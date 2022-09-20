Инвесторы вошли в состав юаня

Торги на Московской бирже пережили очередной «черный вторник». На основной сессии биржевой индекс упал почти на 9%, откатившись к значениям месячной давности. В начале дня «медвежья» игра была спровоцирована планами увеличить долговую нагрузку нефтегазовых компаний, а во второй половине продажи активизировались на политических новостях. При этом инвесторы активно покупали китайскую валюту. В ближайшие дни геополитика будет всецело определять поведение инвесторов на российском рынке, хотя эксперты ожидают консолидации индекса выше уровня 2200 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 20 сентября, российский рынок пережил сильнейшее падение с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине (см. “Ъ” от 25 февраля). Уже в первый час торгов индекс Московской биржи упал более чем на 2%, опустившись ниже уровня 2400 пунктов. К 15:00 индекс достиг отметки 2171,92 пункта, что на 10% ниже значений закрытия понедельника. Семь месяцев назад индекс падал более чем на 45%. По итогам основной торговой сессии индекс остановился на отметке 2215,67 пункта, потеряв за день 8,84%. Обвал котировок сопровождался ростом объема торгов, который достиг 129 млрд руб., рекордного значения с конца февраля.

На вечерней сессии индекс достигал отметки 2175,34 пункта, однако к 21:00 вернулся к отметке выше уровня 2200 пунктов.

Падение рынка происходило широким фронтом, при этом наибольшее снижение по итогам дня демонстрируют ценные бумаги Polymetal, TCS, Yandex, VK и Ozon, в которых традиционно активны частные инвесторы.

Однако основной вклад в падение индекса внесли акции компаний нефтегазового сектора, которые снизились на 10–12%. В аутсайдерах оказались акции «Газпрома», потерявшие в цене по итогам основной сессии почти 11%, а в ходе дня опускаясь на 18%, до значений, на которых они были после отказа компании выплачивать промежуточные дивиденды (см. “Ъ” от 30 июня).

Поводов для массированной игры на понижение было предостаточно. В начале дня динамика рынка определялась новостями о планах правительства собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн руб. в 2023 году (см. “Ъ” от 20 сентября).

«Повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, нефть, введение пошлин на СПГ, повышение НДПИ — все это будет способствовать снижению свободных денежных потоков компаний нефтегазового сектора»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

Дополнительная налоговая нагрузка ставит под вопрос перспективы выплаты дивидендов компаниями, и в первую очередь «Газпромом». «Рынок экстраполирует ситуацию начала лета, когда его акционеры отказались платить дивиденды»,— отмечает собеседник в крупной управляющей компании. Между тем дивидендная тема традиционно является одним из главных драйверов на российском рынке акций. «После начала СВО многие российские компании столкнулись не только с финансовыми, но и с техническими проблемами, которые затрудняют выплату дивидендов. Последние новости, которые являются “медвежьими” сами по себе, могли оказать на инвесторов и сильное психологическое давление»,— отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Негативное влияние на рынок оказали и сообщения о планируемых референдумах на территориях проведения СВО и поправки к УК РФ, связанные с мобилизацией и военным положением. Эти новые риски, как считает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев, рынок не знал, как их оценивать, поэтому предпочел продавать.

«Брокеры очень осторожны и потому быстро реагируют на ухудшение рыночной ситуации ужесточением требований по обеспечению, в итоге мы видим срабатывание stop losses и margin calls»,— отмечает управляющий крупным портфелем.

Возросшие геополитические риски отразились и на валютном рынке. В первую половину дня курс доллара на Московской бирже снижался до 59,9 руб./$, однако во второй половине уверенно рос и закрылся на отметке 60,6 руб./$. При этом участники рынка активно покупали и китайскую валюту, объем торгов которой превысил 71,55 млрд руб., рекордный результат за всю историю торгов. «Юань может стать своего рода тихой гаванью, куда активно уходят частные инвесторы»,— отмечает портфельный управляющий российских фондов.

Дальнейшее движение фондового рынка будет определяться в первую очередь развитием геополитической ситуации. «Если новых рисков не возникнет, а дивиденды “Газпрома” будут утверждены (см. “Ъ” от 31 августа), то можно увидеть восстановление рынка на ожидании притока средств от дивидендных выплат»,— считает господин Тунев. В ближайшие недели индекс Московской биржи, как оценивает Олег Сыроваткин, будет торговаться в диапазоне 2200–2500 пунктов, в котором он провел вторую половину весны и первую треть лета.

Виталий Гайдаев