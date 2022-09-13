Кризис взял технику в аренду

Появились первые системные оценки влияния текущего кризиса на лизинговый бизнес. Так, в первом полугодии объем нового бизнеса упал на 19%. Это связано с нарушением логистики, остановкой части инвестпроектов, уходом с российского рынка зарубежных производителей и поставщиков техники и оборудования. Эксперты отмечают, что уже в третьем квартале началось восстановление некоторых сегментов на фоне работы с новыми брендами, налаживания логистики и стабилизации ключевой ставки. Но по итогам года рынок покажет падение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом «Эксперт РА» об итогах работы лизинговых компаний РФ в первом полугодии. Объем их нового бизнеса снизился на 19% год к году, до 770 млрд руб. Корпоративный сегмент показал падение на 30%. Однако если объемы нового бизнеса с морскими и речными судами сократились на 94%, а авиатранспорта — на 14%, то железнодорожный сегмент показал рост на 7% за счет отдельных сделок по продаже парка между крупными игроками.

«Из-за разрыва ранее действовавших логистических цепочек и ухода ряда крупных иностранных производителей машин и оборудования из России лизинговая отрасль столкнулась с дефицитом техники (см. “Ъ” от 28 мая.— “Ъ”) и, как следствие, увеличением ее стоимости»,— поясняют авторы исследования. Дополнительное давление на спрос со стороны лизингополучателей в начале весны оказал резкий рост ключевой ставки (в марте ставка поднималась до 20%, после нескольких снижений остается на уровне 8%). Также компании столкнулись с задержками поставок: проблемы были с уже заказанным иностранным имуществом, отмечает глава группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.

Розничный сегмент автолизинга к августу почти восстановился, в основном за счет изменения структуры авторынка в легковом и грузовом сегментах, уточняет руководитель отдела цифровых каналов продаж ГК «Альфа-Лизинг» Роман Вальков. Растет предложение со стороны китайских марок, восстанавливаются объемы производства российской техники, снижаются цены на автомобили, поясняет он. Спрос на коммерческий транспорт поддерживает субсидия Минпромторга на колесную технику. Также, добавляет господин Вальков, клиенты все больше смотрят в сторону автомобилей с пробегом — в основном, из-за сокращения предложения новых автомобилей и все еще высокой цены на аналогичные новые автомобили.

На второе полугодие эксперты дают очень осторожные прогнозы, однако ждут стабилизации рынка, пусть и не восстановления до показателей прошлого года. «Инвестиционная активность бизнеса остается достаточно слабой, сдерживающее влияние также продолжает оказывать дефицит определенных видов техники в связи c санкциями иностранных государств»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По оценкам «Газпромбанк Лизинг», в целом снижение лизингового рынка составит около 20% к 2021 году. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина также считает, что годовой результат будет отрицательным, хотя некоторые сегменты смогут показать положительную динамику. «Компании сменили портфели брендов, ключевая ставка ЦБ стабилизировалась, цены уже не столь волатильны»,— указывает она.

Ограничения на автомобильные, авиа- и морские внешнеторговые перевозки стимулирует развитие железнодорожного лизинга, считает госпожа Советкина. Кроме того, подвижной состав оказался менее пострадавшим по сравнению с остальными сегментами транспортной отрасли, указывает Максим Калинкин. «Практически все грузовые вагоны производятся на территории России. Можно сказать, что железнодорожная отрасль почти не зависит от иностранных комплектующих»,— поясняет он. В розничном сегменте «единственным растущим сегментом по количеству сделок скорее всего будут автомобили с пробегом», уверен господин Вальков. Впрочем, как отмечают в «Европлане», драйверами роста во втором полугодии станут сегменты грузовых автомобилей и спецтехники.

Полина Трифонова