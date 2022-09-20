Запасы газа не уберегут Европу от его дефицита

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, европейские газохранилища сейчас в среднем заполнены более чем на 85%. Целевой порог в 80%, который нужно достичь к 1 ноября, уже преодолели 14 из 18 стран ЕС, имеющих газовые хранилища. При этом, по данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в сентябре в общем объеме поставок доля российского газа упала до 10%. Доли остальных источников выросли: на сжиженный природный газ (СПГ) пришлось уже 35% поставок, на газ из Норвегии — 29%, из стран Северной Африки — 12%, из Великобритании — 10%.

Тем не менее для обеспечения потребности в газе до конца этого года странам Европы потребуется сохранять поставки из России или снижать его потребление на дополнительные 7–12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей, подсчитали эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры». В этом году спрос на газ в Европе составит 470 млрд куб. м. Внутреннее производство даст 196 млрд куб. м, поставки СПГ — 135 млрд куб. м, поставки по трубопроводам не из РФ — 28 млрд куб. м, из России — 68 млрд куб. м (54 млрд куб. м уже поставлено).

По оценке экспертов, расчетное потребление газа странами Европы в предстоящий зимний период составит 300 млрд куб. м. Поставки дадут 194 млрд куб. м, запасы хранилищ — 75 млрд куб. м, экономия при ее текущих темпах может достичь объема в 19 млрд куб. м. Таким образом, дефицит газа будет равен 12 млрд куб. м. Он может оказаться еще большим в случае более холодной зимы, роста спроса на СПГ в Китае, аварий или сбоев в поставках, увеличившись до 20–30 млрд куб. м.

В 2023 году отказ от российского газа будет означать для европейских стран дефицит в размере 40–60 млрд куб. м даже при сохранении нынешних темпов экономии. Это сопоставимо с годовым потреблением газа Францией и Польшей, вместе взятыми, или с потреблением за год таких отраслей, как производство удобрений, нефтехимия, черная и цветная металлургия, машиностроение, отмечают в «Яков и партнеры». Сейчас в Европе остановлены 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%, и, как ожидают авторы исследования, эти процессы с высокой долей вероятности продолжатся даже в случае «мягкой» зимы.

Татьяна Едовина