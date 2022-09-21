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Дни рождения

Сегодня исполняется 66 лет президенту—председателю правления банка ВТБ Андрею Костину

Андрей Костин

Андрей Костин

Фото: Из личного архива Андрея Костина

Андрей Костин

Фото: Из личного архива Андрея Костина

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Андрей Леонидович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как выдающегося финансиста и экономиста, многое сделавшего для поддержания макроэкономической стабильности в нашей стране, обеспечения ее поступательного развития. Ваш вклад в становление и укрепление банковского сектора современной России трудно переоценить. Высокая оценка Ваших заслуг президентом В. В. Путиным — яркое тому свидетельство. Присущие Вам лучшие деловые и личные качества, неиссякаемая энергия, потрясающий организаторский талант в совокупности с преданностью делу жизни снискали самое глубокое уважение. Ценю сложившиеся между нами добрые товарищеские отношения. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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