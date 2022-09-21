Сенаторы помогли мобилизации делом

Первое заседание осенней сессии Совета федерации (СФ) открылось в среду в условиях только что объявленной частичной мобилизации. Свою вступительную речь спикер СФ Валентина Матвиенко тоже начала с темы специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, она заявила, что «мы должны закончить эту войну, хоть не мы ее начинали», а жители Донбасса и «освобожденных территорий» имеют право на самоопределение. Сенаторы поддержали ее слова делом, почти единодушно одобрив закон, ужесточающий уголовную ответственность за воинские преступления в период мобилизации и военного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая осеннюю сессию, Валентина Матвиенко первым делом прокомментировала указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации. По ее словам, речь идет о защите независимости и свободы нашей страны, а все мобилизованные будут «безусловно обеспечены всеми имеющимися у нас средствами»: «Президент верит в нашу поддержку, не сомневаюсь, что так и будет». Спикер также напомнила, что жители народных республик Донбасса, а также «освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей» выступили с инициативой проведения референдумов о присоединении к РФ и «имеют на это полное право». «Эта народная инициатива — самый яркий показатель краха политики Киева и Запада по созданию проекта "Анти-Россия"»,— добавила госпожа Матвиенко, предупредив сенаторов, что вскоре им предстоит «большая напряженная работа» по присоединению новых субъектов.

Отметив, что прошедшие месяцы «убедительно подтвердили» правильность решения о начале СВО, председатель СФ заявила, что «мы должны закончить эту войну, хоть не мы ее начинали», и вслед за президентом констатировала, что Запад накачивает Украину оружием, поэтому «по факту Россия воюет против НАТО», а «коллективный Запад руками украинцев реализует планы по уничтожению России». Валентина Матвиенко посетовала, что «наши братья украинцы поддались массированной обработке, антироссийскому зомбированию, фальсификации истории», но выразила надежду, что «рано или поздно этот дурман пройдет и придет осознание чудовищного преступления — предательства, совершенного марионеточным режимом Киева против своего народа». «Это у нас болит душа за Украину, а Западу она чужая»,— сообщила глава Совфеда, заверив, что сенаторы продолжат делать все, чтобы поддержать участников СВО (в том числе мобилизованных), их родных и близких.

Закончила госпожа Матвиенко напоминанием о том, что «Россия всегда побеждала всем миром».

Высокую степень консолидации общества, по ее мнению, показывают не только соцопросы, но и результаты недавних выборов в регионах. «Сегодня более 90% граждан называют себя патриотами. Это самый высокий показатель в истории новой России, и такая сплоченность совершенно точно приведет нас к победе»,— пообещала спикер СФ. Она также добавила, что, «несмотря на реалии, в которых мы живем, с повестки не снимается ни одна национальная программа, ни одно социальное обязательство» и «развитие страны не ставится на паузу».

Вскоре после этого сенаторам представилась возможность продемонстрировать свою собственную сплоченность вокруг темы мобилизации. На их рассмотрение был вынесен закон, вводящий новые и ужесточающий существующие статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за преступления против военной службы в условиях военного положения, мобилизации и боевых действий. Напомним, днем ранее этот документ сразу во втором и третьем чтениях и без обсуждения приняла Госдума.

Утром, параллельно с выступлением президента, эти поправки рассмотрел профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству. Его председатель Андрей Клишас объяснил, что можно было создать отраслевой закон, который будет применяться только в военное время, поскольку доктрина уголовного права написана для мирного времени. Но в итоге было решено распространить действие УК на все режимы через квалифицирующие признаки, так как терминологических новелл в них нет.

«Никакой корявости с точки зрения употребления терминов "военное время", "вооруженный конфликт" и "боевые действия" не возникает,— согласился с ним заместитель министра юстиции Андрей Логинов.— Но, конечно, какую-то коррекцию нам в будущем, возможно, придется сделать».

Уже в ходе пленарного заседания господин Клишас рассказал, что еще летом парламентарии проводили консультации с силовиками по вопросу принятия отраслевого закона, но ввиду его «жесткости и репрессивности» было решено внести поправки к УК. «Нужно объяснять это людям, побольше говорить, рассказывать, потому что эти страхи (у людей.— “Ъ”), как правило, беспочвенны»,— заявила после его выступления госпожа Матвиенко. Сенатор Людмила Талабаева поинтересовалась, является ли мародерством, когда военнослужащие подбирают каски погибших солдат. В ответ Андрей Клишас рассказал о сложившейся практике: «Если на поле боя военнослужащий завладел оружием или техникой, мародерством это не считается, поправка направлена на защиту мирных граждан».

«У нас нет военного положения, при этом некоторые меры закона принимаются "на вырост", впрок. Когда это время наступит?» — задалась вопросом Людмила Нарусова.

В ответ глава комитета «был вынужден пояснить», что статьи УК все написаны «на вырост», поскольку содержат превенцию: «Их первая задача — рассказать, чего делать не нужно». В итоге закон был принят 147 голосами, против была только сенатор Нарусова.

Обсуждая накопившиеся вопросы и законы, сенаторы не преминули поздравить с недавним 60-летием вице-спикера Константина Косачева. Сам он взял слово, чтобы рассказать, что почувствовал в обращении Владимира Путина «решимость защищать всеми доступными средствами русских людей». «В зоне спецоперации, разумеется, прежде всего. Но речь идет уже о защите нашего Отечества»,— подчеркнул сенатор. По его мнению, это предупреждение о том, что «военные игры с ядерной державой недопустимы»: «Все, кто сохранил остатки здравого смысла, должны осознавать, что речь идет уже не о температурах в квартирах европейцев, а о безопасности всех без исключения людей в Европе. Это не блеф».

Андрей Прах