В вольфрамках санкций

Поставки за рубеж российских металлов, которые используются в качестве материалов для электроники Apple, Intel, Samsung и других крупных компаний, резко упали. Российские предприятия теряют более половины прибыли и говорят о переориентации на внутренний рынок из-за зарубежных санкций. Иностранные производители техники вынуждены искать новых партнеров и логистические пути, отмечают эксперты, что неизбежно скажется на стоимости продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: / AP, / AP Фото: / AP, / AP

Источник, знакомый с данными по экспорту металлов из России, рассказал “Ъ”, что поставки сырья, которое ранее закупали в том числе иностранные технологические компании (речь идет о вольфраме, золоте и тантале), сократились на 72,46%, до 76 тонн в целом. В частности, экспорт золота снизился на 73%, до 45 тонн, вольфрама — на 63%, до 28 тонн, а тантала — на 92%, до 2 тонн. В деньгах объем экспорта упал с $6,7 млрд до $2,6 млрд (на 61,2%). В случае с золотом речь идет в целом о поставках необработанного материала в слитках, вольфрам отгружается в виде лома, тантал — в слитках для микроэлектроники и прутках.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин уточнил “Ъ”, что в среднем доля экспортного золота, которая идет на нужды электронной промышленности, составляет всего 4–6%. Основной спрос на золото обеспечивает ювелирная промышленность, инвесторы и центральные банки, пояснил он. «Вольфрам в основном используется как лигатура стали, доля использования металла в производстве электроники колеблется от 7% до 10%»,— говорит Сергей Гришунин. Вольфрам, по его словам, используют для придания стали термопрочности и ударопрочности, поэтому в массе своей металл идет на нужды производства инженерного стального сортамента. Тантал же на 70% идет именно на производство электроники.

В микро- и радиоэлектронике три этих металла крайне востребованы, подтверждает собеседник “Ъ” в одном из производителей полупроводников. По его словам, вольфрам нужен для металлической разводки непосредственно внутри чипа. Наиболее важный для отрасли материал, говорит источник “Ъ”,— тантал: свойства позволяют использовать его в качестве барьера в чипе между кремнием и медью. Золотая нить широко используется для разварки кристаллов микросхемы при ее сборке в корпус.

В отчете Apple по экологической ответственности за 2019 год говорится, что в iPhone X золото используется в основной плате устройства, элементе для беспроводной зарядки, модуле камеры, в системе Face ID и в других частях смартфона. В отчете отмечается, что из 100 тыс. iPhone можно извлечь минимум 1,1 кг золота. Вольфрам используется в компоненте, отвечающем за виброотклик, из 100 тыс. устройств можно извлечь минимум 83 кг вольфрама.

Металлы также закупают Samsung, AMD, Intel, TSMC, следует из отчетностей компании, ежегодные объемы не уточняются, но перечислены десять российских поставщиков. В частности, золото закупалось у Новосибирского аффинажного завода, «Уралэлектромеди», МЗСС (Московский завод по обработке специальных сплавов), «Красцветмета», Приорского завода цветных металлов, Щелковского завода вторичных драгоценных металлов. Поставщиком вольфрама для электроники были «Гидрометаллург», «Молирен», Унечский завод тугоплавких металлов, а тантала — Соликамский магниевый завод (СМЗ).

Представитель Новосибирского аффинажного завода сообщил “Ъ”, что до начала военных действий на Украине у предприятия было несколько контрактов с иностранными покупателями, но «сейчас это взаимодействие невозможно с обеих сторон, учитывая санкции». «Полагаем, что в нынешней ситуации большинство российских производителей работают на внутренний рынок, учитывая риск обрыва поставок за рубеж»,— пояснили на заводе. Представитель СМЗ лишь уточнил “Ъ”, что до 24 февраля большая часть тантала поставлялась в Китай, Австрию и Казахстан. На остальных предприятиях на запросы “Ъ” не ответили.

Согласно данным Всемирного банка, Россия в 2018 году занимала четвертое место по поставкам вольфрама в мире с объемом около 1,2 тыс. тонн в год. На рынке тантала, по информации WEF, РФ не входит и в топ-5 поставщиков с долей не более 2% (его лидеры — Конго, Руанда, Бразилия и Нигерия). По поставкам золота Россия занимает четвертое место (4,4% мирового рынка).

Исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов подчеркивает, что, несмотря на небольшие доли на глобальных рынках, российские металлы были важны для производителей электроники: «Выпуск вольфрама и тантала в РФ заточен именно под нужды микроэлектроники, и даже если получится найти необходимый объем, скажем, вольфрама, в неподходящем формате, для производства он не подойдет». С этим согласен источник “Ъ” на рынке полупроводников. По его мнению, заменить российский тантал непросто: «Придется искать аналог или закупать через посредников, что скажется на цене конечной продукции».

Тимофей Корнев, Евгений Хвостик, Оксана Павлова, Новосибирск; Вячеслав Суханов, Пермь