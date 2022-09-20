Референдумы специального назначения

Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей Украины пройдут с 23 по 27 сентября. Такие решения приняли во вторник главы всех четырех территорий. В США и Европе уже заявили, что не признают «фиктивные референдумы», а в Киеве пообещали продолжить «освобождать свои территории, что бы там ни говорили в России». Юристы отмечают, что в случае включения этих территорий в состав РФ Москва сможет трактовать атаки на них как агрессию и принять целый комплекс ответных мер — от полной или частичной мобилизации до ядерного удара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Желание быть вместе с Россией власти подконтрольных России территорий Украины решили узаконить как можно быстрее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Желание быть вместе с Россией власти подконтрольных России территорий Украины решили узаконить как можно быстрее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Указы о проведении референдумов по вопросу о вхождении в состав России были подписаны 20 сентября главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и руководителями «военно-гражданских администраций», действующих на контролируемых российскими военными частях Херсонской и Запорожской областей. Согласно этим документам, референдумы на всех территориях пройдут с 23 по 27 сентября.

Первыми из руководства России на эти решения отреагировали замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Господин Медведев заявил, что без референдумов было просто невозможно обойтись. «Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости»,— написал он в своем Telegram-канале. По его мнению, эти плебисциты «полностью меняют вектор развития России на десятилетия». «И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер»,— предположил господин Медведев.

А далее добавил фразу, которую многие наблюдатели на Западе расценили как предупреждение о готовности властей РФ задействовать для защиты своих новых территорий любые средства, включая тактическое ядерное оружие:

«Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».

Отметим, что ранее официальные лица РФ не раз заверяли, что Москва не собирается применять ядерное оружие в конфликте с Украиной. Не менее важно, по мнению экс-президента РФ, что после внесения в Конституцию изменений о присоединении новых территорий «ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять». «Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить»,— заключил Дмитрий Медведев.

Сергей Лавров обошелся без воинственных заявлений. «Мы с самого начала специальной военной операции, да в общем-то и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы»,— сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

Как это будет

Порядок проведения референдумов в ДНР и ЛНР закреплен в законах, принятых и вступивших в силу в тот же день, 20 сентября. Их тексты практически идентичны.

В соответствии с ними, правом на участие в голосовании обладают в том числе и граждане ДНР и ЛНР, находящиеся за пределами республик. Голосование может проводиться как в специальном помещении, так и вне его — на придомовых территориях и других местах, «пригодных к оборудованию для проведения голосования». Законы также предусматривают, что процесс голосования может быть прерван по не зависящим от комиссии причинам: «В случае возникновения… ситуации, которая может привести к нанесению вреда жизни и здоровью членов комиссии референдума, участников референдума, участковая комиссия может приостановить голосование на данном участке референдума до момента, когда такая ситуация будет устранена».

При наличии такой угрозы может приостанавливаться и подсчет голосов: в этом случае документы доставляются в территориальную комиссию или ЦИК, где подсчет голосов проводят заново. Результаты референдума должны быть определены не позднее чем через 5 дней после последнего дня голосования, вопрос считается одобренным, если за него проголосовали более 50% участников плебисцита.

20 сентября парламенты ДНР и ЛНР также утвердили вопрос референдума, который сформулирован идентично: «Вы за вхождение ДНР/ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» В подконтрольных России частях Запорожской и Херсонской областей вопрос пришлось формулировать несколько по-другому, так как эти территории (в отличие от ДНР и ЛНР, независимость которых Москва признала), с точки зрения российского законодательства, остаются частью Украины, а появление в составе РФ новых субъектов, согласно российским законам, возможно только в результате заключения межгосударственного договора.

Поэтому херсонцам и запорожцам предложат одобрить сразу три решения: выход территории из состава Украины, образование самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта.

По данным ИНСОМАР, который 19 сентября опросил по телефону по 1 тыс. жителей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, участвовать в референдумах готовы от 65% (в Херсонской области) до 83% (в ЛНР) респондентов, из них за вхождение в состав РФ намерены голосовать от 80% до 91%. После этого, согласно федеральному конституционному закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», Москва должна заключить с каждой из присоединяющихся территорий соответствующий договор (в случае с частями Херсонской и Запорожской областей потребуется предварительно признать их независимость), которые после их оценки Конституционным судом РФ отправляются на ратификацию в федеральный парламент. Одновременно в Госдуму вносятся проекты конституционных законов о принятии в РФ новых субъектов.

Напомним, что в 2014 году все юридические процедуры по принятию в состав РФ Крыма и Севастополя уложились в четыре дня. На следующей неделе у Госдумы запланированы пленарные заседания 27 и 28 сентября, после чего депутаты должны разъехаться по регионам. Но при необходимости палата готова собраться в любой момент, сообщил «РИА Новости» глава комитета по контролю Олег Морозов, «нет ни одного препятствия, чтобы на следующий день после соответствующего решения (в ДНР и ЛНР.— “Ъ”) мы не приняли все юридические процедуры»

К чему это приведет

Если новые территории будут приняты в состав России, то любое нападение на них будет считаться агрессией и даст российским властям право ответить «адекватно», объясняет доцент МГИМО Илья Рачков. Помимо прочего, российская военная доктрина предусматривает, что в случаях агрессии против РФ, «когда под угрозу поставлено само существование государства», Россия вправе применить ядерное оружие. При этом именно российская сторона определяет, что считать такой угрозой, подчеркивает эксперт, теоретически уже сейчас можно сказать, что такую угрозу несут, например, ракеты, упавшие на территории Курской области.

Сложившаяся ситуация, добавляет господин Рачков, также дает возможность объявить военное положение — прежде всего на территориях, которые подвергаются обстрелам,— со всеми вытекающими из этого ограничениями прав и свобод. Впрочем, эксперт предполагает, что введение военного положения не коснется всей страны: скорее всего, по аналогии с вводившимися во время эпидемии ограничениями оно будет распространяться на отдельные регионы.

Отметим также, что, согласно федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «в случаях агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии» президент РФ вправе объявить общую или частичную мобилизацию, причем это может быть сделано даже без объявления военного положения.

На этот случай Госдума во вторник уже приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, вводящие в Уголовный кодекс (УК) понятия «мобилизация» и «военное положение».

Этот документ ужесточает ответственность «в период мобилизации или военного положения, в военное время» по ряду статей, среди которых ст. 337 о самовольном оставлении части (до 10 лет колонии), ст. 338 о дезертирстве (до 15 лет) и ст. 339 об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (до 10 лет).

Также в УК вводятся две новые статьи: «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1) и «Мародерство» (ст. 356.1). Первая из них предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы (если нет признаков госизмены), а вторая — вплоть до 15 лет колонии (если преступление совершено группой лиц или соединено с угрозой убийством). Ст. 332 дополняется новой частью, согласно которой неисполнение подчиненным приказа начальника в период военного положения либо в условиях ведения боевых действий, а равно отказ от участия в боевых действиях наказываются лишением свободы на срок от двух до трех лет. Кроме того, в УК вводится несколько новых статей о неисполнении государственного оборонного заказа.

Поправки были внесены в принятый в июле в первом чтении законопроект правительства, который меняет условия замены неотбытой части наказания осужденным за совершение особо тяжкого преступления. Авторами выступили депутаты от всех фракций во главе с единороссом Дмитрием Вяткиным, а также сенатор Андрей Клишас. Новеллы были одобрены профильным комитетом по законодательству вечером в понедельник опросным путем (без заседания комитета), причем в первоначальной повестке комитета этого законопроекта не было. На думском сайте поправки были размещены ближе к полуночи 19 сентября.

Авторы не прокомментировали “Ъ” свои поправки и не ответили на просьбу пояснить их смысл. По словам источника в Думе, им «советовали пока не комментировать» эти новеллы. При обсуждении законопроекта на пленарном заседании от депутатов также не прозвучало ни одного вопроса или замечания. 21 сентября принятый Думой закон рассмотрит Совет федерации, после одобрения которого документ поступит на подпись президенту и вступит в силу сразу после опубликования.

Кого это затронет

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, комментируя пакет поправок к УК, отмечает, что «ранее аналогичных геополитических ситуаций в истории РФ не было и рассуждать о прецедентности законопроектов неуместно». «Нечто близкое имело место только в период Великой Отечественной войны»,— добавляет он. Адвокат Татьяна Пашкевич в связи с этим вспоминает приказ ставки Верховного главнокомандования от 16 августа 1941 года, часто именуемый «Ни шагу назад!»: «В приказе идет речь о "командирах и политработниках, во время боя срывающих с себя знаки отличия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу". Также в тексте есть указание на арест семей таких военнослужащих».

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин отмечает, что по новой ст. 352.1 УК ответственность будет наступать «в момент добровольной сдачи в плен, когда сдача не является необходимым условием сохранения жизни». «Таким образом, это касается перебежчиков»,— полагает он. «Но если военнослужащий впервые совершит данное преступление, то он может быть освобожден от ответственности, если принял меры для освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений»,— добавляет управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст» Игорь Бушманов.

Принятые поправки могут означать формирование правовой базы под мобилизацию и направление солдат срочной службы на выполнение боевых задач, считает руководитель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксана Парамонова.

Она указывает, что призывники в этой ситуации оказываются более уязвимыми, чем контрактники: «За служащими по контракту сохраняется право расторгнуть контракт, но служащим по призыву более нельзя будет написать рапорт об отказе от участия в спецоперации. Теперь это криминализовали, отказаться без риска попасть под уголовное дело нельзя».

Пока речь идет только об ответственности действующих военнослужащих, указывает руководитель правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» (внесена в реестр иноагентов) Сергей Кривенко. Расширяются и зоны действия новых и дополненных статей УК — до «мобилизации» и «зон военного положения». В случае введения мобилизации эти поправки будут действовать не только в зоне военных действий, но и на территории России, в мирных воинских частях, поясняет господин Кривенко.

Кому это не нравится

Реакция Запада на новости о референдумах, как и следовало ожидать, оказалась весьма жесткой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который сразу же запросил срочный разговор с Владимиром Путиным и позже сообщил, что беседа может состояться «в ближайшие дни», назвал организацию референдумов «провокацией» и «цинизмом». «Референдумы в Донбассе не будут иметь юридических последствий, весь процесс — это пародия,— заявил он.— Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной, это было бы забавно».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже заявил, что о международном признании итогов референдумов не может быть и речи. «Россия должна вывести свои войска (с территории Украины.— “Ъ”). У Украины есть право защищать свои целостность и суверенитет. В этом мы ее поддерживаем. В этой связи совершенно ясно, что эта имитация референдумов не может быть признана»,— сказал он журналистам.

С осуждением идеи проведения референдумов выступили и власти США. «Россия, по всей видимости, продолжает выполнять план по проведению фиктивных референдумов в районах Украины, находящихся под ее контролем, и даже в тех районах, которые сейчас не под ее контролем,— предположил на брифинге помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и предупредил: — Если это произойдет… Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России, и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки, и над предоставлением Украине исторической поддержки».

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заверил, что международные партнеры в любом случае продолжат поддерживать Украину. «Никто не будет относиться серьезно к таким фиктивным референдумам, и США, конечно, не признают их результаты,— заверил он.— Как это повлияет на нашу и международную поддержку Украины? Это никак не повлияет, мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы предоставлять им необходимую помощь для защиты своей территории».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заранее объявил предстоящие референдумы «нелегитимными». «Это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины»,— призвал он.

Наконец, в Киеве заявили, что объявление референдумов — исключительно демонстративный шаг, «асимметричный ответ» на успешное украинское контрнаступление в Харьковской области, существенно не меняющий ситуацию на поле боя. Первым в таком духе высказался руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пообещавший, что «Украина решит российский вопрос». «Угрозу можно ликвидировать лишь силой»,— добавил он. Похожие мысли выразил на своей странице в Twitter и глава МИДа Дмитрий Кулеба, заявивший, что никакие референдумы и мобилизации ничего не изменят. «Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет дальше освобождать их, что бы там ни говорили в России».

Анастасия Корня, Мария Макутина, Елена Рожкова, Александр Воронов, Мария Старикова Елена Черненко, Кирилл Кривошеев