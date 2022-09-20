8,78 процента в годовом выражении составила трендовая инфляция в августе, подсчитал Банк России. Показатель (он частично очищен от влияния разовых и временных факторов) за месяц снизился на 0,28 процентного пункта. В расчете на трехлетнем периоде средняя базовая инфляция замедлилась в августе до 10,02% с 10,42% в июле. «Влияние временных и разовых дезинфляционных факторов на ценовую динамику остается значительным и распространяется на широкий круг товаров и услуг»,— замечают в ЦБ. Высокий уровень трендовой инфляции указывает на преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Возвращения годовой инфляции к уровню в 4% в ЦБ ждут в 2024 году.