, российские компании сократили инвестиционную активность, и заметного ее восстановления нельзя ожидать раньше 2023 года.

Крупнейшие лизинговые компании и группы в I полугодии 2022 года

Название Объем нового бизнеса (млрд руб.) Изм. за год (%) Текущий портфель (млрд руб.) Изм. за год (%) Полученные платежи (млрд руб.)
ГК «Газпромбанк Лизинг» 151,5 71,9 612,3 63,3 105,7
«ВТБ Лизинг» 99,8 48,0 665,8 7,7 111,7
«Европлан» 58,7 -11,8 239,1 40,7 н. д.
ГК «Сбербанк Лизинг» 58,2 -27,1 786,5 -8,0 81,6
ГК «Альфа-Лизинг» 57,0 4,6 256,1 32,7 49,7
ГК «Балтийский лизинг» 36,9 -11,5 122,7 28,4 37,9
«РЕСО-Лизинг» 33,6 -12,7 143,7 33,7 38,6
«Росагролизинг» 24,8 104,4 128,2 42,1 14,7
ГК «ПСБ Лизинг» 24,5 -31,8 209,1 120,9 8,0
ГТЛК 17,4 -76,2 1125,6 -14,0 93,5
«Эволюция» 16,6 145,6 33,3 396,0 н. д.
Универсальная лизинговая компания 14,9 35,0 53,2 61,6 12,2
«Совкомбанк Лизинг» 11,9 10,9 41,3 97,6 8,5
«Интерлизинг» 10,8 -7,7 41,1 41,8 10,9
«Эксперт-Лизинг» 8,0 -22,0 31,4 25,8 7,9
«Восток-Лизинг» 6,9 -20,9 24,0 33,0 6,6
«Сименс Финанс» 6,6 -80,7 123,8 -5,2 н. д.
«Регион Лизинг» 5,8 -32,8 45,6 -11,2 6,6
«Элемент Лизинг» 5,3 -38,3 16,2 7,0 7,5
«Мэйджор Лизинг» 5,0 -52,7 33,5 14,9 13,4

ГК — группа компаний.

По данным «Эксперт РА».

Однако общая динамика не означает, что все компании уйдут в минус. Например, согласно опубликованным данным «Эксперт РА» (см. “Ъ” от 13 сентября), занимающие первые строчки «Газпромбанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» по итогам полугодия показали рост объемов нового бизнеса на 72% и 48% соответственно. Аналогичный показатель ЛК «Эволюция» вырос в 2,5 раза (до 16,5 млрд руб.), «Росагролизинга» — в два раза (до 24,8 млрд руб.). По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, это «крупные капиталоемкие игроки с административным ресурсом, а также компании, сумевшие переориентироваться на новые ниши». «Рост связан с наличием крупных инфраструктурных, автодорожных, строительных проектов у наших клиентов, а также увеличением сделок по б/у технике и спецтехнике»,— отмечает гендиректор компании «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Во втором полугодии, по его оценке, рынок получит поддержку со стороны железнодорожного сегмента и спецтехники. «Перед российской экономикой поставлен гигантский объем инфраструктурных задач, для решения которых необходимы новая техника и оборудование. Большой потенциал ожидается в сегментах нефтегазового оборудования, коммерческого транспорта и спецтехники»,— также отмечает гендиректор «ВТБ Лизинга» Сергей Клюшников.

В то же время кэптивные лизинговые компании иностранных банков и производителей товаров показали падение объемов нового бизнеса более чем в четыре раза. Среди аутсайдеров по объемам нового бизнеса были «Сименс Финанс», «Юникредит Лизинг», «ДЛЛ Лизинг», «Комацу БОТЛ Финанс СНГ» и другие. Тренд собеседники “Ъ” поясняют тем, что иностранные компании после 24 февраля перестали заключать новые контракты, работали только с прежними клиентами или по долгосрочным контрактам. В самих компаниях не ответили на запрос “Ъ”. В связи со сворачиванием российского бизнеса иностранными производителями у них пропадает необходимость содержать в структуре лизинговые компании, отмечает Анатолий Перфильев.

Кроме того, оставаясь в России, такие компании несут большие риски, а российский рынок не занимает большой доли в объемах их продаж. «Для иностранных компаний, которые обязаны соблюдать иностранные санкции, поставка товаров, попадающих под экспортный контроль, будет являться нарушением режима санкций. Зачастую объекты лизинга сложные и состоят из различных компонентов, которые сами по себе попадают под запреты»,— поясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «Вряд ли эти компании будут работать через систему параллельного импорта, поскольку им будет проще обнулить новый бизнес и попытаться выйти из него либо путем продажи менеджменту, либо путем продажи структурам, аффилированным с дружественными странами»,— резюмировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Полина Трифонова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...