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Коммерсантъ FM
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«Самолет» приземлится в поле

Застройщик выкупил почти 50 га в Подмосковье

После начала пандемии россияне стали задумываться о покупке загородной недвижимости. На этом фоне крупные застройщики стали активно развиваться в сегменте. Так, группа «Самолет» приобрела еще 48 га в Подмосковье для строительства поселка таунхаусов или коттеджей. Но в этом году интерес граждан к частным домам заметно упал: в сентябре спрос на такую недвижимость отстает на 30% год к году.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Путилковская концессионная компания», через ряд организаций принадлежащее ГК «Самолет», 20 сентября выкупило 48,8 га в деревне Поярково Солнечногорского района в Подмосковье за 480 млн руб., обнаружил “Ъ” в материалах торгов по банкротству ООО «Стройземпроект». Источник “Ъ” говорит, что этой землей владела группа ПСН, ранее принадлежащая Дмитрию и Алексею Ананьевым. В ГК «Самолет» отказались от комментариев, с ПСН связаться не удалось.

ГК «Самолет» строит жилье по всей РФ. Текущий портфель объектов компании достигает 2,4 млн кв. м, следует из данных информсистемы «Наш.Дом.РФ». Основными владельцами девелопера выступают экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин, бизнесмен Павел Голубков и совладелец ГК «Киевская площадь» Год Нисанов, выкупивший год назад 10% акций компании. Среди известных бенефициаров компании — брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максим, которому принадлежит 25% в одной из «дочек» группы — «Самолет две столицы». Выручка ГК «Самолет» в первом полугодии 2022 года выросла на 89% год к году, до 88,2 млрд руб., чистая прибыль — на 64%, до 13,2 млрд руб.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает, что цена площадки в Поярково в 480 млн руб. соответствует рыночной. По мнению гендиректора ГК «Гео Девелопмент» Максима Лещева, участок подходит под застройку коттеджным поселком и таунхаусами, но «Самолет» может пойти нетривиальным путем и построить там многоквартирный жилой комплекс.

Правда, сложность реализации многоэтажного проекта заключается в близости площадки к аэропорту Шереметьево, что потребует дополнительных согласований проекта планировки, полагает советник гендиректора Российского аукционного дома Наталья Круглова. С учетом этого строительство поселка таунхаусов представляется наиболее ожидаемым вариантом освоения участка, считает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. По его подсчетам, на площадке в Поярково «Самолет» сможет построить около 200 тыс. кв. м такой недвижимости.

На фоне ограничений из-за пандемии в 2020 году интерес россиян к жизни за городом вырос в разы. В 2021 году объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) стал рекордным — 9,1 млн кв. м, или 53% от общего объема нового жилья. Тогда лидером стало Подмосковье с объемом ввода 5,8 млн кв. м индивидуального жилищного строительства. На этом фоне в регионе интерес крупных застройщиков многоквартирного жилья к этому сегменту вырос. Среди компаний, заявлявших о желании строить такие поселки,— группы ПИК и «Инград».

ГК «Самолет» не стала исключением и тоже решила выйти на рынок загородного жилья. Первый проект уже начал строиться в подмосковном Дмитрове, где появится 800 тыс. кв. м недвижимости. Позже застройщик заявил, что планирует заняться проектами строительства коттеджей и таунхаусов в Пушкинском районе, в 30 км от МКАД, с общей площадью 900 тыс. кв. м, еще 688 тыс. кв. м — под Наро-Фоминском и 285 тыс. кв. м в Истринском районе Подмосковья.

Но уже в этом году активность россиян на рынке ИЖС упала. По словам владельца СК «Дом Лазовского» Максима Лазовского, спрос на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья в марте—апреле 2022 года потерял до 70% год к году. Затем началось постепенное восстановление, но в сентябре спрос по-прежнему на 30% отстает от значений 2021 года, добавляет он. К тому же, напоминает руководитель проекта Lifedeluxe.ru Сергей Бобашев, спрос упирается в ипотеку и иные механизмы стимуляции приобретения жилья.

Дарья Андрианова

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