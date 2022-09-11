Демократы вперед

Республиканцы, которым в начале года предрекали триумфальную победу на промежуточных выборах в Конгресс США 6 ноября, вряд ли завоюют контроль над Сенатом — наоборот, демократы, скорее всего, укрепят там свое превосходство. Об этом говорят предвыборные опросы. Тем временем рейтинг президента-демократа Джо Байдена пошел в рост. В сложившейся политической ситуации США и причинах ее изменения разбиралась корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг 44%, что является его лучшим показателем за весь нынешний год

Фото: Joshua Roberts, Reuters Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг 44%, что является его лучшим показателем за весь нынешний год

Фото: Joshua Roberts, Reuters

Демократическая партия и президент США Джо Байден улучшают свои позиции в общенациональных рейтингах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, следует из последних опросов общественного мнения.

Так, согласно опросу Gallup, рейтинг одобрения президента Джо Байдена на последние дни августа достиг 44%, что является его лучшим показателем за весь нынешний год. По замечанию Roll Call, это противоречит тенденции последних 70 лет. Издание отмечает, что ни один американский президент не улучшил свой рейтинг электоральной поддержки с конца января—февраля вплоть до промежуточных выборов, которые традиционно проходят в США в ноябре. Более того, как следует из проведенного изданием анализа, в среднем рейтинг американских президентов в это время снижался на ощутимые 8%.

У Джо Байдена поначалу все было как у всех, правда, его рейтинг падал более стремительно, чем у его предшественников.

В начале года американского президента поддерживал 41% избирателей, а в июле электоральная поддержка на фоне роста цен на бензин и ухудшения ситуации в экономике упала до 38%. Однако в последние недели ситуация изменилась в лучшую для Джо Байдена сторону. Причем аналитики допускают в ближайшей перспективе продолжение этой тенденции.

На рост популярности нынешней администрации указывает не только Gallup, но и другие институты исследования общественного мнения, о чем свидетельствуют данные общенационального агрегатора рейтингов FiveThirtyEight. Общенациональный сводный рейтинг поддержки Джо Байдена, согласно ему, сегодня на уровне 42,5%. И, что крайне важно для выборов в Конгресс, поддержка президента растет, если анализировать ее отдельно по округам и штатам.

Кроме этого, согласно опросу Yahoo News / YouGov, Джо Байден опережает теперь по популярности Дональда Трампа. Его, в случае если бы президентские выборы состоялись сегодня, готовы были бы поддержать 48% зарегистрированных избирателей, а Дональда Трампа — 42%.

Как отмечает Newsweek, такое улучшение рейтингов Джо Байдена является «значительным» подспорьем для правящей партии на грядущих выборах в Конгресс, поскольку «промежуточные выборы, как правило, представляют собой референдум о доверии действующему президенту и партии власти». Именно поэтому любое улучшение рейтинга работы Джо Байдена несет потенциальную выгоду демократам, включенным в избирательные бюллетени.

Важно и то, что, по замечанию Roll Call, большая часть избирателей, не одобряющих работу Джо Байдена, не считает других демократов ответственными за его промахи. В результате многие демократы, которые будут бороться за место в Сенате на промежуточных выборах, превосходят рейтинг господина Байдена.

Таким образом, грядущие выборы могут оказаться для Демократической партии вовсе не такими плохими, как ожидалось ранее. Напомним, что многие эксперты в начале года прогнозировали, что демократов ждет провал на выборах как в Сенат, так и в Палату представителей. Однако сейчас, согласно FiveThirtyEight, демократы имеют серьезные шансы не просто сохранить большинство в Сенате, но и отыграть у республиканцев несколько мест. «У демократов есть 80-процентный шанс занять от 47 до 54 мест»,— отмечается в исследовании ресурса. Лидерство демократов «отчасти связано с тем, что в нескольких ключевых гонках республиканцы выбрали слабых кандидатов, что снизило их шансы на попадание в верхнюю палату в ноябре».

Помогла демократам и некоторая стабилизация в американской экономике, замедление роста цен на топливо. Ведь плачевная ситуация в экономике США во многом и была аргументом в пользу республиканцев.

С другой стороны, ухудшению рейтингов республиканцев способствовали их собственные тактические просчеты. В то время как избиратели по-прежнему требуют решить вопрос с инфляцией и высокими ценами на бензин, разобраться с преступностью и иммиграцией, голосовать за республиканцев в качестве альтернативы они тоже не торопятся. Многих разозлило решение Верховного суда США, касающегося права на аборт на федеральном уровне. Это заставило часть независимых избирателей отвернуться от Республиканской партии. В итоге эксперты предрекают победу демократам на выборах в Сенат, например, в Пенсильвании и Аризоне. Ранее аналитики либо не отдавали предпочтения никому, либо обещали победу республиканцам.

Другая напряженная гонка, в которой, по версии экспертов, у демократов больше шансов — борьба за кресло сенатора в Неваде. Там действующий сенатор Кэтрин-Кортес Масто поборется за сохранение своего места с поддержанным Дональдом Трампом Адамом Лаксальтом, занимающим пост генпрокурора штата. Госпожа Масто уже продемонстрировала конкурентное преимущество в сборе средств на предвыборную кампанию, собрав больше, чем ее конкурент, сообщает The Hill. Республиканские стратеги при этом не теряют надежды укрепить свои позиции и полагают, что миллионы долларов на телевизионную рекламу в ближайшие несколько недель решат проблему с отставанием, продолжает Roll Call. Однако, если получить большинство в Сенате у республиканцев не получится, они уже знают, кого винить. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл недавно намекнул, что всему виной «недостаточное качество кандидатов», поскольку Дональд Трамп выбирает, кого поддержать, исключительно из тех, кто ему лоялен. Дональд Трамп тем временем тоже уже несколько недель подготавливает почву для возможного поражения партии в Сенате, критикуя в ответ действия господина Макконнелла.

Впрочем, несмотря на нынешний расклад, у республиканцев по-прежнему большие, чем у демократов, шансы вернуть контроль над Палатой представителей, следует из другого анализа FiveThirtyEight. «Республиканцы имеют 80-процентный шанс занять от 209 до 247 мест»,— отмечается в исследовании.

Тем не менее все еще может измениться. Newsweek отмечает, что до промежуточных выборов еще почти два месяца и как за Палату представителей, так и за Сенат идет острая борьба. Так что чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону.