Голосуй, а то помогаешь

Победа республиканцев на выборах в Конгресс может ослабить поддержку Соединенными Штатами Украины, сообщила The Washington Post. По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, в случае перехода Палаты представителей под контроль Республиканской партии вполне вероятно, что выделение дополнительной финансовой помощи Киеву будет приостановлено. Как показывают последние опросы, большинство граждан США по-прежнему считают необходимым помогать Украине, однако среди республиканцев весьма внушительное число избирателей уверены: на поддержку Киева Вашингтон тратит слишком много средств. Между тем прогнозы по-прежнему сулят республиканцам победу 8 ноября в Палате представителей и показывают примерно равные шансы партий на успех в битве за Сенат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор-демократ Крис Мерфи

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Сенатор-демократ Крис Мерфи

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

После ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля «администрация США и многие американцы восприняли как данность» то, что Штаты «глубоко вовлечены в этот конфликт, как в практическом, так и в моральном плане», говорится в статье The Washington Post. И хотя большинство по-прежнему считает необходимым помогать Украине, значительная часть республиканского электората выражает недовольство суммами, которые направляются на поддержку Киева. С одной стороны, в Вашингтоне давно существует двухпартийный консенсус по поводу необходимости противостоять России и вводить против нее санкции до тех пор, пока Москва не свернет со своего курса. С другой, в вопросах предоставления финансовой и военной помощи Украине зачастую возникают разногласия.

Например, как напоминает The Washington Post, в мае 57 республиканцев в Палате представителей проголосовали против пакета помощи в размере $40 млрд. К этому их активно призывали различные консервативные группы и организации, такие как Heritage Action for America. По мнению противников отправки денег Украине, США слишком много тратят средств на этот конфликт в ущерб решению проблем внутри Америки. При этом некоторые наиболее консервативные представители республиканцев в Палате представителей, которые входят в так называемую категорию трампистов (например, Мэтт Гетц от Флориды или Марджори Тейлор Грин от Джорджии) открыто обещают противодействовать новым траншам Киеву. А Пол Энтони Госар от Аризоны и вовсе однажды сказал: «Украина не является нашим союзником. Россия не является нашим врагом».

Последний пакет помощи на $12 млрд, внесенный на рассмотрение Конгресса администрацией Джо Байдена, сейчас, согласно прогнозам, должен получить поддержку обеих палат. Однако, как считает сенатор-демократ Крис Мерфи, после выборов 8 ноября и в случае победы республиканцев все может измениться.

«Существует реальный риск того, что это будет последний раз, когда мы предоставляем финансирование Украине»,— предостерег господин Мерфи.

Конечно, слова сенатора-демократа можно считать элементом предвыборной борьбы — как-никак такая риторика в значительной степени должна повлиять на умы тех неопределившихся избирателей, которые считают важным продолжать поддержку Украины. Однако об этом говорит не только Крис Мерфи. Так, как сообщило издание Defense News, высокопоставленные члены руководства Республиканской партии в Палате представителей не собираются брать на себя обязательства продолжать оказывать помощь Киеву в случае победы на предстоящих выборах.

Важно понимать, что пока большая часть республиканцев в обеих палатах так или иначе поддерживает выделение финансов Украине, а противники такой политики представляют собой наиболее консервативные круги, связанные с фигурой экс-президента Дональда Трампа. Но после 8 ноября доля таких — «обязанных Трампу» — среди конгрессменов-республиканцев должна увеличиться, поскольку бывший лидер США приложил и продолжает прикладывать немало усилий на продвижение именно своих кандидатов.

Между тем, как показывает последний опрос Gallup, 24% американцев уверены, что США тратят на поддержку Украины «слишком много», 38% считают, что выделяемых средств недостаточно, а 36% довольны нынешними объемами помощи. Однако среди республиканцев тех, кто воспринимает траты как излишние, насчитывается 43%. Удовлетворены суммами финансирования Киева 26%, 30% считают их недостаточными. У демократов картина прямо противоположная: 9% считают, что тратится «слишком много», 46% — «недостаточно», 44% — «в самый раз». Среди неопределившихся избирателей завышенными траты считают 28%, а недостаточными 35%.

Другой опрос Gallup показал, что 46% республиканцев выступают за скорейшее прекращение конфликта, «даже путем территориальных уступок России». 50% электората партии уверены: необходимо и дальше поддерживать Киев до тех пор, пока Украина не вернет контроль над территориями, «даже если это продлит конфликт».

И хотя сторонников поддержки Украины больше, именно среди республиканцев насчитывается наибольшее число тех, кто выступает за прекращение конфликта, в том числе за счет уступок Москве.

Среди демократов таких всего 19%, среди неопределившихся — 34%. Всего за дальнейшую поддержку Киева выступают 66% американцев, против — 31%.

Тем временем, согласно последним прогнозам от американского издания Politico, «наиболее вероятно», что республиканцы возьмут большинство в Палате представителей, а в битве за Сенат пока сохраняется паритет. В пользу этого говорит и последний опрос NBC News, где симпатии респондентов распределились между республиканцами и демократами по 46%.

Алексей Забродин